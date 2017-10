MEADE SERIA UN BUEN PRESIDENTE PARA MEXICO

La@Red

MEADE SERIA UN BUEN PRESIDENTE PARA MÉXICO

Aunque usted no lo crea los senadores del PAN, Ernesto Cordero y Javier Lozano están a favor de que el candidato del PRI a la Presidencia de la República sea el Secretaria de Hacienda y Crédito Público en funciones, José Antonio Meade Kuri Breña.

En el pronunciamiento que hiciéron juntos, al ser entrevistado Javier Lozano elogió a Meade, al que le atribuyó la posibilidad de generar un fenómeno del llamado “voto útil” en las elecciones presidenciales del 2018; por su parte Ernesto Cordero no se anduvo por las ramas y sin tapujos ni rodeos dijo que José Antonio Meade “sería un buen Presidente para México. Luego destacó sus cualidades, haciendo hincapié en su trayectoria como funcionario público.

Reconoció sin embargo que la candidatura de Meade es algo que tendrá que definir su partido la tendrá que definir su partido y remarcó que tendrá el PRI que definir si postula a Meade. “Lo que puedo decir es que Meade ha sido un gran Secretario de Hacienda, fue mi compañero de Gabinete y es un gran servidor público.

Por su parte Javier Lozano dijo coincidir con el senador Ernesto Cordero y remarcó que Meade “si sería un buen Presidente”.

El pasado fín de semana Javier Lozano estuvo en Tamaulipas, concretamente en Tampico si no estamos mal, visita en la que manifestó su admiración por el titular de la SHCP, “por su gran rigor técnico, sensibilidad política, calidad humana y su capacidad”.

Por cierto los senadores Cordero y Lozano, los que como políticos de carrera ya tienen nombre a nacional, ambos forman parte del bloque de senadores panistas que fuéron acusados de traidores por sus compañeros de Cámara, los que están pidiendo su separación de la bancada del Acción Nacional.

A sus apenas 48 años de edad José Meade Kuri Breña es graduado en Economía por el ITAM, doctorado en Economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos y ha sido profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) fue tres veces Secretario: de Energía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) ha sido titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Sedesol y Secretario de Hacienda, quizá por eso muchos mexicanos ven a Meade como un buen prospecto para la Presidencia de la República, su capacidad está demostrada.

En donde vemos al senador Ernesto Cordero un tanto cuanto acelerado, es cuando advierte que “más vale estar fuera del TLC de América del Norte que dentro de un mal trato”. Supuestamente los empresarios mexicanos no están de acuerdo con que durante la renegociación del histórico tratado quede asentado que su revisión se lleve a cabo cada cinco años, ya que desde su punto de vista esto inhibiría inversiones a largo plazo.

Al parecer el Senado coincide con los empresarios ya que la senadora del PRI, Marcela Guerra Castillo, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, adelantó que la Cámara Alta de ninguna manera ratificaría un TLC que estuviera sujeto a revisión cada cinco años.

Queremos suponer éste punto específico estará en la mesa en la cuarta ronda de la renegociación del TLCAN que se llevará a cabo en Washington, pero, pero, pero, es el tema entre otros se va a discutir entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, los que dentro de lo que cabe están tratando de sacar adelante la renegociación para que el histórico Tratado siga vigente en beneficio de los tres países.

Como periodistas sabemos del carácter del senador Ernesto Cordero, que es uno de los favoritos del ex presidente Felipe Calderón, pero su actitud negativa deja mucho que decir, ya que por lo que dijo concluímos que a él en lo personal le da igual si continua o no el TLCAN, pero está pasando por alto que la economía de nuestro país está en juego.

Por cierto cuando ya el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se sentía en caballo de hacienda como presidente del llamado Frente Ciudadano por México, pero, pero, pero, de pronto como que lo bajaron de la nueve sus detractores ya que lo están acusando ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber cometido un fraude al alterar los estatutos del Partido Acción Nacional, ello para poderse sostener en el cargo hasta un día antes del registro de los precandidatos a la Presidencia de la República.

Supuestamente en la 18ava Asamblea Nacional del PAN del 21 de noviembre del 2015 se presentó una reserva que fue aprobada, para que los presidentes, secretarios generales y tesoreros de los comités municipales pudieran permanecer en sus puestos hasta un día antes de registrarse como precandidatos, en caso de que les interesara competir por un puesto de elección popular, pero resulta que al publicar la reforma de los estatutos en el Diario Oficial al documento panista le agregaron que también aplicaría para los integrantes del comité ejecutivo nacional (CEN) y las dirigencias estatal del PAN. Algo le han aprendido al PRI, digo, no.

Resulta que en Tamaulipas no quieren al propietario único de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el que amenaza con estar del 5 al 8 de octubre en los municipios, días en los que a partir del día de hoy jueves estaría en Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo; luego el viernes 6 en Díaz Ordaz, Valle Hermoso y San Fernando. El 7 en San Carlos, Padilla e Hidalgo y el 8 concluiría su gira en Soto la Marina, Aldama y González. Pero el alcalde de San Fernando, José Ríos Silva, por cierto panista, ya dijo que no les va a facilitar el Centro de Convenciones ni el gimnasio para la realización del evento, por lo que no descartamos que otros alcaldes lleguen a hacer lo mismo.

Desde que éramos medianos ya estábamos orgullos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, que lleva el nombre de su fundador “Dr. Norberto Treviño Zapata”. Tenemos la impresión de que esa Facultad que nos aseguran se creó por sugerencia de una hija del doctor, le dió nombre a la Universidad en el plano nacional, la que está por celebrar sus primeros 60 años de edad.

Aniversario que la UAT va a celebrar con la realización de un Congreso Internacional y un Encuentro Generacional que reunirá a ex alumnos provenientes de toda la república mexicana y de países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, si señor. No nos queda duda de que va a ser una celebración en grande la Facultad de Veterinaria se merece y más, bien por el rector Enrique Etienne Pérez del Río, que le dió rumbo y destino a la máxica casa de estudios en el estado.

Por cierto también nos encontramos con que el profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Doctor Patricio Miranda Rebeco, sostuvo en la UAT toda una serie de actividades orientadas a fortalecer el trabajo docente y la investigación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), bien.

En el H. Congreso del Estado ayer miércoles empezó la Glosa del Primer Informe del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, siendo la primera en comparecer ante las Comisiones de Desarrollo Urbano, Puertos y Desarrollo de Zonas Metropolitanas, la Secretaria de Obras Públicas del Estado, Cecilia del Alto López, la cual creemos que salió bien librada ya que precisó a detalle las obras que se están haciendo, o que ya se hiciéron, dando a conocer incluso su costo, por lo que a los diputados no les quedó otra más que reconocer canilla.

