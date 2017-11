La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MEADE KURIBREÑA SERIA EL MEJOR CANDIDATO DEL PRI

De todos los mexicanos en edad de votar creemos que ninguno de ellos sabe a ciencia cierta quien va a ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República en las elecciones del Primero de julio del 2018, aunque se presume que podría ser José Antonio Meade Kuribreña, que en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se desempeña como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Creemos que a éstas alturas del proceso electoral 2017-2018 ya nadie desconoce que solo son cuatro los gallos que aún están en la pelea por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, siendo ellos José Antonio Meade Kuribreña, Aurelio Nuño Mayer, Miguel Angel Osorio Chong y José Narro Robles, a los que nosotros agregaríamos al Secretario de Turismo, Enrique Octavio de la Madrid Hurtado, el que ya dijo que no se descarta.

Por supuesto que a ninguno de los cinco se les puede negar su derecho de pretender llegar a ser el próximo Presidente de la República, pero, pero, pero, si el alto mando del Partido Revolucionario Institucional va a buscar entre ellos al que sería el mejor candidato, ese sería para nosotros sin lugar a dudas José Antonio Meade Kuribreña.

Para llegar a ésta conclusión no nos tuvimos que rebanar el seso, ya que Meade Kuribreña ha sido Secretario de Hacienda dos veces, Secretario de Energía, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Desarrollo Social. A lo que hay que agregar que también ya fue titular de la CONSAR y del IPAB, además de director general del ya desaparecido Banco Rural y en febrero del 2018 apenas va a cumplir 49 años de edad, es economista y abogado del ITAM y la UNAM y Doctor en Economía por la Universidad de Yale en EEUU.

Que quede claro, no estamos augurando que Meade Kuribreña va a ser el candidato del PRI para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del Primero de julio del 2018. Lo que estamos apuntalando como analistas políticos es que sería el mejor candidato del PRI para relevar en el cargo al hoy Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Pero, pero, pero, como que le quieren dar tronco ubicándolo entre los seis prospectos que podrían relevar en el cargo a Agustín Carstens Carstens, el que concluye su mandato el próximo día 30 de noviembre como gobernador del Banco de México. El Presidente Peña Nieto es mano para designar al sucesor de Carstens Carstens, pero los senadores tendrán que ratificar su decisión.

Para nosotros sería un error el que Nuño Mayer llegara a ser el candidato presidencial del PRI, aunque no pasa por desapercibido que Peña Nieto lo ve con buenos ojos, pese a su nula experiencia como gobernante y el papel gris que viene haciendo como titular de la SEP, inexperiencia que demostró a plenitud en el conflicto que tuvo con la CNTE, teniendo que acudir en su rescate el Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, ya que de no haber entrado al quite el problema se hubiera extendido a todo el país.

Por eso desde hace tiempo que hemos sostenido que Osorio Chong para nosotros sería el Plan B del Presidente Enrique Peña Nieto, en el caso de llegar a sacar de la jugada a Meade Kuribreña, lo que sabremos a ciencia cierta cuando el mandatario nacional designe al sucesor de Carstens Carstens y lo aprueben los senadores.

Después de la amarga experiencia que tuvimos con Rick Perry siendo gobernador del estado de Texas, estamos por darnos cuenta si su sucesor, Greg Abbott, va a ser igual de inhumano que su antecesor, el que en 10 años que gobernó al estado de Texas no le condonó a ningún mexicano la sentencia de la pena de muerte por cárcel perpetua y en todos los casos fueron ejecutados sin conmiseración ninguna de su parte, estando entre su facultades el hacerlo.

Mañana miércoles 8 de noviembre va a ser ejecutado el mexicano nacido en Guanajuato que se encuentra preso en el estado de Texas, acusado de haber violado a su prima hermana Mayra Azucena Laguna de 16 años de edad, hechos que ocurriéron en febrero de 1997 en Retama Village, al sur de Texas.

El subsecretario para América del Norte de la SER, Carlos Manuel Sada Solana, que conoce del caso, señaló que el proceso de muerter que enfrenta el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en el estado de Texas es ilegal, ya que no se respetó el derecho del detenido de poder avisar de su situación al consulado respectivo, lo que siempre ha sido.

Dijo que la ejecución de Cárdenas Ramírez que está programada para el miércoles 8 de noviembre después de las 18:00 horas, se puede posponer o suspender hasta que lleven a cabo nuevas revisiones del caso, asegurando que para el efecto aún quedan dos recursos.

Pero advirtió que de ser rechazados ambos recursos, los abogados están preparados para buscar una apelación en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Hizo hincapié en que existe una solicitud de clemencia , donde incluso se han enviado 23 misivas de apoyo, una de ellas del propio canciller Luis Videgaray Caso. Apuéstele, Rick Perry y Greg Abbott, son del Partido Republicano.

En el marco de la Feria Tamaulipas 2017 que arrancó el 20 de octubre y concluyó el domingo 5 de noviembre, la que inauguró el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se llevó a cabo la Segunda Gran Subasta Ganadera en la que se ofertaron 50 sementales y vaquillas de alta genética, de las razas Beefmaster, Brangus, Brahman y Simbrah.

Por ciento lo recaudado por 15 de los 50 lotes será donado al Sistema DIF-Tamaulipas, para la gestión de cirugías no cubiertas por el Seguro Popular, tratamientos y servicios oncológicos, entre otros, para personas en condiciones de vulnerabilidad, lo que nos parece un buen gesto de los ganaderos de la región

que participaron en ésta Feria.

En Reynosa sujetos armados asesinaron a los cuatro integrantes de una familia, el ataque ocurrió el sábado en el domicilio ubicado en la calle Azul número 600 de la colonia Arcoíris. Antes de esto fuéron hallados los cuerpos de tres personas calcinadas, cuyos restos aparecieron en la brecha E 99 cerca del Parque Industrial. Por cierto el mismo día hubo otro muerto.

En Ciudad Victoria, para no quedarse atrás, hubo una supuesta riña entre los reos del penal, donde las autoridades hablan de cuatro y heridos y los diarios locales de cuatro herido y un muerto. Haiga sido como haiga sido, de que sirven las fuerzas federales nos preguntan en la calle.

Sin lugar a dudas la capacidad de convocatoria de Nayma Karina Pérez Balquiarerna, quedó demostrada durante la conferencia de prensa que concedió a los medios de información ayer lunes, para dar a conocer que está en trámite su registro ante las autoridades electorales para contender en las elecciones del Primero de Julio del 2018 –como candidata independiente– por la alcaldía de Ciudad Victoria. De entrada va convertir en la primera mujer que quiere ser Presidenta Municipal de la capital del estado, por esa vía. Suerte.

