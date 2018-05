La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“ME VAN A TENER QUE ENTREGAR LA BANDA PRESIDENCIAL: AMLO

Con las recientes declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador en Matehuala, San Luis Potosí, creemos que el gobierno de Peña Nieto debe de percibir la radical posición del todavía candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, el que aseguró a sus simpatizantes de ese municipio que va a ganar las elecciones del Primero de julio “y lo quieran o no lo quieran le van a tener que entregar la Banda Presidencial.

Para nosotros como analistas políticos es mucho muy seria la advertencia del tabasqueño, ya que con su actitud nos deja ver claramente que está descartando toda posibilidad de llegar a perder, con todo y que reconoce que hay sectores no lo quieren, sin mencionar por su nombre a ningún sector.

“Yo voy a recibir Banda Presidencial, aunque no les guste tanto, con los dientes apretados me van a tener que entregar la Banda, quieran o no lo quieran. La mafia va para afuera”, sentenció López Obrador en forma contundente.

Frente a tan fuerte advertencia de López Obrador creemos que el gobierno de la república debe de tomar debida nota, ya que desde meses atrás advirtió, palabras más, palabras menos, que de hacerle de agua si triunfo “soltará al tigre y haber quien lo amarra”, salvo que ahora salga con que él no dijo eso.

En oposición a su triunfalismo hay voces mucho muy valiosas, entre ellas la del reconocido escritor peruano, Mario Vargas Llosa, el cual sostiene que si López Obrador gana las elecciones presidenciales en México “PODRÍA CONDUCIR AL PAIS A UN DESASTRE CON CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA AMERICA LATINA”.

Por cierto López Obrador dejando ver su verdadera forma de ser afirmó que no funcionará “el cochino dinero” para comprar votos en las elecciones del Primero de julio y se dijo a nueve semanas de las elecciones seguro de ganar la Presidencia de la República.

Por cierto los candidatos a senadores del PRI, Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abadala Carmona solicitaron ante el INE de manera formal que organice o convoque a un debate entre los candidatos de los diferentes partidos políticos a dicho cargo de elección popular, esto con miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática y llevar a cabo la promoción del voto.

Supuestamente desde el primer día de campaña Guevara Cobos y Abdala Carmona fijaron su postura sobre la necesidad de un debate, convocatoria a la que el resto de los candidatos al Senado han rechazado, con todo y que los candidatos a la Presidencia de la República lo están haciendo, quizás algunos de ellos teman hacer el ridículo. Pero vamos a ver que dice el INE.

Cuando alguien hace las cosas bien, como periodistas siempre nos ha gustado hacerlo público y en éste caso específico el Día del Trabajo fue reconocido el esfuerzo y compromiso laboral de los trabajadores del Congreso del Estado, lo que sin lugar a dudas contribuyó a posicionar a la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas entre las más eficientes de México.

En su mensaje al personal del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Glafiro Salinas Mendiola, dijo que en la evaluación de Parlamento Abierto, revisión realizada a los Congresos Locales y al Congreso de a Unión, ”se obtuvieron las mejores calificaciones en renglones importantes de eficiencia”.

Triste decirlo y más reconocerlo, pero en su visita a Matamoros, la candidata presidencial independientes, Margarita Zavala, nos dejó la impresión de que ya no trae nada en el morral y que conste que no hablamos de lana, parné, marmaja o canicas, de eso creemos que todavía hay, ya que la nota fue precisamente que su traslado a esa ciudad fronteriza la hizo en un “taxi” aéreo, como el que usó López y le costó el viajecito más de 250 mil pesos al que lo pagó.

Ante los periodistas la candidata independiente en lo referente al rubro de impuestos destacó que no es posible prometer bajar al 8 por ciento al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en la frontera, considerando que el país está en quiebra. Paralelamente aseguró el retorno de los policías municipales a todos los estados del país, lo que obviamente incluye a Tamaulipas, lo que para nosotros es buena noticia.

A decir verdad se siente bonito el saber que una mexicana ganó la medalla de oro en China, Lupita González, la que se acaba de convertir en la primera bicampeona mundial de la marcha de 20 kilómetros en la Copa del Mundo de la especialidad disputada en Taicang, China. Y para mejores señas pertenece a la Secretaría de la Marina en la que se desempeña como Teniente de Corbeta. Y vamos por más.

Su triunfo de inmediato fue reconocido por el alto mando de la SEMAR, sumándose al festejo los candidatos Pepe Meade y Margarita Zavala, en la misma forma que el presidente Enrique Peña Nieto destacó la perseverancia y excelencia de la atleta, quien consideró como un ejemplo para los mexicanos.

Al que vemos que no le afloja en su diario quehacer como servidor púbico es al alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, además de que su ritmo de trabajo es el mismo con el que debutó en éste gobierno de dos años que está por concluír y aunque no falta quien aviente la piedra y esconda la mano, los victorenses saben perfectamente que en año y medio convirtió en uno de los mejores alcaldes que ha tenido la capital del estado.

Por eso mismo creemos que en dos que tres le diéron luz verde para que busque su relección en las elecciones del próximo Primero de julio y estamos seguros que lo va a lograr, ya que el resto de la caballada está muy flaca y al único de su peso, no político sino por lo gordo, no lo quieren ni en su partido. Habida cuenta que gane el mejor.

En cuanto a la recuperación de bienes que son propiedad del Gobierno del Estado, creemos que hay que serenarse y tomar las cosas con calma, ya que de no actuar con tacto y cautela, tememos que nos tocaría ver un enfrentamiento sin precedentes en Tamaulipas, entre el PRI y el PAN.

Es el sabor que nos dejó el mensaje del senador y dirigente nacional de la CNC, Ismael Hernández Heras, el que sin tapujos ni rodeos dijo que ni el PRI ni el Comité Ejecutivo Nacional de la CNC dejarán sola a la Liga de las Comunidades Agrarias en la pretensión del Gobierno local de despojarlos de la Casa del Campesino, como lo sucedido en el comité municipal del PRI en Xicoténcatl.

Muy merecida la felicitación que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, hizo extensiva a los estudiantes de la FIC por el campeonato que acaban de obtener por segundo año consecutivo en el Torneo Mexicano de Robótica y que en automático les da el pase para representar a México en el certamen internacional a realizarse en Brasil en fecha próxima.

Suárez Fernández recibió en sus oficinas a los campeones Félix Alejandro Herrera Atilano, Julio Alexis López Sánchez, Iván Enrique Cavazos Grimaldo y Joxman Rafael Antúnez Medina, a los que les manifestó su felicitación y reconocimiento. Y vamos por más.

