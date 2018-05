La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MATAN A PERIODISTA; SU MUERTE NO QUEDARA IMPUNE: FJGCDV

Los priístas de Tamaulipas estarán hoy miércoles de fiesta por la presencia del candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, el que como parte de su campaña encabezará varios eventos en los municipios de Ciudad Victoria, Altamira y Madero, además del bello puerto de Tampico.

El evento de Victoria será a las 9:30 horas de la mañana en el Parque de Beisbol de la Colonia México en cuyo marco los observadores estiman que sin querer queriendo viene a reforzar la candidatura de Oscar Almaraz Smer, que en la contienda electoral del Primero de julio va en busca de su reelección como alcalde de la capital del estado, visita que en esa misma tesitura favorece a la candidata a diputada federal por el Quinto Distrito, Alejandra Cárdenas.

A las 12:30 el abanderado de la coalición Todos por México estará en Tampico para entre otras cosas allanarle el camino al Presidente Enrique Peña Nieto en su visita que tiene prevista para el día viernes Primero de junio, en donde encabezará en la tradicional conmemoración del Día de la Marina, evento en el que se prevé la asistencia del Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y del Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre otras distinguidas personalidades.

Conforme a la agenda de la gira por Tamaulipas el tercer y último evento se llevará a cabo a las14:30 horas p.m. en el auditorio municipal de Tampico, cuya capacidad instalada no va más allá de las dos mil 500 personas, con lo quedó conjurado el reto de rebasar la cantidad de acarreados que llevaron López Obrador y Ricardo Nieto, los que supuestamente lograron reunir en sus respectivos eventos arriba de las 10 mil personas.

Supuestamente ayer martes 29 de mayo sabríamos la suerte del ex gobernador del estado, ingeniero Eugenio Hernández Flores, sobre la procedencia de su posible extradición a Estados Unidos o su permanencia en México, velo que se descorrería en la audiencia programada para las 10:00 de la mañana.

El Juzgado Primero de Distrito del Estado de Tamaulipas admitió a trámite un juicio de amparo, suspendiéndose la entrega del otrora mandatario estatal al gobierno de EEUU, pero, pero, pero, la Procuraduría General de la República se inconformó y presentó recurso de queja.

Por su parte los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado consideraron que el argumento de la PGR es infundado y mantiene en manos del juez federal la última palabra y cuya decisión la sabríamos ayer martes 29 de mayo, pero no sucedió por razones que desconocemos. Al menos hasta las 8:00 de la noche no habría trascendido la noticia a ningún diario ni local ni nacional. Para nosotros Geño no se va, apuéstele.

También ayer martes se especuló mucho sobre el arribo a Tamaulipas del Comisionado Nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, el que se reuniría en Ciudad Victoria con las autoridades estatales, para acordar acciones conjuntas en apoyo de las ciudades del estado que enfrentan problemas de inseguridad, como en su oportunidad lo diera a conocer el delegado de la SEGOB zona noreste, Enrique Cárdenas del Avellano.

El señor Comisionado Nacional si vino y para mejores señas dió una conferencia de prensa junto con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo.

Al médico Américo Villarreal Anaya que anda buscando una senaduría con la bandera de MORENA, como que lo sentimos muy acelerado, ya que todavía no es senador y según nuestras antenas ya está considerando la posibilidad de llegar a ser postulado como candidato a gobernador de Tamaulipas, como ocurrió con su señor padre, el ex gobernador del estado Américo Villarreal Guerra, el que de senador del PRI pasó a ser gobernador de Tamaulipas. Ojalá y gane su hijo, para empezar.

La más mala noticia del día de ayer fué el asesinato del compañero periodista. Héctor González Antonio, el cual se venía desempeñado como corresponsal del periódico Excélsior, cuyo cuerpo fue encontrado en una calle de la colonia Estrella de Ciudad Victoria, el que las autoridades reconocen que está visiblemente golpeado en el cuerpo y la cara.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el compañero periodista murió a causa de los golpes. De los que hasta el momento no se ha determinado cómo fueron provocados.

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, expresó “sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas” del periodistas Héctor González Antonio, asesinado a golpes ésta martes.

Categórico el mandatario estatal comentó en twitter que “su muerte no quedará impune; tienen mi compromiso de que se investigará y castigará al o los responsables. Descanse en paz”. En lo personal creemos que es factible el esclarecimiento del artero crimen, ya que su muerte no tiene el sello del crimen organizado. Descanse en paz, Dios le hará justicia, puede estar seguro. Nuestro pésame a todos sus familiares.

El destacado investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Javier Esteinou Madrid, escribió ayer que el próximo Presidente de México debe priorizar en su agenda la protección de la vida de los periodistas y pleno derecho a la información, así como la suspensión del uso de los medios públicos como instrumentos al servicio de los gobernantes. A lo que nosotros agregaríamos la necesidad de un seguro de vida para los periodistas.

El compromiso que se echó encima Andrés Manuel López Obrador, que por cierto es el que más risa nos da, es el de acabar con la corrupción desde el primer año de su gobierno para que México sea de los países que menos padezcan ese problema en el mundo. Esta actuando a lo tonto, igual como cuando Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra a los narcos. Ni uno ni otro supo lo que dijo.

El rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, al participar en la instalación del Consejo Estatal de la Agenda 2030, ratificó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de contribuir con el Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante su intervención Suárez Fernández dijo que la UAT se ha sumado a ésta importante iniciativa colaborando desde la academia con los sectores público, privado y sociedad civil, para promover el logro de los objetivos que ha trazado el Gobierno del Estado “para no dejar atrás a nadie en la ruta del desarrollo sostenible”.

En su mensaje expuso los objetivos que a nivel internacional se plantearon para la creación de la Agenda 2030 en septiembre del 2015, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y reseñó también la participación de México en ésta iniciativa que busca entre sus objetivos poner fín a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio clímático.

Luego reconoció la integración oportuna del Gobierno de Tamaulipas a éstos esfuerzos y voluntades que se mantienen desde el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y que hoy se consolidan con la instalación del Consejo Estatal para el cumplimiento de la Agenda 2030, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx