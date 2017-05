MÁS DECISION Y MANO DURA PARA FRENAR LA VIOLENCIA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MÁS DECISIÓN Y MANO DURA PARA FRENAR LA VIOLENCIA

Después del rotundo fracaso de la estrategia que echó a andar en Tamaulipas en contra de la delincuencia organizada en mayo del 2014, de lo que obviamente están enterados todos los tamaulipecos, no sabemos a ciencia cierta que traerá ahora entre manos el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para parar la guerra que se ha desatada en Reynosa entre dos grupos del mismo bando por el trono del comandante Toro que murió días atrás en un enfrentamiento con las fuerzas federales y del estado, cuyo saldo es hasta ahora de 24 muertos, entre ellos una persona ajena al problema, además de los millonarios daños económicos por la parálisis parcial de ésta ciudad fronteriza.

La visita de Osorio Chong que viene acompañado de los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, fué confirmada para el próximo lunes 15 de mayo por el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, él que le pidió que la reunión se lleve a cabo en la ciudad de Reynosa –en la que ayer martes hubo cinco muertos y dos heridos– y se fijen nuevas metas de combate a la delincuencia, que es lo que suponemos que viene a dar a conocer, porque no creemos que nada más venga a hacer campaña, ya que por el lado del PRI es uno de los presidenciables para el 2018.

Estamos apenas en el octavo mes de la Administración panista por lo que está será la primera reunión que van a tener en Tamaulipas el gobernador azul del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero somos testigos que desde el mismo día en que obtuvo del IETAM su registro como candidato del PAN a la gubernatura del estado, en su mensaje se comprometió –ante más de cinco mil panistas que lo acompañaron– a devolver la paz y la tranquilidad a los tamaulipecos y lo está demostrando con hechos en Reynosa, en donde empezó a desmantelar las redes de financiamiento de la delincuencia organizada, poniendo incluso su vida en riesgo, de lo que puede estar seguro el Secretario Gobernación.

Como periodistas a analistas políticos creemos que frente al problema de la presencia de la delincuencia organizada y de sus constantes enfrentamientos entre si y con las fuerzas federales que se registran todos los días en el país, no solamente en Tamaulipas, lo que le ha hecho falta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, es ejercer el poder que ostenta para someter a los capos y dejar atrás la tibieza con la que se ha venido actuando desde el primer día.

Años atrás en Nuevo Laredo hubo una situación muy semejante a la de Reynosa, pero después de que los “narquillos” asesinaron a un comandante de la PGR en Nuevo Laredo y a otros comandante en Matamoros, el Gobierno Federal no se anduvo con medias tazas y llegó el día en que los agentes federales y militares los sitiaron en un rancho y acabaron con todos, entre ellos un menor de edad, por cierto hijo del dueño del rancho. Fuéron dieciocho en total, a los que según las viudas los fusilaron sobre una cerca de púas. Y muerto el perro se acabó la rabia, volvió la paz y la tranquilidad a esa ciudad fronteriza que perduró unos 10 años. Pero al gobierno de Peña Nieto le tiembla la mano.

Ni duda nos queda que la desesperación por permanecer en prisión está provocando que crezca el coraje de la otrora dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo –la que toda su vida fue priísta y llegó a ser incluso secretaria general del CEN del PRI– en éste proceso electoral del 2017 le esté jugando las contras al Partido Revolucionario Institucional y lo más chistoso es que esté pidiendo el apoyo a los maestros para que en las elecciones del 4 de junio en las que estará en juego la gubernatura del Estado de México voten por la candidata de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, ya que además es maestra.

Creemos que este paso que acaba de dar la teacher es un gran error de su parte, ya que así menos le van a dar el llamado arresto domiciliario, que por mucho tiempo ha estado buscando el abogado encargado de su defensa, el que como asesor creemos que no debió permitir que la maestra Elba Esther metiera la pata abogando por doña Delfina, siendo que el Estado de México es el terruño del Presidente Enrique Peña Nieto y sus antecesores.

Hay un video en el que se observa al hoy por hoy nuevo líder del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, compartir con un grupo de docentes una charla que tuvo con la maestra Elba Esther Gordillo, en la que asegura que ella le externó su simpatía por Delfina Gómez por ser maestra como ellos. Craso error de la teacher y de su mismo abogado, porque así menos van a confiar en ella.

Todavía ni entra en vigor la Ley SB4 contra los migrantes que acaba de firmar el gobernador de Texas Greg Abbott, la que entrará en vigor hasta el Primero de Septiembre y ya la comunidad de El Cenizo en la frontera de Texas y México ya interpusiéron ante una corte federal la primera demanda en contra de dicha ley que prohíbe las ciudades santuarios y autoriza a policías a cuestionar el status migratorio a toda persona.

Por cierto abogados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) interpusiéron la demanda el lunes ante la Corte Federal de San Antonio,Texas, a nombre del alcalde de El Cenizo Raúl Reyes y del sheriff del Condado de Maverik, luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la legislación en la noche del domingo.

Hoy miércoles es 10 de mayo que es la fecha en la que todos los mexicanos celebramos en México el Día de las Madres. Porque si a alguien amamos en nuestra vida es a nuestra madre, la que con la bendición de Dios nos trajo al mundo y con su tierna mirada nos vio nacer y dar nuestros primeros pasos, como no las vamos a querer.

Pero en éstos días su papel está sufriendo una variante por la difícil situación económica o diferentes motivos, lo que las orilla a dejar sus hijos al cuidado de una guardería para irse a trabajar, como lo asienta la compañera periodista en la entrevista que le hizo al Obispo de la Diócesis, Antonio González Sánchez.

En esa entrevista el representante de la Iglesia Católica dice no tener nada en contra de la mujer que trabaja, “pero si me parece que el trabajo laboral que tiene una mujer si hace que descuide la educación de sus hijos”. Agregó que ser madre no nada más es engendrar y dar a luz a un hijo, sino es educarlo y pasar tiempo con él para que sea un buena ciudadano dentro de la sociedad.

“Ojalá que las mujeres que tienen la maravillosa dignidad de ser madres entiendan y reflexionen su gran misión que tienen con sus hijos, no nada más es engendrar, dar a luz y cumplirles sus antojos, sino es educarlos para la vida”, remarcó el señor Obispo. Añadió que se habla de la crisis de valores, “ojalá que las mujeres que son mamás entiendan que ellas son las principales promotoras de los valores dentro de la sociedad y que sea un día –el 10 de Mayo—de reflexión y no de fiesta”.

Mauricio Sulaimán, que heredó de su señor padre José Sulaimán Chagnon, el mando del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo llanamente y sin rodeos que la pelea del sábado 6 de mayo ante Saúl “Canelo” Alvarez causó estragos en la carrera de Julio César Chávez Jr.

Y tal como lo asentamos en La Red apuntó que con esa humillante derrota “el ciclo que Chávez ya terminó. Esta era una última oportunidad,si hubiera hecho una pelea digna tal vez tuviera las puertas abiertas, pero yo no le veo futuro en el boxeo”, remarcó el Junior del victorense.

Nuestras antenas nos reportaron que ayer por la tarde de ayer martes el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, celebraría en grande de todas las madrecitas de la capital del estado y sabiendo y habiendo visto cómo se las gasta estamos completamente seguros de que el evento va a romper record de asistencia, porque independientemente de los premios o regalos que creemos va a haber, Almaraz Smer en el poco tiempo que tiene de ser el alcalde de Ciudad Victoria se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración de todos los victorenses.

Simple y sencillamente porque Oscar Almaraz Smer a diferencia de otros es un político que trae la sonrisa a flor de labio, sencillo en su lenguaje y manera de ser en lo general, el que además se acerca con la gente, lo mismo de la zona urbana que de la zona rural; el conoce a los victoreses y los victorenses lo conocen a él porque es un victorense de nacencia, el que hasta ahora, según nosotros, no ha perdido piso.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx