PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Margarita OUT

Aun cuando es considerada una mujer que dejo huella va a su paso como Primera Dama de la nación, Margarita Zavala no logró superar los números en las encuestas que la ubicaban unos cuantos puntos arriba de El Bronco, pues esta terminó por declinar a su candidatura, como así se dio a conocer este martes.

Fue en el programa Tercer Grado, donde la ex primera dama y candidata independiente a la presidencia de la república, externó su decisión de dejar la contienda por congruencia, para así dejar en libertad a quienes se habían sumado a su campaña y tomen su decisión sobre quien estarían apoyando con su sufragio el próximo 1 de julio.

En días pasados Margarita había externado que no abandonaría la contienda, pese a su lugar en las encuestas.

Por lo pronto el INE deberá realizar ajustes al debate, que habrá de realizarse el próximo domingo, en el cual se había programado abriera la ex primera dama, además que deberá de analizar de qué forma serán contabilizados los votos que sean para Margarita, debido a que ya se comenzó con la impresión de las boletas, por lo que ya es imposible cambiar el formato.

Arrancaron las campañas políticas a las alcaldías, pero llamó la atención alguna de los discursos de los diversos protagonistas, ya que mientras unos le apuestan a la seguridad y el desarrollo económico, hay quienes pues de plano no traen discurso y sobre todo aquellos que buscan la reelección retoman viejas propuestas de campaña, por cierto algunas de ellas incumplidas.

Esos ediles han recibido duras críticas de sus gobernados, quienes ven las condiciones en las que se encuentran sus calles, sus ciudades.

Mientras que quienes están buscando por primera vez la oportunidad de convertirse en alcaldes traen, algunos no todos, traen pormenorizados estudios sobre las necesidades de los municipios a los que buscan gobernar.

En Matamoros personajes como el empresario Mario López apoyado por un grupo de expertos en la materia elaboro un Plan Municipal, que se establecerá en 6 etapas y que estará enfocado en los temas relacionados con la educación, salud, acometividad empresarial e infraestructura urbana.

Según las propias palabras de Mario López para elaborar dicho plan municipal, se consultaron distintos indicadores del INEGI, CONAPO, IMPLAN, INFONAVIT entre otras, pero que las principales demandas son el tema de la seguridad y el tema de la basura.

Pero no se confundan amables lectores según palabras del propio candidato son especialistas, mas no asesores ya que eso, en caso de que gane la alcaldía, pues no habrá cabida en su gobierno para ese tipo de personajes, ya que él considera que el tener un asesor quiere decir que quien esté al frente de una secretaria u otro cargo pues es un incapaz y no merece estar ahí, ups y más ups.

Por cierto en su encuentro con la prensa, Mario López aseguró que no se puede despilfarrar medio millón de pesos en cueras tamaulipecas y de color negro para toda una familia, por lo que en caso de que el gane se conformaría con una cuera de 500 pesos.

Por otra parte el único candidato que buscara la alcaldía de Matamoros, el empresario en telefonía celular Humberto Rangel Vallejo, en su encuentro con la prensa fue muy enfático al asegurar que con el tema de la transparencia en la facturación a medios de comunicación se hará mediante tabulador sin contratos en lo oscurito.

Asegurando que el contralor se designara conforme a una terna que presente el sector empresarial y las ONGs, el cual deberá cumplir con un perfil técnico y moral.

Rangel Vallejo también tiene contemplado propuestas para el sector turístico, desarrollo económico y social, promoción del deporte y medio ambiente. Pero eso si dejando muy en claro que el suyo sería un gobierno ciudadano.

Por su parte el candidato del PAN a la alcaldía de Matamoros, Carlos Alberto García González no perdió tiempo y de las primeras acciones a realizar fue conferencia de prensa en su comité de campaña, para exponer ante medios de comunciación los ejes de trabajo que habrá de realizar si el voto de los matamorenses le favorece.

Acompañado de las candidatas a las diputaciones federales por el III y el IV Distrito Carmen Pérez y Vero Salazar; así como quienes estarían integrando su cabildo, García González expuso su proyecto para el Matamoros que necesita de un verdadero cambio y mejores condiciones para sus ciudadanos.

Serán seis los ejes en los que se estará basando la propuesta política de Carlos García, siendo estos: Bienestar Social para Vivir Mejor, Estrategia para el Matamoros del Futuro, Educación, Cultura, Deporte e Impulso a las Nuevas Generaciones, Seguridad Pública Inmediata y Efectiva, Tiempos para Proteger tu Salud y por ultimo un Gobierno Abierto, Responsable y Transparente.

En cuanto a las propuestas del candidato del PRI, este solo retomó las propuestas realizadas en su pasada contienda política.

Este martes anduvo por tierras matamorenses el delegado especial del CEN del PRI diputado Erubiel Alonso, quien estará empatando las campañas de los candidatos a la presidencia de la republica José Antonio Meade, al senado Yahleel Abdala y Alejandro Guevara Cobos, a la diputación federal Anto Tovar y a la alcaldía de los 43 municipios.

Muy optimista está el delegado especial priista, ya que asegura que hay muchas posibilidades de que se logre la reelección en este municipio fronterizo, pero además esperan el triunfo en las diputaciones federales, senado y a la presidencia de la república, desestimando el tema de las encuestas ya que estas no reflejan el verdadero sentir de los mexicanos.

Por cierto ahí se dejó ver el suplente de Anto Tovar en el Congreso de Tamaulipas, Mario Tapia quien ha presentado más iniciativas que el ahora candidato a la diputación federal por el Cuarto Distrito y es que Tapia recientemente presente una iniciativa para establecer un nuevo código municipal para que los regidores tengan mayores responsabilidades, además de que se establezcan comisiones de Educación, Cultura y Deporte; la integración de un manual de identidad en cada municipio, mayores sanciones para dueños de predios baldíos y la integración de un Consejo en el que participaran especialistas, cabildo y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno para la planeación ordenada de la ciudad.

Ahora resulta que los priistas resultaron más supersticiosos de lo que la gente cree, según trascendió que el motivo por el que su candidato a la alcaldía de Matamoros inicio campaña, horas después de sus contrincantes es porque temian repetir la triste historia, de aquella vez cuando Salvador Treviño enfrentara a la panista Leticia Salazar por la presidencia municipal y decidieran iniciara su actividad proselitistas en el primer minuto del tiempo establecido, por las autoridades electorales y terminaran cayendo estrepitosamente en las urnas.

Pues por aquello de las dudas mejor arrancaron campaña hasta horas de la mañana, ya cuando los candidatos del PAN Carlos García y de Morena Mario López les habían ganado pisada.