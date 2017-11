EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN

Graves son las acusaciones que elementos de vialidad hacen en contra del subdirector de Tránsito del municipio de Altamira.

Lucio Valdez Bahena es acusado fuertemente por 16 elementos de humillarlos y amenazarlos y exigirles que extorsionen a los conductores, sobre todo a los de transporte de pasajeros.

Vaya pues, el angelito tenía a cuota a los elementos de tránsito, como quien el angelito dice su negocio particular con inversión de los contribuyentes.

Y la pregunta sería ¿todo ese dinero que se recaudaba a costa de los conductores solamente se quedaba en los bolsillos del subdirector? ¿O se iba a los bolsillos de alguien de “más arriba”?

Esas acciones de corrupción generados por los altos mandos de Transito de Altamira tienen aterrorizados a los automovilistas y choferes de transporte publico en ese municipio.

Ante estas graves acusaciones la secretaría general de gobierno debe actuar para castigar a los culpables de este acoso en contra de la ciudadanía a través de la consigna de “la mordida” de los agentes de vialidad por órdenes de sus jefes. Pero…

¿Y la alcaldesa que hace? O mejor dicho el verdadero alcalde Juvenal Hernández Llanos ¿qué está haciendo? ¿él participa de esta corrupción? No sabemos aún hasta que niveles alcanza la profunda corrupción en suelo altamirense.

Pero además les digo que hay otro asunto que deben resolver en ese municipio del sur de la entidad. El tema tiene que ver con el director de servicios públicos del ayuntamiento de esa ciudad.

Y es que pesa sobre Othón Zárate Acosta, director de servicios públicos del gobierno municipal de Altamira, la sospecha de que puede estar cometiendo irregularidades.

La ciudadanía está haciendo circular fotografías de una casa presuntamente de su propiedad en donde apuntan que las “jardineras (y parece que la casa también) son como la presidencia municipal de Altamira”.

Por eso urge que en este último caso la Contraloría Estatal o la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas se eche un clavado para ver si en realidad existe una irregularidad, aunque hay que subrayar que la ciudadanía ya sentenció que sí, aunque eso carezca de validez legal, pero sí social.

Ahora bien, este asunto se complica políticamente porque ya están cerca las elecciones y el ciudadano puede castigar al partido en el poder municipal altamirense por haber más casos de corrupción.

Además el verdadero jefe de la comuna altamirense Juvenal Hernández Llanos, esposo de la alcaldesa Alma Laura Amparán, está trabajando abiertamente, pagando a líderes de colonos y operadores priístas, para la reelección de su minita de oro, digo de su esposa.

Y ni modo de pedir que el representante gubernamental en la zona sur de Tamaulipas investigue estos aparentes casos de corrupción, si Miguel Gómez Orta es sobrino de la alcaldesa Alma Laura y del verdadero jefe político de Altamira Juvenal Hernández, además que su esposa Silvia Torres Castro es regidora en el ayuntamiento altamirense.

Así es que este grupo familiar sigue trabajando para continuar en el poder municipal, pero jugándole contras en la política al PAN Estatal de Kiko Elizondo (quien por cierto ha mostrado mucha lealtad al proyecto estatal de su partido), es decir como que esta familia municipal

Hernández-Amparán-Gómez-Torres no está siendo muy leal que digamos al panismo estatal que los ayudó a llegar al poder público altamirense, ya que solamente están interesados en su futuro económico.

También les cuento que en el municipio de Valle Hermoso el presidente de la Asociación Civil “Comprometidos con Valle Hermoso” Gerardo Aldape Ballesteros, se reunió con los comunicadores de esa región norte.

Fue un intercambio de opiniones sobre la agenda pública de esa zona. Los periodistas son miembros de la Asociación de Comunicadores Unidos de Valle Hermoso, quienes recibieron un reconocimiento a su labor de parte de Gerardo Aldape.

Ante ellos, el presidente de la Asociación Civil Comprometidos con Valle Hermoso dio a conocer los esfuerzos que están haciendo a favor de grupos vulnerables y los trabajos para dotar con equipo necesario a las escuelas. Fue un buen encuentro.

