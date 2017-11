Tendencias

Oscar Contreras Nava

Más recursos para seguridad: Etienne

El diputado Alejandro Etienne Llano, coordinador de los priistas en el Congreso de Tamaulipas, declaró que en la estrategia de seguridad “hoy la percepción es que no se están teniendo los resultados esperados y por eso tenemos que destinar más recursos para tener mejores resultados”.

De tal manera que el priista victorense propone incrementar los recursos para la seguridad pública, ya que los homicidios y la violencia crecen en los principales municipios y con esto, el gobierno tendrá un margen más amplio para mejorar la estrategia.

En su opinión esta labor que debe ser permanente y adecuar la estrategia a los diferentes momentos que se viven, para que sea dinámica y los cambios se vayan reflejando en los resultados.

Sin duda que el diputado Etienne Llano tiene mucha razón. Pero se le olvida que cuando estaba Egidio Torre Cantú al frente del gobierno estatal se tenían recursos que nunca se aplicaron y la federación tuvo que llevárselos porque no los ejercieron en tiempo y forma.

Así que esto ha complicado la gestión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la obtención de traer más recursos para la seguridad y la verdad, no sabemos si esta misma observación Etienne se la hizo al ex gobernador, ya que le hubiera servido de mucho.

Claro que no era diputado, pero si fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas y luego, presidente municipal de Victoria y hasta donde recordamos nunca le dijo nada, al menos públicamente, a pesar de que afuera de su casa le dejaron una bomba, pero nunca declaró al respecto ni por equivocación.

Es decir, el diputado priista ha sido víctima de la delincuencia y lo que exprese al respecto tiene mucho valor, pero hasta hoy viene a proponer que se aumenten los recursos para la seguridad pública, aunque la situación en aquel entonces con Egidio Torre era mucho peor.

La verdad es que el gobierno egidista tenía recursos suficientes para combatir a la delincuencia organizada, pero lo que no tenía era voluntad de hacerlo y nunca se vio que su gobierno hiciera algo para contener la inseguridad.

Lo único que hacía el gobierno de Torre Cantú era publicar fotos de las mesas de seguridad que se tenían y casi al terminar su mandato tuvo la desfachatez de declarar que la seguridad era un tema superado y por lo que vemos no fue así…

Lo peor es que en su última entrevista a un medio nacional dijo que en Tamaulipas “se podía vivir en paz” lo cual para el diputado Alejandro Etienne Llano es seguro que esto nunca fue cierto. ¿Verdad?

El caso es que el gobierno de Los Vientos de Cambio tiene una estrategia de seguridad más amplia, que integra todos los programas y acciones del gobierno y van desde las que se aplican en el deporte, bienestar social, salud y de impulso al desarrollo económico.

Así como también la inversión que se realiza para modernizar el equipo de la Policía Estatal Acreditable, la capacitación, preparación y certificación de los policías y llega hasta las acciones de cultura y las políticas dedicas a los jóvenes.

Pero sin duda que esta estrategia de seguridad tiene mucho que ver con los operativos que realiza la subsecretaría de ingresos, al cerrar casinos, empresas de reciclado, yonques, y los bares, depósitos y centros nocturnos que se abrieron de manera irregular y los cuales en el sexenio de Egidio Torre Cantú gozaron de absoluta impunidad y ni siquiera se pensó en cerrarlos, porque no se tenía… la voluntad de hacerlo.

Así que esto no lo ve el diputado Etienne Llano, porque no le conviene, pero sería conveniente que revise bien lo que el gobierno está realizando para combatir no tan sólo a los grupos de la delincuencia organizada, sino también la impunidad y la corrupción que dejaron los último 24 año de gobiernos priistas y por supuesto que Egidio Torre Cantú ni siquiera lo veía, por eso aseguraba que el tema de la inseguridad estaba superado y percibimos que lo hacía porque era parte de lo mismo. ¿Será?

Para finalizar, el dirigente del PRI Victoria Estatal, Sergio Guajardo Maldonado, advirtió que los síndicos y regidores de los 16 municipios que gobiernan no tendrán su reelección en automático.

Esta advertencia ha puesto en alerta a los síndicos y regidores priistas, porque saben que sus dirigentes pudieran empezar a vender estas posiciones al mejor postor, ya que la situación por la que pasa el PRI estatal y los municipales por falta de recursos, no es la mejor.

Sin embargo, en nuestra opinión no creemos que esto pase, porque sabemos que los dirigentes que están al frente del PRI estatal son priistas de corazón y no creemos que hagan de la política un negocio. ¿O sí? Eso pronto lo sabremos…

