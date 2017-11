EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

MÁS PROBLEMAS EN EL COBAT

Siguen los problemas en la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT).

Y aunque los problemas datan de años atrás, tal parece que el personal de este instituto educativo aún no se acoplan a la autoridad del señor César Guerra Montalvo.

Y es que le acaban de dirigir una carta donde a partir de 6 puntos generales le exponen el disgusto que hay entre la población docente del COBAT.

Podemos destacar que le dicen a César Guerra que es la primera vez que el retroactivo para los trabajadores llegará hasta el mes de noviembre para ser entregado, vaya pues que se han tardado en ello.

Le reclaman también el bono de antigüedad para los empleados de 10 y hasta 25 años. Lo quieren ya.

Y por si fuera poco el Ing. César Guerra Montalvo es objeto de reclamo por el recorte al bono de uniformes. Subrayan que es considerablemente menor al del año anterior.

Los quejas no cesan en contra del funcionario que sustituyó a Pablo Cantú Hinojosa (+), diciéndole que su puerta no está abierta para todos los empleados del COBAT, y que por el contrario los de su círculo personal aplican filtros para que no todos lo puedan ver.

Y así sucesivamente los problemas se los van escribiendo en una carta que le enviaron para que ponga atención a estas demandas.

Ojala y este funcionario estatal entienda que le fue otorgada esta encomienda para que ayudara con su esfuerzo desde esta trinchera a mejorar el servicio que presta el gobierno del estado.

Porque mientras hay otras dependencias que están muy ocupadas en el quehacer institucional por órdenes del gobernador, en el COBAT tal parece que no jalan al parejo de las demás oficinas gubernamentales.

Pasando a otras cosas, les digo que tal parece que los tampiqueños no se pueden sustraer a la tentación de dejar impuesto su nombre en alguna escuela pública.

Primero fue Germán Pacheco director del ITIFE quien a finales del año pasado ¿permitió? que le impusieran su nombre a una biblioteca de una escuela pública del municipio de Altamira.

Y ahora es la alcaldesa priísta de Tampico Magdalena Peraza Guerra que inauguró un comedor que lleva su nombre en la escuela primaria 5 de Febrero. ¡No les digo! Ya todos quieren pasar a la eternidad.

¿Pero qué tal y si lo hicieran con su dinero? Es decir, que donen de su bolsillo el dinero con que se construirán esas obras, porque de lo contrario si es con dinero público, pues sencillamente es su deber y no tiene mérito alguno.

Y para terminar les comento que el que se llevó tremendo susto fue nada menos que el Dr. Enrique Alfaro Dávila, director de la Facultad de Derecho de la UAT de Ciudad Victoria.

Resulta que el funcionario universitario andaba el fin de semana en la Ciudad de México y sufrió un infarto, pero para su buena suerte y felicidad de su familia, todo quedó en susto debido a que fue atendido rápidamente.

Ese es el motivo y no otro por el que se ausentara de sus labores, pero ya está bien y se espera que pronto se reincorpore a su trabajo. El mismo Rector en funciones Enrique Etienne Pérez del Río estuvo al tanto de su situación.

MAQUIAVELITO

…El diablo cambió de domicilio…ya se quedó a vivir en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hemos visto cuerpos sin vida por todos lados en los últimos días…andamos con el Jesús en la boca.

