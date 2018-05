Escenario político

Marco Antonio Torres De León

Meade y la alta traición

Mañana arrancan las campañas políticas a las 43 alcaldías en Tamaulipas.

El Mante no es la excepción.

Por el PAN va Mateo Vázquez Ontiveros, quien abriga esperanzas de ganar.

Desconocemos donde arrancara su campaña, aunque extraoficialmente supimos que arrancará caminando en la Nacional Colectiva.

Antes de eso habría una conferencia de prensa desayuno pero no nos informaron dónde.

Tampoco conocemos donde arrancará campaña el candidato del PRI, Julio Portales Martínez, tampoco nos han informado, aunque en su caso nos dijeron que enviarían la agenda por Hotmail.

De la candidata a la alcaldía por MORENA-PES-PT, Patricia Chío nos llamó Julio Peña, dirigente local del PES para informarnos que a las 8 AM sostendrá un desayuno y conferencia de prensa en un punto de la ciudad.

El panorama se torna interesante desde el momento mismo que la elección municipal se encadena con la elección presidencial.

Diriase que poco o nada tiene que ver, pero no es así.

El efecto arrastre podría desencadenar escenarios inéditos, insólitos, que en nada obedecerian a la lógica o al sentido común.

Por ejemplo sabemos que en la elección presidencial el PRI renquea, trastabilla, casi a punto de desfallecer pues su candidato JOSE ANTONIO MEADE no ha logrado despuntar.

Vamos, en sus escasas -casi nulas- visitas a Tamaulipas se ha encontrado con un priismo prácticamente inexistente, muerto, con apáticos priistas cuyos rostros son patéticos.

La tendencia del PRI es a la baja.

Y no se puede esperar más si dos ex gobernadores tamaulipecos están en prisión y uno, Egidio Torre Cantu, va en camino al cadalso.

Ante este escenario de muerte, es lógico que el tricolor no abrigue la mínima oportunidad de repuntar en el rubro Elección presidencial.

Y si a esto le añadimos que al propio José Antonio Meade se le ha salido decir más de una vez en cadena nacional que él influyó (desde su papel de Secretario de Hacienda) en la detención y fincamiento de responsabilidad contra ex gobernadores del PRI por peculado, razón por la cual hoy hay más de 5 exmandatarios presos, la cosa para él empeora.

Y así quiere que la base del PRI lo trate bien?

Eso en lenguaje llano de llamaría alta traición.

El candidato del PAN Ricardo Anaya por su parte, sí ha logrado apuntalarse en la preferencia del elector tamaulipeco, empero no del todo.

Va en un lejano segundo lugar con 27. 6 por ciento de preferencias, según una casa encuestadora.

En tanto Morena para la elección presidencial suma 51. 7, factor insólito, tirándole a increíble.

Encuestas de HoraCero, casa encuestadora de la frontera, le dan a José Antonio Meade apenas un raquítico 10. 3 por ciento.

Arias Consultores por su parte, publicó hoy su resultado, AMLO lleva la delantera inobjetable y clara con un 50.9 por ciento; Ricardo Anaya alcanza un 17. 8 mientras José Antonio Meade un 13. 5. La encuesta se levanto del 23 al 25 de abril y el universo encuestado fue de 6 mil 316 personas.

Si somos observadores ambas encuestas citadas son parecidas, excepto en el caso de Ricardo Anaya.

La encuestadora HoraCero lo trata mejor pues el queretano alcanza un 27. 6 por ciento mientras que Arias Consultores le da 17. 8, es decir, diez puntos porcentuales menos.

Todo esto podría desencadenar una locura en los municipios.

Pues a veces un escenario local no puede -por más que quiera- sustraerse a lo que ocurre en el entorno nacional.

De ser así, el fenómeno arrastre o fenómeno cadena, empezará a hacer sus travesuras.

De cumplirse esta lógica, cabe la posibilidad que MORENA-PES-PT y sus candidatos den una sorpresa logrando ganar ya sea alcaldías o diputaciones federales.

A nivel local no nos atrevemos a vaticinar, salvo por lo que oímos directamente de la gente, del pueblo.

Y esas opiniones son disímbolas, muchas veces totalmente opuestas.

Vale más esperar.

Por otro lado nos informan que el ex diputado federal del VI Distrito cuya cabecera es El Mante, el ex priísta y ex nueva aliancista Enrique Meléndez Pérez, oriundo de Padilla, Tamaulipas, estará visitando esta ciudad para conformar las redes sociales magisteriales que esta vez van con todo a apoyar a AMLO.

Los maestros, independientemente de la alianza oficial que el PANAL hace con el PRI, está jugándose el todo por el todo con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido cancelar la reforma educativa una vez ganando las elecciones del 1 de julio.

Los maestros están enfurecidos con Enrique Peña Nieto porque consideran que tal reforma es un fiasco, una burla, pues hizo cambios estructurales no en lo educativo, sino en trastocar sus ingresos.

En otras palabras, la reforma educativa es perniciosa para todo el magisterio. Y no provoco ninguna revolución educacional sino más bien laboral, zahiriendo sus endebles intereses.

Bien, por hoy es todo, hasta pronto.