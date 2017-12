         < Meade y el retrato hablado del Peje

PRESENCIA

1.- El mensaje de José Antonio Meade Kuribreña (JAMK) en ocasión de su registro como precandidato del PRI a la Presidencia de la República es muy preciso, pese a su extensión de media hora. Se dirige a la sociedad, al mexicano de a pie a ese que lucha día a día para llevar el sustento a su casa, a la militancia del PRI que lo acoge, abarca todos los sectores de mexicanos, se refiere a su entorno familiar, en la época de la equidad es tema la mujer y llega acompañado de su esposa e hijos; y alude al único adversario que por ahora tiene nombre y apellido, porque diciembre inició y en la agenda político electoral sólo hay dos elementos a la vista Andrés M. López Obrador y él.

Meade en su elocuencia deja muy claro que las esperanzas de México no pueden estar en el mesías improvisado. Durante el protocolo Tricolor al formalizar su precandidatura expresó: “Los invito a apostar por la inteligencia y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación; por los programas y no por los caprichos; por las instituciones y la ley y no por las profecías; las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo ni la preparación.

En pocas palabras Meade Kuribreña dibujó de cuerpo entero al Mesías de confrontación, que es de caprichos, que hace a un lado a las instituciones. Entonces ahí está sin lugar a dudas el retrato hablado de López Obrador. Sobre todo en el cierre de este capítulo con olor al “Peje”, lo finaliza así: “Estamos del lado de las víctimas, no de los victimarios”. Y es que el Presidente de MORENA acaba de ofrecer amnistía a las cabezas principales de los grupos de delincuencia organizada a cambio de la paz, eso en el caso de que AMLO llegara a gobernar este país.

Por otra parte el mensaje del precandidato a la Presidencia de la República por el PRI, es muy diferente al de sus antecesores, que han fundamentado sus pretensiones políticas inspiradas en los ideales caducos de la Revolución; no, en este caso Meade precisa, “Me inscribo como precandidato porque tengo la experiencia, los resultados y el conocimiento para ser un buen candidato y un buen presidente de México, No deja fuera el “amor a la patria”, imposible, pero lo adereza con conceptos como: trabajar con rumbo cierto y con experiencia; construyendo y no destruyendo; en diálogo y no en confrontación.

Quizá por ser economista (también abogado) dedicó un buen espacio a ese tema que es de gran interés para todos, La economía familiar será una prioridad; Las familias tendrán mayores oportunidades para que su esfuerzo de mejores frutos, comida en sus mesas y bienestar. Seguramente Usted se preguntará y como lo hará. Por lo pronto es un compromiso muy claro y sin rodeos.

En el tema de la corrupción, dijo que habrá un combate frontal y definitivo. Ni un solo peso al margen de la ley y ningún privilegio más que el de ser mexicano. Eso está por verse, y la clase política que sostiene en este momento su precandidatura es la que sustenta mayores privilegios, los dos bandos azul y tricolor.

Esos son algunos de los aspectos relevantes de su primer mensaje oficial pronunciado ante la crema y nata del priismo, en la sede del Comité ejecutivo Nacional del PRI, luego de que en los últimos días sostuvo encuentros con todos los que aspiraron y compitieron por la candidatura presidencial, desde Miguel Ángel Osorio Chong, hasta “la Rebelde” Ivónne Ortega Pacheco.

2.- Tema aparte es el encuentro de Meade kuribreña con Ivonne Ortega. Tal como lo mencionamos días atrás en este mismo espacio, la exgobernadora yucateca construyó un capital pre-destape que lo subastaría muy bien a la hora de no ser la favorita, como era de esperarse.

A diferencia de los otros competidores que sólo construyeron expectativas mediáticas, con encuestas y con rumorología, Doña Ivonne reunió un millón de firmas a lo largo y ancho del país, mismas que ya las quisiera en este momento Margarita Zavala y el propio Bronco para lograr su registro como candidatos independientes.

De tal manera que Ortega Pacheco armó una escenografía como cajas rotuladas con los nombres de los estados y fue fondo para la foto que se tomó en el encuentro con Meade. La nota no consigna lo que seguramente planteo la yucateca, pero júrelo que no fue de balde (de a gratis).

Desde luego todos los precandidatos expresaron su “viva el Rey” en espera que el triunfo de Meade les permita cobrar el favor de su comprensión.

3.- En esta semana que comienza empezará a registrarse los primeros movimientos para la integración del equipo que acompañara a Meade en su precampaña y empezarán a dar color la formación de los cuadros futuros.

Un tema interesante es el que se refiere a Enrique Ochoa Reza, es usual que con el candidato (por ahora precandidato) llegue un nuevo presidente del CEN del PRI (aunque no hubiere terminado su periodo), ocurrió con Peña Nieto ya avanzado el procedimiento y con sus antecesores priistas. En este caso al tratarse de una carta ciudadana y ajena al Partido, las cosas pueden cambiar. Sin embargo el abanderado presidencial sea cual sean sus raíces tiene su peso y sobre todo un asesor muy cercano en sus afectos como es Luis Videgaray cuyas apreciaciones serán fundamentales.

Estamos frente a un procedimiento inédito. La ausencia de raíces priistas de Meade ofrecen varios caminos e igual diferentes interpretaciones. JAMK suma un crisol de voluntades de diferentes colores que lo impulsan. Ahora con la vista puesta en un solo objetivo obtener el triunfo, no es precisamente Ochoa Reza la figura con más simpatías. Por el contrario llegó con el repudio de los priistas y no ha cambiado mucho ese panorama aunque algunos ya se acostumbraron a él.

Agregue Usted que Enrique Ochoa representa al priismo de la era “peñista” y eso no es nada favorable en una contienda electoral que para ganar debe de ofrecer una cara distinta de todo. Aunque se trate del gatopardismo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “cambiar todo para que todo siga igual” basada en la cita original que contiene una contradicción: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

De tal manera que ya se escucha el aletear de “Las Golondrinas” de Narciso Serradell y Niceto de Zamacois.