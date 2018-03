EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Matamoros: Zipizape en el PRI

La imprudencia del maestro de ceremonias DAVID RAMÍREZ, quien en un acto del PRI en Matamoros azuzó a la muchedumbre contra el periodista OSCAR FARÍAS, -a quien señaló como “espía del PAN” durante un acto de masas-, provocó una reacción en cadena del gremio periodístico, al asumir como propio el agravio y condenar la ligereza del conductor tradicional de los eventos del PRI.

El desafortunado incidente ocurrió este sábado en la mañana, poco antes de la Convención de Delegados que eligió a JESÚS DE LA GARZA como candidato a la reelección, en una ceremonia que parecía un primer pasó hacia el reagrupamiento de la dispersa militancia del PRI, cuando el conductor de la ceremonia cometió el desliz.

Sin ninguna previsión del efecto de sus palabras entre los asistentes al evento del PRI [y a micrófono abierto], DAVID RAMÍREZ, veterano animador de las ceremonias del Partido Revolucionario Institucional, señaló desde el estrado al periodista OSCAR FARÍAS y lo identificó como “espía del PAN”.

En respuesta, el comunicador social, quien la víspera se “paró de cabeza” en protesta por la retención de pagos del Ayuntamiento, solo acertó a utilizar su cámara fotográfica para retratar a su agresor.

En una de las fotografías, el animador aparece sonriendo y con el pulgar hacia arriba, en señal de victoria.

El gremio periodístico se solidarizó con su compañero y en segundos, decenas de cámaras apuntaban hacia RAMÍREZ.

Hoy lunes, periodistas matamorenses examinarán el tema para darle seguimiento y sentar precedente, a efecto de que este tipo de amagos no se repitan, pues con su irresponsabilidad DAVID RAMÍREZ expuso a un linchamiento al periodista FARÍAS.

En redes, publicaron:

“Una ofensa o una amenaza de esta naturaleza, debería ofendernos a todos los verdaderos periodistas. DAVID RAMÍREZ está muy acostumbrado a abrir su hocico sin pensar.

“Mi solidaridad y todo mi apoyo al colega FARÍAS y el repudio contra el acto cobarde y alevoso que realizó DAVID RAMÍREZ. Con estas ayudas, ‘Chuchín’ llegará muy lejos, además, el colega FARÍAS está en su derecho de proceder jurídicamente contra el mentecato de DAVID RAMÍREZ y lo puede hacer incluso ante la PGR..,. y con gusto lo apoyaré para presentar la querella.

“Colegas, Todos para Uno y uno para todos. El que no apoye mejor ábrase”.

Este incidente ocurrió apenas 24 horas antes de que la intervención del líder gremial MARIO DÍAZ, conjurara otra protesta periodística frente al Palacio municipal por la retención de pagos del Ayuntamiento, pues un diálogo ‘puenteado’ entre la titular de Comunicación Social, NORA DOMÍNGUEZ y el Subtesorero MARCELO SIERRA, logró apaciguar los ánimos.

Sin embargo, MARIO DÍAZ dijo después en un corto diálogo, que “se debe tener consideración hacia los compañeros, porque ya llevan seis meses sin recibir un centavo de sus Convenios de publicidad”.

SIN NOVEDAD

A no ser por este incidente, la Convención de Delegados del PRI resultó sin novedad, con la presencia de ex alcaldes priistas que acompañaron a ‘Chuchín’ en la proclama partidista.

Un día antes, Don JESÚS estuvo en un acto con mujeres del ONMPRI para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

El PRI, fracturado por disidencias que buscaban la postulación, parece no ofrecer la posibilidad de reagruparse, pues la cobija tricolor cubre a muy pocos.

¡Ah!, por cierto, quizá un poco tarde, ENRIQUE ‘El Clavillazo’ OCHOA REZA, presidente nacional del PRI, descubrió en algún mapa de la república mexicana, que existe un Estado llamado Tamaulipas… y designó como Delegado Nacional a JESÚS HERNÁNDEZ PEÑA.

Tarde quizá, muy tarde.

“ESCURRIMIENTOS”, AL PAN

En contraparte, militantes del PRI, PVEM y PANAL empezaron a formar una línea continua de escurrimiento hacia Acción Nacional, cuya propuesta electoral para la elección municipal, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, es percibido como el alcalde que necesita Matamoros para recuperar el orden institucional y la credibilidad ciudadana.

La víspera, el Colegio de Arquitectos Delta Bravo, que preside JOSÉ LUIS DE LEÓN CORTINAS, tuvo como invitado especial en su seminario de actualización para directores de obra, al ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

En su mensaje de bienvenida, DE LEÓN CORTINA explicó que este curso de capacitación permitirá a los directores de obra certificarse ante los gobiernos estatal y municipal.

En dicho evento participaron diversos representantes de la sociedad y empresarios y en cuyo desarrollo CARLOS ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ, precandidato azul a la presidencia municipal, expresó su reconocimiento a los asistentes por su deseo de superación para ofrecer cada día un mejor desempeño en su profesión.

“Sin duda es un esfuerzo que la comunidad agradece”, enfatizó ‘Chito’ GARCÍA.

Allá mismo, por cierto, El Grupo Millennials en Acción, mostró su sensibilidad ante la necesidad del Asilo de Ancianos Pan de Vida, realizando con responsabilidad y activamente una brigada de limpieza y clasificación de ropa, con lo que los abuelitos pueden disfrutar mejor de este lugar

SERAPIO, POR REYNOSA

Por unanimidad de la asamblea de delegados del comité municipal del PRI, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN rindió protesta como candidato del Revolucionario Institucional a la alcaldía de Reynosa.

Después del acto protocolario, CANTÚ BARRAGÁN agradeció el unánime apoyo, expresando su vocación por servir a Reynosa y a las familias.

“Gracias por aceptarme como su candidato, este es tiempo de transformación y de trabajar en equipo y servir a las familias”, dijo SERAPIO a los priistas.

El precandidato estuvo acompañado de su esposa, ADRIANA CANTÚ; EDGAR MELHEM SALINAS; los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ, así como ARMANDO GARZA FAZ; FEDERICO ALANIS PEÑA; MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO e IRASEMA VEGA; REYNALDO GARZA ELIZONDO, dirigente de la FTR, así como los aspirantes a candidatos a diputados por los distritos 02 y 09, BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO, entre otros.

Por cierto, SERAPIO sostendrá esta mañana su primera conferencia de prensa en su calidad de precandidato oficial del PRI a la presidencia municipal de Reynosa, a las 10:00 horas, en el edificio del Comité municipal.

VAN A LA DERROTA

Por cierto, en Reynosa el Presidente del Comité Directivo Estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, felicitó a la militancia priista, a los delegados, a los presidentes de los comités municipales, a los sectores y organizaciones filiales al PRI por llevar a cabo el proceso de entrega de constancias de validez a los candidatos a alcaldes.

Altamira, Victoria, Nuevo Laredo, Tampico y Madero, donde el PRI titubeó para designar candidatos, en virtud de la maraña de intereses políticos y económicos que subyacen dentro de las estructuras tricolores, finalmente se decidió por CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL -a quien derrotará no el PAN, sino los propios inconformes del PRI-; OSCAR ALMARAZ SMER, quien va a la derrota frente al Dr. XICO; DANIEL PEÑA TREVIÑO, quien no podrá con Todo el Poder del Estado; JULIO CÉSAR BARRIENTOS, quien lleva el signo de la derrota en la frente y MAGDALENA PERAZA GUERRA, quien en su precipitada carrera rumbo a la reelección, se cansará a la mitad del camino, frente a JESÚS ‘Chucho’ NADER.

Mientras que en Río Bravo, el payaso de JUAN DIEGO GUAJARDO no parece ir con ventaja y en Miguel Alemán, SERVANDO LÓPEZ MORENO no logrará superar a la viuda de su ex jefe, RAUL ANTONIO ‘El Chupón’ RODRÍGUEZ BARRERA, pues la alcaldesa ROSA ICELA CORRO trae el posicionamiento de su ejercicio como titular de los poderes municipales.

Otros municipios donde el PRI visualiza una derrota son, con OBERLIN FERNANDO LUCIO BALLEZA, en Díaz Ordaz; EDELMIRA GARCÍA DELGADO en Camargo y DANIEL TORRES ESPINOZA en Valle Hermoso. Igual en El Mante, con JULIO CÉSAR PORTALES MARTÍNEZ.

A propósito de Reynosa, la alcaldesa MAKI ORTIZ, inauguró este sábado el torneo de futbol en Conmemoración del 269 Aniversario de la Fundación de Reynosa, con el que continúa esta celebración.

Frente a 28 equipos de categoría femenil y varonil, la presidenta municipal MAKIESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, felicitó a, los entusiastas deportistas:

“Yo los felicito por tener esta opción de vida, porque son ejemplo para cada niño, cada joven que está enseguida de ustedes en su escuela, en su colonia”.

“Soy una mamá de un joven de alto rendimiento, creo en el deporte desde que nació, desde los cuatro años estuve llevándolo a diferentes deportes para que escogiera el que le gustaba”.

“Me di cuenta y me dijo un entrenador el tiempo que usted le dedique a su hijo en el deporte, es el tiempo que lo va a alejar de la violencia. Yo decidí ser así, una mamá debajo del huizache que esperara a que jugar su hijo, a que perdiera o que ganara para consolarlo o premiarlo y decidí que era la mejor formación junto con la educación de la casa y la educación de la escuela”.

“Yo les pido que sigan ayudándonos en la ciudad; la mejor aportación que le hacen ustedes a la paz en esta ciudad es exactamente esto, jugar un deporte”, dijo la Alcaldesa.

Con la participación del director del Instituto Municipal del Deporte, JORGE LUIS ANDUIZA PÉREZ, los regidores ÉRIKA LORENA SALDAÑA MUÑOZ, DAVID JORGE AGUILAR MERAZ y GEORGINA APARICIO, el niño JUAN DIEGO CASTRO CHAPA hizo el Juramento DEPORTIVO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD.

Mientras que en Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS efectuó un recorrido por algunas dependencias municipales del edificio conocido como El ‘Palomar’, con la finalidad de tener un acercamiento con los servidores públicos.

La primera dependencia que visitó fue la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, posteriormente continúo su camino hacia el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano.

“No había tenido oportunidad de visitar las instalaciones del ‘Palomar’, para agradecer a los que colaboran en la administración por el esfuerzo, trabajo, reiterar los compromisos, recordarles que deben anteponer la atención y el buen servicio. Que no olviden que somos un gobierno humanista”, expresó RIVAS CUÉLLAR.

También escuchó de primera mano las peticiones de la gente que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el edil se dirigió a la Coordinación de Planeación e Innovación Gubernamental, a las oficinas de la Secretaría de Tesorería y Contraloría con sus direcciones que se encuentran en la Torre Administrativa y Edificio Anexo.

ENRIQUE RIVAS refirió que llevará a cabo un segundo recorrido, ya que por cuestiones de agenda, no le fue posible visitar la totalidad de las dependencias que se encuentran en la Plaza Fundadores.

En otro tema, el Sistema DIF Tamaulipas montó en la explanada de palacio de Gobierno del Estado, la exposición “Introspección del Sentido de la Vida”, con la que busca concientizar sobre los daños colaterales que provoca la violencia e invita a la sociedad mexicana a sumarse al programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, modelo único en el país que atiende de forma integral a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad que han sido víctimas de delitos de alto impacto en la entidad.

La muestra reúne un total de 50 dibujos bajo la técnica de acuarela y en ellas se refleja el sentimiento de las niñas y niños que en algún momento de sus vidas han sufrido alguna afectación relacionada con la violencia criminal.

Nuestros Niños, Nuestro Futuro, es un programa que se pretende sea transexenal, pionero en el país, por el tipo de atención que ofrece bajo un modelo adoptado por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas como parte del plan de reconstrucción del tejido social y para atender desde la raíz el problema de la violencia criminal en Tamaulipas.

Por cierto, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, el Gobierno del Estado ha beneficiado a 16 mil habitantes de las colonias dentro del Programa Tiempo de Mejorar La Casa, el cual consiste en entregar a las familias vales de 3 mil pesos a cada una de ellas para que adquieran materiales de construcción intercambiables con los proveedores y mejoren sus viviendas.

Tras realizar intensa gira de trabajo en los municipios de Reynosa y Río Bravo, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal, hizo un balance de las acciones realizadas en los coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, en transversalidad con a Secretaría de Bienestar Social.

Se refirió el funcionario estatal a los beneficios del Programa Tiempo de Mejorar la Casa implementado por órdenes del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para mejorar la calidad de vida de miles de familias en los municipios de Tamaulipas, focalizando la entrega gratuita de vales en apoyo a las familias más desprotegidas y vulnerables.

El Secretario Estrella Hernández informó que tan sólo en el recorrido realizado desde la tercera semana de febrero a la fecha, el Gobierno del Estado ha beneficiado ya a un promedio de 16 ciudadanos en los distintos municipios de la entidad, tomando en cuenta que las familias están integradas en promedio por 4 personas.

Aquí un paréntesis para mencionar que ante la presencia de los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional y del Lic. FAUSTO AGUIRRE LOAIZA, representante personal del Director General del ISSSTE, Lic. FLORENTINO CASTRO LÓPEZ, y de la Secretaria de Salud en el Estado, Dra. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, el Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, Delegado del Instituto en el Estado, dio a conocer el informe de gestión correspondiente al año 2017, donde destacó el otorgamiento de los 21 prestaciones, seguros y servicios que brinda el instituto a más de 418 mil tamaulipecos.

Destacó el funcionario federal que el instituto brindo más de 871 mil consultas, representando por día 3 mil 363 en consulta externa y 262 urgencias. En procedimientos quirúrgicos, se realizaron más de 8 mil durante el año, en auxiliares de diagnóstico, se elaboraron más de un millón cien mil exámenes de laboratorio, casi 65 mil de rayos x y 2 mil 800 estudios tomográficos como parte de la productividad médica anual.

Por último, estudiantes de nivel medio superior de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, disfrutaron de los eventos artísticos y conferencias de la Expo Orienta UAT Fest 2018 que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas para darles a conocer toda la información de las carreras que imparte en el Centro Universitario Sur (CUS).

Desde las nueve de la mañana inició el programa de actividades celebrado el sábado 10 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la EXPO Tampico, que fue sede del magno evento al que asistieron alrededor de 7 mil estudiantes de bachillerato de más de 30 escuelas públicas y privadas.

En todo momento el programa fue animado por los conductores de radio y televisión local, OSCAR SCHEKAIBÁN, DEYANIRA ALVARADO, ARTURO FÉLIX y DANIELA CALATRAVA, que en la apertura dieron paso a la actuación del grupo musical Tempus Quartet, previo a la ceremonia inaugural que estuvo a cargo del Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.