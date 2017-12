EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

MC: “Echaremos al PRI de Los Pinos”

El Delegado nacional del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, DANIEL SOSA CARPIO, refrendó que la coalición “Por México al Frente”, que obtuvo el aval del instituto Nacional Electoral que los acredita como un solo competidor para las siguientes elecciones del 2018, “se propone sacar al PRI de Los Pinos para crear un nuevo gobierno, incluyente, que tenga a los mexicanos al frente”.

El legislador matamorense, quien ha estado presente en importantes decisiones acerca de esta coalición -y como representante del líder DANTE DELGADO ha estado recabando quejas y sugerencias de los tamaulipecos, con el fin de enriquecer este movimiento-, afirmó que “unidos, PAN, PRD y MC seremos imparables. La única manera de sacar al PRI de Los Pinos, es mantenernos unidos”, reiteró.

“La meta establecida es sacar el viejo régimen de Los Pinos”, apuntó el líder político, al sustentar que la coalición PAN-PRD-MC se nutre de varias vertientes políticas, varios puntos de vista diferentes que con ello logremos un verdadero cambio”, comentó el Delegado nacional del MC en la entidad.

SOSA CARPIO, por cierto, participó junto con el Coordinador estatal del MC en Tamaulipas, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, en una reunión con el precandidato presidencial de la coalición, RICARDO ANAYA CORTÉS, a la que también asistieron los dirigentes nacionales del PRD, ALEJANDRA BARRALES y del LC, DANTE DELGADO.

¡Ah!, también se vio allí el ex secretario de Gobernación del Gobierno azul de VICENTE FOX, SANTIAGO CREEL MIRANDA, uno de los más entusiastas promotores de la campaña de RICARDO, y quien se ha convertido en un feroz detractor del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien le ganó la carrera interna cuando FOX tuvo que tomar la decisión más importante de su sexenio.

… Y la tomó a favor de FELIPE.

Por cierto, dentro de la coalición PAN-PRD-MC, ya se sabe que el sería favorecido con la asignación de la candidatura diputado federal por el VII distrito, con cabecera en ciudad Madero, presumiblemente para CUITLÁHUAC ORTEGA, aunque No-Se-Descarta que el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, pudiera ser propuesto por los poderes locales para esa candidatura.

De otro lado, al MC se le tienen consideradas las diputaciones federales de los distritos IV y V, con cabeceras en Matamoros y Ciudad Victoria.

Por el VI distrito dentro de la misma coalición, vale pensar en un miembro de los VERÁSTEGUI OSTOS -no necesariamente CÉSAR AUGUSTO, hoy por hoy Secretario General de Gobierno con CABEZA DE VACA-, porque allí también está disponible su hermano VICENTE, quienes ejercen control político en los municipios enclavados en la zona azucarera del sur tamaulipeco, con centro de operaciones en ciudad Mante e influencia en Gonzáles, los 2 Morelos, Xicoténcatl –cuna política de los VERÁSTEGUI-, Ocampo y Gómez Farías, por citar sólo algunos.

A propósito de coaliciones, ahora que el PRI “restableció” su relación política con la -¿ex?- “lideresa moral” del magisterio, ELBA ESTHER GORDILLO, parece un hecho que los tricolores tendrán que reintegrar al Partido Nueva Alianza -creado por la Doña para ‘blindarse’ contra PEÑA NIETO-, la titularidad del VI distrito federal electoral, con cabecera en ciudad Mante, el cual tradicionalmente ocupaba un miembro del magisterio.

Si las neuronas no nos fallan, el último líder magisterial de la Sección 30 que ocupó esa curul, fue el profesor OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS, pero ya había sido diputado federal por ese distrito, el más amplio de Tamaulipas dentro de la cartografía federal, ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ.

RAFAEL MÉNDEZ SALAS no alcanzó la candidatura porque fue durante su periodo sindical, cuando el PRI rompió relaciones con ELBA ESTHER, bajo la candidatura presidencial de ROBERTO MADRAZO PINTADO.

Ahora, al “normalizarse” la relación SNTE-PRI, gracias a la excarcelación de ELBA ESTHER y su “habilitación” extraoficial como operadora de la campaña presidencial de PEPE-TOÑO MEADE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación volverá por sus fueros al participar como beneficiario en el “reparto” de candidaturas a senadores, diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, y lo que se atraviese en la coalición PRI-PVEM-PANAL.

Claro que dentro de este nuevo esquema vale pensar en la posibilidad del ex diputado local ROGELIO ORTIZ MAR, ampliamente identificado con una corriente del magisterio nacional identificada con La Doña.

Pero, en caso de que la coalición PRI-PVEM-PANAL no asigne esa candidatura a algún miembro de la Sección 30 -lo que dudamos-, el PRI podría echar mano del ex director general de Operación Política del Gobierno egidista, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, aunque por allí anda también el ex diputado local JAVIER VILLARREAL TERÁN, quien la víspera “coqueteó” con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero no se “ganchó”.

Quienes sí lo hicieron fue el ex subsecretario de Salud, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el ex presidente del CDE del PRI, FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Aquí un paréntesis para expresar nuestro agradecimiento por sus atenciones, al jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ANTONIO FRANCO CHAVERO, quien ayer se esmeró con el gremio periodístico, en un convivio post navideño en el que disfrutamos un excelente almuerzo, con rifa de regalos.

Tenemos pendiente una cita con el titular del ramo, GILBERTO ESTRELLA, con quien nos reuniremos apenas brinque el año.

En otro tema, deje participarle que la ausencia del ex alcalde de Nuevo Laredo, RAMÓN GARZA BARRIOS en la reunión política que encabezó en aquél extremo de la geografía tamaulipeca el presidente del CDE del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, fortalece la percepción de que GARZA BARRIOS va por MORENA por un asegundo periodo al frente de aquella comuna municipal.

Y eso le complica las cosas al proyecto azul, pues en una medición de fuerzas en la que visualizamos en el escenario electoral a ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, RAMÓN GARZA BARRIOS y DANIEL PEÑA TREVIÑO -cada quien desde su respectiva esquina ideológica-, aprieta la perspectiva y dificulta la previsión, aunque el hecho de tener sus votos “frescos” y estar realizando un excelente papel como presidente municipal, le crea una ventaja a RIVAS.

Sin embargo nada está dicho todavía, y la posibilidad de que en Nuevo Laredo se decida a favor de una mujer por Equidad de Género, deja abierta la posibilidad a YAHLEEL ABDALÁ -ya muy vista y ‘cantada’ como potencial candidata del PRI al Ayuntamiento-, aunque no hay que descartar a ROSA MARÍA ALVARADO MONROY, quien ya se ha quedado con las maletas hechas para contender por el Ayuntamiento.

De otro lado, en Tampico la alcaldesa MAGDALENA PERAZA está siendo “tentada por el diablo” para buscar un periodo más al frente de la comuna porteña, cuando sabe que la Auditoría Superior la tiene agarrada por la cola, y que las observaciones que le han sido hechas No-Han-Sido suficientemente satisfechas, de modo que más vale no tironearle los bigotes al tigre.

Aquí no hay edad que valga: con todo y su tercera edad y de estar en el rango de “65 y más” -¡ya tiene 73!-, MAGDA tiene que sujetarse al imperio de la ley en materia de Transparencia y Gasto Público, sobre todo en el área de Comunicación Social, donde tiene muchas cosas qué explicar.

Por su parte, el PRI debe actuar con ética y no abusar de esta pobre mujer, al lanzarla al terreno electoral sabiendo de su precaria salud.

De Matamoros, la Secretaria de Turismo municipal se reporta lista para recibir a los vacacionistas de invierno, conocidos como “Winter Texas”, quienes en los primeros días de enero llegan a la región del Sur del Valle de Texas y aprovechan para visitar nuestra heroica Matamoros.

GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE, titular de la dependencia, informó que los “Winter Texas”, arribarán a las ciudades de McAllen y Harlingen, durante los primeros días de enero de 2018, motivo por el cual, con anticipación se promovió nuestra ciudad, mediante un nuevo esquema de trabajo con empresas operadoras de turismo del lado americano, Monterrey y Coahuila.

Comentó que este año, la Secretaría de Turismo, mantuvo sus labores de promoción de nuestra ciudad, pero como valor agregado incluyó a tour operadores de otras localidades para vinieras a Matamoros y conocieran nuestra oferta turística.

El resultado, dijo RODRÍGUEZ PUENTE, ha sido muy satisfactorio, porque observamos como el turismo ha regresado a Matamoros, así lo constatamos en la temporada de playa y hace unos días, a principios de este mes, la ocupación hotelera se reportaba en un 50 por ciento.

A lo largo de este año trabajamos a la par del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, para posicionar nuevamente a Matamoros en el ámbito turístico, promoviendo o solo lo que ofrece nuestra ciudad, sino también el clima de tranquilidad que prevalece.

Desde otra perspectiva, en Reynosa el Sistema DIF que encabeza CARLOS PEÑA ORTIZ, realizó la última Audiencia Pública Asistencial de este año, beneficiando a familias de las colonias Hidalgo y aledañas.

En la escuela primaria José María Pino Suárez de dicho sector, se otorgó a las familias atención médica, bucal, nutricional, jurídica, entrega de apoyos alimentarios del programa Nutriendo Reynosa, lotería de valores, todos los programas del organismo de asistencia social y rifa de cuatro tinacos entre las familias presentes.

En su mensaje, CARLOS PEÑA ORTIZ, presidente del Patronato DIF Reynosa, invitó a las familias para que se informen de todos los apoyos que hay para los que más los necesitan.

Además deseó feliz navidad y próspero año nuevo, pidiendo seguir trabajando unidos por el proyecto de todos, para beneficio de la ciudad.

“Que pasen en familia, en unión, que disfruten con todos sus hijos, con sus familiares y que el próximo año esté lleno de amor y de mucha esperanza para todos”, dijo en su mensaje.

En el evento estuvieron presentes MARÍA MIRELLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en representación del sector; ROSALBA GARCÍA HERNÁNDEZ, directora del plantel; EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, Secetario de SEDESOL Municipal y vecinos.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el director de Protección Civil (PC) y Bomberos, OMAR ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, alertó sobre la disminución de temperatura, al precisar que este jueves se pronostica una temperatura de 6°C mínima y de 9°C para el día siguiente, por lo que el Operativo Carrusel se realiza cada vez que la temperatura baja a 10°C.

Las unidades salen a recorrer las plazas y lugares donde sabemos se encuentran indigentes y atendemos los reportes de la ciudadanía en este sentido”, dijo el titular.

Explicó, que el Albergue Municipal tiene capacidad para 280 personas y la mayoría de los que llegan sólo es para pasar la noche porque no quieren estar encerrados y regresan a la vía pública.

ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, refirió que cuentan con dos albergues, el municipal ubicado en calle Madero y Matamoros; el segundo de Protección Civil localizado en Luis Caballero y Gutiérrez, el cual no ha sido necesario activarlo, pero que se encuentra listo para recibir a 80 personas en caso de que se requiera.

Por cierto, con la finalidad de tener un organismo más cercano y más humano, orientado a transformar la vida de las familias y a solucionar los problemas desde la raíz, el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de Tamaulipas, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, cumplió un año de esfuerzos compartidos con la sociedad en general, apegados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que fue presentado en su momento y es la base del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Las acciones encaminadas a fortalecer a las familias de Tamaulipas, son el resultado de la unión de esfuerzos y recursos con dependencias y secretarías de gobierno para ampliar la capacidad de ayudar, y para ello se firmaron convenios de colaboración con instituciones del sector privado, médica, educativo y asociaciones civiles.

Algunos de los convenios realizados fueron con Grupo SENDA, Instituto de la Visión “La Carlota”, Universidad La Salle Victoria, ITACE, ITEA y Learning for a Better Life A.C., TEC- Salud, Poder Judicial de Estado, Fundación “Alma”, CONAFE, entre otras instituciones que se sumaron al llamado hecho tanto por la Presidenta del DIF como por el Gobernador del Estado, para llevar acciones concretas a favor de los que más lo necesitan.

Cambio de orientación temática para mencionar que como resultado de la política educativa que ofrece el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo el Diplomado “Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos”, en su Quinta Generación para el ciclo escolar 2017-2018.

Recientemente se atendieron a 82 participantes, en las sedes de Tampico, El Mante, Ciudad Victoria (dos grupos), Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, con el propósito de que los supervisores fortalezcan sus competencias profesionales orientadas a la asesoría y acompañamiento de los colectivos docentes de su zona para contribuir a la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos.

Por último, el investigador del Cuerpo Académico: Manejo, Conservación y Mejoramiento de los Recursos Fitogenéticos, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), EDUARDO OSORIO HERNÁNDEZ, realiza una investigación cuyo propósito es la factibilidad de usar la semilla de Neem para el control de plagas del maíz.

El especialista en control biológico, detalló que entre los proyectos del cuerpo académico están las alternativas en el cultivo de maíz, “en este caso es para un insecto que se llama Spodoptera frugiperda”.

Refirió que el también llamado “cogollero del maíz u oruga militar tardía”, es un insecto que ataca al maíz, convirtiéndose en un serio problema para los productores. Y para mitigar los daños están aislando hongos entomopatógenos para el control biológico de la plaga, a la par del extracto de Neem.

Por hoy es todo, nos leemos en la menor oportunidad.