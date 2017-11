La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MANOTAZO DEL PRESIDENTE PONE ORDEN EN LA SALA

Frente al desgarriate que se armó por los elogios que le hizo el Canciller Luis Videgaray Caso a su gran cuate el Secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña, al que ante todos los embajadores y dos Secretarios más lo proyectó como el próximo candidato presidencial, tuvo que sacar la cabeza el Presidente Enrique Peña Nieto para de un manotazo poner órden en la sala.

Con la aparente sencillez que le caracteriza el mandatario nacional en un lenguaje coloquial sin mencionar a nadie por su nombre pidió “no despistarse” a todos los que están en el ajo y les remarcó que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se elegirá con base en elogios o aplausos.

Durante la entrevista que concedió a los medios de información en la ceremonia del Día de la Armada de México, Peña Nieto puso en claro que el PRI no elije a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre varios miembros que hay en sus filas y dijo llanamente y sin rodeos que andan “despistados”, según nosotros como cuando los aviones se salen de la pista.

Reiteró que “el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Yo creo que son muchos los servidores públicos, cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tienen conocimiento y que tienen mérito”.

“Creo que dentro de ellos el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México habrá de seleccionar a quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar y sobre todo le ofrezca a México lo que el país está demandando”, y que entienda el que tenga entendederas como día el profesor y ex diputado local Bruno Alvarez Valdés.

Los dueños de los aviones de las compañías aéreas no invirtieron sus millones para prestar un servicio social o hacer obras de caridad, por eso muchos de los que han venido a probar fortuna en Tamaulipas así como como llegaron se han ido al ver que los vuelos no reditúan las utilidades esperadas.

Poca gente es la que sabe que condiciones ponen o exijen los directivos de éste tipo empresas para volar a determinadas plazas, porque ellos no vienen propiamente dicho a abrir mercado, son las autoridades –y en particular las municipales– las que solicitan el servicio aéreo a las compañías de aviación.

Así las cosas la empresa exije como condición un mínimo de pasajeros que deben de garantizar los gobiernos municipales, para hacer costeable el negocio a los dueños de los aviones, a los arrendatarios y a los sub arrendatarios de las naves, pero, pero, pero en el caso de no cumplir con el mínimo de pasajeros el o los municipios son los que tienen que cubrir en efevo el diferencial. Al menos así era no sabemos si esto haya cambiado.

De lejos vemos el entusiasmo de algunos alcaldes, principalmente de frontera, porque son varias las líneas aéreas que aterrizan en sus municipios, lo que no vamos a negar que el contar con ésta clase de servicio le da catego a la plaza y por chico que sea el municipio en lo subliminal se equipara con las grandes ciudades de las que de día y de noche están aterrizando y saliendo aviones.

A lo que queremos llegar es que el contar los municipios con transportación aérea para nosotros no es una señal inequívoca de progreso, porque el retener a la compañía aérea, como acaba de ocurrir en Matamoros y Nuevo Laredo –si no han cambiado las cosas– le va a costar no al gobierno sino al pueblo que es el que paga todo en todos los casos.

En el camino nos enseñaron que un indicio positivo del crecimiento y desarrollo de los municipios es la llegada nuevo Bancos a la plaza, los que aterrizan sin condición ninguna al ver el movimiento financiero que se está registrando en el lugar a donde llegan y sin invitación de por medio de las autoridades estatales o municipales.

En el caso de Matamoros entendemos que Aeroméxico, la que ya se iba, después de un acuerdo cupular entre la SCT y la Dirección de la empresa acordaron que se quedará a operar en Matamoros y no retirará sus vuelos como había planteado a partir del 13 de enero del 2018, como lo dio a conocer el diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa.

Creemos que en ésta caso específico en mucho influyó el hecho de que en Matamoros se espera un repunte de vuelos para el segundo semestre del 2018, por las empresas que habrán de llegar a invertir en éste municipio que de la noche a la mañana se convirtió en un emporio petrolero, lo que obviamente no es el caso de Nuevo Laredo ni de ningún otro municipio de Tamaulipas.

Ahora resulta que andando de gira por Jalisco Andrés Manuel López Obrador en lugar de irse a dormir en un hotel pasó la noche en una supuesta clínica naturista en un poblado llamado El Grullo, a donde fue sin tener padecimieto alguno. Y dice que en el lugar le dieron de comer fruta.

Reveló que le pusiéron lodo y una faja y al despertar por la mañana le dieron una rameada con ortiga, eso también lo hacen en la frontera pero con ramas de pirul y le llaman “una limpia”, por lo que colegimos que López Obrador fué al lugar que dice para que le hicieran “una limpia” para alejar las malas vibras y sobre todo a los malos espíritus, por lo que no dudamos que oiga pasos en la azotea.

Por cierto como buen guadalupano ya adelantó que el próximo 12 de diciembre se registrará como precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Presidencia de la República. Por lo que vemos el tabasqueño es de los políticos que la prenden una vela a Dios y otra al Diablo. Ave María, protégenos Señor.

Trágico y muy lamentable resultó el encontronazo carretero en el que participaron un autobús de la línea Transpaís y una camioneta pick up la que transportaba aceites lubricantes, quedando las dos unidades totalmente destrozadas, las que incluso se incendiaron. El saldo fue de cuatro muertos y 17 heridos los que en unidades de la Cruz Roja y Protección Civil fuéron trasladados a diversos hospitales de los municipios de Hidalgo, Padilla y Guémez. El terrible choque ocurrió en la carretera Victoria-Matamoros a la altura del ejido Oyama.

A decir verdad no tienen precedente el programa de pavimentación que viene llevando a cabo el Alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, ya que se ha echado a cuestas el compromiso de pavimentar un total de125 cuadras de concreto y 129 más de reencarpetado asfáltico, lo que no hizo ninguno de alcaldes de la capital del estado que le antecedieron. Sin lugar a dudas éste programa será el sello de su gobierno, por cierto de solo dos años.

El rector de la UAT Enrique Etienne Pérez del Río no para y lo decimos porque ayer llevó a cabo una intensa gira de trabajo en el Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde entre otras cosas encabezó la integración del Consorcio de Instituciones de Educación Superior, además de llevar a cabo la presentación del Proyecto Plan Maestro 20-50 de la máxima casa de estudios y la premiación de equipos del Torneo Deportivo Interfacultades.

A decir verdad nos dio gusto saber que la Procuraduría General de Justicia en el Estado la ampliación del plazo de investigación del asesinato de la española María Pilar Garrido Santamans, a la que se presume que la mató su esposo el criminólogo Jorge Fernández González, el que niega haber cometido el crimen y que sigue preso en el penal de Victoria.

