Más de lo mismo

Por José Luis Castillo

La efervescencia política empezó a convulsionar algunas áreas de la administración pública, estatal, municipal y federal con la renuncia o solicitudes de licencia de personajes que no terminan un encargo y a juzgar o no si hicieron bien las cosas, pero ellos ya van por otra oportunidad para seguir prendidos a la nómina y vivir al amparo del poder.

Uno de los más recientes casos, Xicoténcatl González Uresti, ex titular de arbitraje médico en el estado en los tiempos gloriosos del PRI en Tamaulipas, después Candidato independiente a la Presidencia Municipal de Victoria ex Director del Hospital General de ciudad Victoria, en la administración actual y ahora se dice que será el candidato por el Partido Acción Nacional, al mismo cargo en la elección del próximo 1 de Julio.

Con un trabajo a medias como director del Hospital “Dr. Norberto Treviño Zapata”, en donde a pesar de sus acciones populistas no logró mantener los estándares de calidad en los servicios de salud y mucho menos consolidar la unidad en la clase trabajadora, ahora deja el cargo para ir a su nueva aventura.,

Como todo un político Xico aprendió pronto y logro el nivel de cinismo que obtienen como un doctorado, quien vive en el mundo de la política moderna y más cuando afirma, “ni dejo el caballo, ni soy chapulín”, vaya desfachatez del doctor Xico, pero eso si gustoso dice que va como candidato de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”.

Y que me dice de Ernesto Robinson Terán, ex candidato a la presidencia Municipal de Reynosa, ex diputado local por ese mismo partido y ahora también se dice que es un aspirante más a ese mismo cargo bajo las siglas de Acción Nacional, la misma “gata” nada más que revolcada.

Pero eso no es todo, la improductiva de Aida Zulema Flores Peña, ex diputada local, ex secretaria general del PRI, ex presidenta sustituta del PRI y ahora aspirante a la candidatura a la diputación federal por el distrito IX con cabecera en Reynosa, queriendo arrebatar la oportunidad a otros personajes con mayor conocimiento en el área legislativa.

Y le comento que es más de lo mismo cuando desde el Congreso del Estado, ya son varios los diputados que con un trabajo muy cuestionado dejan sus cargos para ir en busca de la aventura legislativa federal, mientras que otros déspotas y pedantes conservan el sueño de convertirse en alcaldes de Municipios como Matamoros y Reynosa, por mencionar algunos.

En la mayoría de los casos y candidatura se ve a los mismo personajes de la política de Tamaulipas, pareciera que el poder está en manos de unos cuantos aunque habrá que decir, mucho tendrá que ver quien le entienda a la política y al menos habrá candidatos para escoger de entre ellos a quien realmente sepa cumplir al pueblo lo que promete y garantizar sobre todo un desarrollo del estado y de los ciudadanos, no de unos cuantos.

EL BUZON

El magisterio de Tamaulipas realizará el XXXI Congreso Seccional Extraordinario, con la participación de más de 800 delegados, en donde se tratarán asuntos de carácter laboral, pero además, se definirán acciones que servirán para elevar la calidad de la educación, mejorar los programas educativos y realizar algunos cambios en los procesos de aprendizaje de los alumnos.

Los trabajos iniciaran a partir de las 10:00 de la mañana en el edificio SARTET, actividad que será encabezada por José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

“El trabajo, el desarrollo de los diferentes temas se lleva a cabo en las mesas que se establecen en este tipo de Congresos, de ahí se elabora un compendio que después se lleva a la Secretaria de Educación Pública para fortalecer los programas educativos”, refiere el líder de los maestros que hoy tendrá mucha chamba, ¿estamos?

