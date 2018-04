            < Meade no le entró al 8% de IVA fronterizo

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahí tiene Usted a un José Antonio Meade que se rige por la prudencia, una virtud que puede ser buena en un gobernante, pero que frena o limita en mucho al candidato. En esas circunstancias el abanderado del PRI a la Presidencia de la República estuvo en la zona fronteriza de Tamaulipas este jueves, y de plano rechazó hablar sobre una disminución del IVA dentro de sus propuestas de campaña, menos cuando se trata de bajarlo a un 8 % en los municipios vecinos o colindantes con el lado americano.

Eso ocurrió en Matamoros, pudo haber dicho que lo está examinando, haber alentado la posibilidad, pero no lo hizo porque sabe que no es posible. Hay que recordar que El Bronco no pudo desaparecer la tenencia de un tajo como se comprometió porque las cosas como candidato se ven de una forma y como Gobernador de Nuevo León fue otra perspectiva.

Pero el tema sensible en Tamaulipas es la inseguridad, y Meade se refirió a los acontecimientos de los últimos días, el caso de los estudiantes de Jalisco; la entrada de un comando a la Preparatoria Federalizada de Cd. Victoria y la masacre de policías de Guerrero, reconoció que estos acontecimientos reflejan que “nuestra política de seguridad no está funcionando y nos dice que tenemos que hacer las cosas de manera diferente”.

En ese marco de circunstancias José Antonio Meade se comprometió a buscar soluciones de fondo a esta problemática. “Les ofrezco que del problema de seguridad me hago cargo yo. Ese será mi principal y mi primer mandato como Presidente”. También dejó asentado que su atención estará en las víctimas de la delincuencia y las víctimas del miedo frente a estos eventos, los dos son igualmente importantes de resolver.

Comentario aparte, resulta que dentro de seis días estará en Tamaulipas el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ese 2 de mayo visitará Mante, Madero y Tampico, habrá que preguntarle sobre los acontecimientos recientes contra jóvenes estudiantes, si ahí también aplicaría la amnistía. ¿Se vale amor y paz para cerrar este doloroso capítulo que lastima a varias familias mexicanas?

Cuidado con el manejo de conceptos legales, porque lo que aplica para un caso de delincuencia, necesariamente creará las bases y recursos para ejercerlo en igualdad de condiciones, a iguales delitos, iguales sanciones.

2.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de su estación de radio se ha convertido en una ventana de expresión por la que asoman no sólo las expresiones del pensamiento universitario, sino además ha abierto espacios a los ciudadanos, para que desde su propia iniciativa produzcan y enriquezcan la barra programática en la diversidad de las audiencias con contenidos de interés social que complementan los de tipo académico o informativos sobre el entorno de la Casa de Estudios.

Radio UAT se conduce bajo la dirección del Dr. Ulises Brito Aguilar, y cada año con oportunidad lanza una convocatoria a la sociedad para que plantee su propuesta en temas de interés, con miras de propiciar orientación, educación o conocimiento sobre diversos temas, siempre enfocados a buscar el bienestar y mejorar las condiciones de la comunidad.

Por cierto, en este momento Radio UAT está llevando a cabo un curso en sesiones sabatinas con el propósito de capacitar y de proporcionar formación a periodistas, editores, comunicadores, conductores en el tema de “Libertad de Expresión y Derecho de las Audiencias”.

El curso tiene como facilitador al Dr. Sergio Cervantes Chiquito, especialista en Derechos Humanos.

El tema es controvertido porque hay una aparente contraposición, porque los derechos de las audiencias son una subespecie del derecho a la libertad de expresión, pero no precisamente un derecho opuesto a éste.

Por eso es importante que la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas participe con capacitación para una mejor comprensión del tema, que está protegiendo a las audiencias frente a los excesos de los medios, con estas nuevas reglas legales se ponen límites en temas de salud pública, protección a la infancia, el derecho a los consumidores, asimismo respalda el derecho de réplica y acciones legales contra la difamación y la calumnia.

El curso se imparte los sábados en la biblioteca central de la UAT en el Campus Victoria, y concluye el 26 de mayo. Además el programa académico tiene valor curricular.

3.- Meade aseguró que el Ejército no abandonará las calles (obviamente se refería durante su gobierno, en caso de ganar) pero mientras decía esto en Matamoros, en el vecino municipio de Reynosa el representante del Gobierno de Tamaulipas en esa zona, Javier Garza de Coss, ponía el dedo en la llaga, al responsabilizar al Gobierno Federal por haber ordenado la salida de elementos del Ejército Mexicano en la frontera; dijo al respecto que es la Policía Estatal la que está vigilante ante los actos de la delincuencia que pudieran presentarse.

Veremos que dice Meade sobre ese mismo tema en Reynosa, cerramos esta columna cuando estaba en Río Bravo degustando una taquiza muy al estilo norteño.