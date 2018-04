POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

MATEO PRIVILEGIA LA UNIDAD; OTROS NO

Si hay alguien que privilegió la unidad por encima de todo, fue él.

Si alguien puso la muestra de que no se trata de caprichos, fue él.

Lejos de asumir un rol protagonista, el candidato del PAN a la presidencia municipal de El Mante, dejó que los grupos políticos estuvieran contentos con la conformación de la planilla. No impuso su voluntad, dejó que fueran otros los que propusieran para garantizar equidad, pero sobre todo…la unidad.

Mateo Vázquez ha estado demostrando voluntad para amalgamar todas las ideas que convergen en torno al proyecto que encabeza. Bien por él, por eso no son válidas las muestras de enojo, incomodidad, berrinches y pucheros que algunos aspirantes han mostrado tras quedar conformada la planilla, porque a todos se les dio en base a su trabajo y capacidad, no por el tamaño de su lengua.

Lo de Mateo ha sido una pequeña muestra de que hay un proyecto general y no personal, por eso en el Partido Acción Nacional a nivel estado hay plena confianza de que las cosas salgan muy bien. Hay que ir a la batalla con la gente que realmente esté comprometida, de nada sirve incorporar a la fuerza a personajes cuya ambición es más grande que su poder de convocatoria.

Al llamado “proyecto M” no le sirve la gente que vaya pensando en hacerse rico en la presidencia municipal, porque basta ver la cantidad de funcionarios que se fueron de la actual administración tras darse cuenta que aquello no era el botín con el que añoraban.

Y es que el candidato panista tiene simpatizantes de sobra para depender de unos cuantos personajes cargados de soberbia y vanidad; hay suficiente respaldo popular para pensar que se va por el camino correcto.

LA BURLA DE PEDRO Y BEDA

Cuando abrieron echaron la casa por la ventana.

Llenaron la oficina de gestoría con medicamento (seguramente del IMSS) y personal médico, además de una sicóloga.

Aquel día de su apertura tronaron cohetes, llevaron porra, edecanes, refrescos y aperitivos. Aquello era una boda entre la diputada y El Mante. La luna de miel iba muy bien hasta que doña Beda y su esposo Pedro Luis, creyeron ser más listos que el gobierno, que el PAN y que la gente.

Al interior de su sindicato se dedicaron a hostigar y castigar a quienes cuestionaban su toma de decisiones. Empezaron a tener una red de complicidades con otros bandos creyendo que eso les daría inmunidad e impunidad, pero lejos de eso la suerte les cambió de fea manera.

Hoy están sin padrinos malignos, cayeron de la gracia del PAN y del gobierno y están a un paso de ser echados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Tamaulipas, eso sin contar que los partidos políticos los ignoraron a la hora de las negociaciones. Nadie los ocupó porque eran una carga onerosa para cualquiera.

Doña Beda decidió disolver cualquier vínculo con la sociedad de El Mante. Mostró su verdadero rostro, por eso su oficina de gestoría se quedó sin medicamento, sin médico, sin sicólogo y sin nadie que atienda.

Todo fue una farsa de la diputada del PAN.

En Xicoténcatl, la oficina de Pedro Luis Ramírez luce igual de abandonada.

Es claro que Pedro y Beda quedaron de “apestados”; nadie los quiere, nadie los traga y por rencor decidieron mejor de “gastar” un solo peso en dichas oficinas de gestoría. La verdad es que nadie echará de menos esa oficina…ni a ellos tampoco.

PD: El PAN debe desmarcarse de ellos. El PAN tiene que deslindarse de semejantes criaturas que sólo reproches y mentadas les va a acarrear en campaña. Ojalá y no tarden.

EL PRI DE AHUET

Elías Ahuet está molesto.

A través de las redes sociales, el destacado operador político priista se dijo molesto por la conformación de la planilla, porque van personajes que no aportan nada al Partido Revolucionario Institucional. Ahuet considera que la militancia fue ignorada por lo que pidió a su dirigente estatal que intervenga a fin de que a la gente leal, disciplinada y trabajadora del tricolor ya la tomen en cuenta.

PD: Un caso de injusticia partidista se da en el caso de la maestra Yoyina Lerma. Lo “malo” de ella es que no chantajeó al PRI, no amagó con irse del PRI, no amenazó con echarse a los brazos de otro candidato. Yoyina es de lo mejor que tiene ese partido, es una pena que la hayan ignorado.

DESBANDADA DEL PRI EN NUEVO MORELOS

Se hartaron de las imposiciones.

Lejos de apoyar a la militancia y escuchar a su gente, el PRI decidió apostarle a una familia que mucho daño le ha hecho al municipio de Nuevo Morelos.

En los próximos días se espera la renuncia de algunos cuadros representativos del tricolor que ya mandaron sus renuncias a la dirigencia estatal; uno de esos cuadros es Yayis Maldonado, quien después de años de trabajo, lealtad y capacidad para el PRI decidió renunciar. Es una pena que no se le haya tomado cuenta tras ocupar cargos públicos pero siempre con una efectividad comprobada. Lejos de premiar a la gente el tricolor se fue por lo mismo de siempre, por la familia real, esa que sigue apostándole a llevarse el dinero del pueblo a los Estados Unidos, en donde tienen realmente sus asentamientos.

Otra que ya anunció que se va del PRI es la maestra Maricruz Pardo, que en los próximos días podría hacer su anuncio. La maestra fue objeto de presiones y acoso por parte del alcalde Tony Rivera. Tras la candidatura de Marisela Nájera, (por segunda vez) Maricruz lamentó que el PRI no se haya abierto a la militancia, ni que tampoco se escuchara el sentir del priismo.

Tanto Yayis como Maricruz, se dicen orgullosamente “disidentes” y cuentan con gran simpatía popular, lo que deja muy mermado al PRI que es casi seguro que pierda la elección del primero de julio.

Aquí en Nuevo Morelos la gente está decidida al cambio. No se vale que una sola familia quiera seguir medrando del presupuesto para sus caprichos y excentricidades.

Aquí el PRI con Marisela se condenó a la derrota.