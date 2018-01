PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Meade pinta su raya con exgobernadores

< En el 2018 “nos vamos a sacar la espina”

< Margarita Zavala viene por firmas

1.- Acorralado por sus adversarios de MORENA y del Frente (PAN-PRD-PMC) con el tema de la corrupción, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade ha tomado como bandera el combate a la corrupción y la inseguridad. En esas condiciones arribó a la capital tamaulipeca y la pregunta de la prensa no se hizo esperar. ¿Cómo va a lidiar él y su partido con los antecedentes de los últimos exgobernadores?

Los reporteros se referían indudablemente a los de esta entidad, pero hay muchos más en otros estados, identificados con las siglas tricolores.

El tema de la corrupción está en el debate nacional, llevado a ese escenario por los partidos políticos, pero también por la sociedad civil, de ahí que ha sido abordado por José Antonio Meade (JAM) en los últimos mensajes de su precampaña y en la arena tamaulipeca no fue la excepción.

JAM además de expresar, que frente al proceso judicial que enfrentan dos de los ex gobernadores de Tamaulipas, el PRI está obligado a redoblar esfuerzos en materia de propuesta contra la corrupción y seguridad, pero además, consideró que “debe darse respeto en el deslinde de responsabilidades”.

Dicho de otra forma, Meade expresó algo similar a lo manifestado por Baltazar Hinojosa durante su campaña, cuando dijo que él no era ni Tomás, ni Eugenio, ni Egidio. Sólo que el de Matamoros fue muy frontal, mientras que JAM se deslindó suavemente. <No me cobren actos que no son de mi responsabilidad>, palabras más, palabras menos, eso quiso decir.

El error del PRI y del propio JAM, es que a pesar de ser un candidato ciudadano que no milita en el Tricolor, adoptó la bandera de ese partido por seguirle el juego a los críticos del círculo interior. Y ahora, ya es uno más, con los mismos colores y las mismas apreciaciones que hoy cubren al partido gobernante instalado en Los Pinos. Falta que entienda que no puede ir dando gusto a todos, que más vale que se presente como es él y no cargar con penas ajenas; y los mexicanos sabrán si le otorgan su confianza o no.

Retomando las palabras de Meade a la prensa, hay que referir entre otras cosas: “la gente espera de nosotros, que seamos capaces de construir procesos, de hacerlo con seriedad, con claridad y que ellos sientan y vean en las precampañas y en las campañas qué hay seriedad qué hay ánimo de construir, qué hay ánimo de generar coincidencia y que Tamaulipas sea un lugar mejor”.

Por lo que hace al evento de la militancia, en el cual no se restringió el acceso a la prensa, uno de los renglones que más motivó a los priistas fue cuando dijo que “el PRI en Tamaulipas se sacará la espina” refiriéndose a la derrota que sufrieron en 2016. Fue una frase que infundió ánimo al priismo sumido hasta ahora en un decaimiento que no favorece a la jornada electoral que ya está en proceso.

Durante su intervención José Antonio Meade expresó que el Estado tiene el reto de preservar la seguridad, el empleo y dar mejores servicios, para lo cual “Vamos a ser capaces de presentar los mejores perfiles, las mejores propuestas y ser muy competitivos”, aquí se refería a lo que puede ofrecer en el desempeño de responsabilidades. Y en seguida aclaró, además de ser muy competitivos en la gestoría, también a la hora de buscar el triunfo, para ganar el 1 de julio de 2018.

2.- EL ENCUENTRO MEADE-ALMARAZ. Hay mucho más que comentar sobre la visita de Meade a Victoria. La hora del cierre de este comentario nos obliga a dejarlos pendientes. Pero en “cortito” le comento que el alcalde Oscar Almaraz Smer, uno de los mejor calificados a nivel nacional dentro de la red Tricolor, tuvo oportunidad de saludar de mano a José Antonio Meade.

Oscar puede ser candidato a Diputado Federal, su trabajo intensivo como alcalde lo proyecta como una de las cartas más fuerte del priismo en el estado, esta información no es ajena al precandidato presidencial del PRI.

Por cierto Almaraz ha logrado fortalecer lazos de comunicación con el gobernador Francisco García Cabeza de vaca y unir esfuerzos en acciones y proyectos en beneficio de los victorenses. En esa tesitura es que ayer acompañó al Jefe del Ejecutivo Estatal en una de las actividades de trascendencia, como es la Red Tamaulipeca de Municipios por la Salud que ya quedó instalada debidamente.

Este programa que tiene que ver con la atención para la salud de los tamaulipecos fue arropada por el gobernador, quien propuso a los alcaldes sumarse a la estrategia que hoy es una realidad.

3.- En la misma frecuencia del tema electoral 2018, le comento que hay ocho días intensos de actividad política en Tamaulipas a partir de ayer y hasta el próximo martes. La pasarela del lapso mencionado inició ayer con el precandidato a la Presidencia el PRI, José Antonio Meade; le sigue la visita de la precandidata independiente, Margarita Zavala el jueves; y cierra el círculo del primer mes del año con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien estará en Reynosa el próximo día 30.

Ayer hablamos de la agenda que Peña Nieto-García Cabeza de Vaca en Reynosa, hoy sólo hay que mencionar que Margarita Zavala estará en Cd. Victoria el próximo jueves para recabar firmas ciudadanas en apoyo a sus aspiraciones a la candidatura presidencial por la vía independiente.

Hasta ahora no hay agenda, pero se ha filtrado que estará en la zona centro acompañada de quienes abiertamente la promueven y que han cortado vínculos con el PAN, porque no se puede “repicar las campanas y andar en la procesión al mismo tiempo”.

De tal manera que muchos(as) de sus amistades y que hasta hace poco manifestaban simpatía a su proyecto le volverán la espalda.

Margarita viene a Tamaulipas, porque aún tiene el sabor de los resultados logrados por su