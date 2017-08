HIPODROMO POLITICO

Por CARLOS Cortés

MAMI MAKI QUIERE A CARLITOS DE DIPUTADO

Para nadie es un secreto que la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, desde que llegó a Reynosa, anda en campaña. No gobierna, pero como baila. No gobierna, pero como promete. No gobierna, pero como placea a Carlitos, su hijito.

Al principio yo me imaginaba que la alcaldesa andaba en campaña buscando su reelección para 2018, pero después de ver sus desplantes y sus pleitos inútiles me di cuenta que por ahí no iba ese deseo insano de mantenerse en campaña. La única posibilidad de que se le pudiera hacer la reelección a la chihuahuense, sería que Margarita Zavala fuera la candidata del PAN a la Presidencia de la República, lo que cada vez se ve más lejos.

Y entonces, usted se preguntará amigo lector, ¿que propósito tiene que Maki no le baje a la campaña en Reynosa? Simple. Maki quiere que el orgullo de su nepotismo sea candidato a Diputado Federal. Por eso, colocó a su junior al frente del DIF Reynosa, por eso lo lleva a todos lados, por eso comparte la pista de baile con él en cada audiencia pública y por eso está publicitando sendos reportajes en los medios que le cobran una buena cantidad de dinero por hablar maravillas de ella, de Mamá Maki, y por supuesto de su vástago Carlitos.

Pero, más allá de eso, ¿qué podría ofrecer Carlitos a Reynosa? Nada. Carlitos se pasó varios años estudiando en la Universidad George Washington de la capital norteamericana, lo que le genera una profunda lejanía de Reynosa y no le permite concer sus serios y muchos problemas que su Mami se ha empeñado en hacer más y más intensos.

Carlitos está conociendo apenas Reynosa, pero llega directamente a un cargo público por designación de su mami, sin más mérito que precisamente ese, ser su bebé. ¿Y los cientos y cientos de panistas que se han fregado en campañas políticas, haciendo méritos e invirtiendo mucho tiempo con la esperanza de algún día poder servir? Que se esperan, dijera Maki con sus actitudes.

Es increíble que nadie haya protestado por la llegada de Carlitos a manejar un jugoso presupuesto municipal sin un proyecto claro de trabajo y sin la experiencia necesaria para lograr programas de éxito. El, Carlitos y Maki, andan en campaña permanente. Ya supieron lo que significa manejar los presupuestos de Reynosa y no lo quieren soltar, aunque Carlitos y su mami Maki no vivan en Reynosa sino en Mission; a ellos no les importa convivir con los Reynosenses ni resolverles sus problemas; ellos sólo quieren las jugosas ganancias que deja el manejo del presupuesto del Ayuntamiento Reynosense.

Reitero, Carlitos no tiene experiencia, no tiene méritos, no ha trabajado por años para ganarse el cargo, no sabe lo que es pasar días bajo el sol y sin comer promoviendo una causa. Y se me hace injusto que lo hagan candidato a Diputado Federal, para que goce de las mieles del poder nomás por ser él. Bueno, sin ser nada, goza ya de una lujosa camioneta blindada, imagíneselo de Diputado Federal.

¿Sabrá de las aspiraciones de este mozalbete la dirigencia tamaulipeca del Partido Acción Nacional? ¿Sabrá de las aspiraciones del hijito de Mami Maki, Ricardo Anaya Cortés, Presidente Nacional del PAN? ¿O como se dice por ahí lo habrán de lanzar por otro partido político?

Como quiera que sea, Carlitos Peña Ortiz no tiene lo que se necesita para ser Diputado Federal. Y los mexicanos ya estamos cansados de los hijos de, los familiares de, los parientes de.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg