Tendencias

Oscar Contreras Nava

Meade y su desatinada frase

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, asistió a la pasarela que organizó el PRI nacional en Mazatlán, Sinaloa y ahí declaro que “es mucho lo que el país le debe al PRI”…

De bote pronto esta frase parece abominable, porque el PRI le debe al país, todo lo que se han robaron los ex gobernadores, ex funcionarios públicos sin contar la paz y tranquilidad que se tenía hasta antes del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Sin embargo cuando uno lee por completo su mensaje, nos podemos dar cuenta que se refiere a los consensos (o negociaciones) que el PRI ha realizado para mantener la economía sin cambios.

Es decir, Meade Kuribreña, se enorgullece porque el tricolor ha podido mantener los mandatos del Consenso de Washington y las indicaciones que dicta el Fondo Monetario Internacional, para proteger las finanzas y mantener el neoliberalismo en el país.

Con ello nos damos cuenta que el casi candidato del PRI a la presidencia de la República, tiene que mejorar su discurso, porque este solo está dirigido a la clase empresarial y a quienes se han visto beneficiados en estos casi 30 años con la globalización.

De tal manera, que si este va a ser el eje central de su mensaje rumbo al 2018, es posible que la mayoría de los mexicanos no le entiendan y solo la cúpula del poder lo apoye en su camino a Los Pinos.

Por ello, creemos que al secretario de Hacienda le hace falta elaborar un discurso más vendible para las mayorías, que tenga algunos gramos de fe y esperanza de que vamos a cambiar algún día aunque esto no sea verdad.

Y es que por lo expresado por Meade no damos cuenta que el país no cambiará ni tendrá un leve giro en su política económica y se puedan abrir oportunidades para los jóvenes, pequeños y medianos empresarios.

Así como también, será muy complicado que la extrema pobreza se reduzca, las oportunidades para todos se amplíen y la inseguridad disminuya.

El caso es que José Antonio Meade si llega a Los Pinos, será un tecnócrata más que cuidará el proyecto de nación que nos han diseñado en el extranjero y tendremos un gobierno más recaudatorio y desde luego, que el futuro de país no tendrá ninguna variación.

Decía Meade de manera muy orgullosa “no ha habido un solo paquete económico en la historia moderna del país, que no haya contado con los votos del PRI y yo me siento muy contento de haber construido y participado en la construcción de muchos de esos consensos” y esto solamente ha servido para apoyar a los que más tienen, que desde luego no son la mayoría de los mexicanos.

Así que ahí tienen al mejor prospecto del PRI para ser presidente de la República quien nos avisa que no cambiará la política económica, sino que la reforzará y con esto, solamente los iluminados podrán salir adelante. ¿Qué les parece?

Y ya que hablamos de iluminados, el diputado Edgar Melhem Salinas utilizó su Informe de Labores Legislativas para destaparse como aspirante al senado de la República y esto a nadie sorprende.

Melhem Salinas arrancó su campaña política rumbo al senado desde que inició la legislatura federal y aprovechó y sigue utilizando los recursos federales que envía el gobierno federal a Tamaulipas a través de la SEDESOL.

Por ello, sigue manejando la Delegación de la SEDESOL y para nadie es desconocido que todos los recursos que tiene esta dependencia se utilizan para posicionarlo entre los beneficiarios.

¿Qué quién lo dijo? Nadie. Así lo publican en las redes sociales. Ni más ni menos.

Para finalizar, el empresario Arturo Elizondo Naranjo se descartó de buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Tampico, porque no le gusta repetir, pero dijo tres cosas muy importantes:

Una. Que el PAN recuperará la presidencia municipal de Tampico.

Dos. Que hay suficientes “gallos” con perfil empresarial.

Y tres. Que debe ser una persona con trayectoria probada de arraigo en Tampico y con una honestidad sin cuestionamiento.

Nos queda claro que después de leer estas tres definiciones Eduardo Hernández Chavarría no entrará en la disputa por esta candidatura. ¿Cómo la ven?

Apunte final. Que los diputados Paloma Guillen Vicente y Alejandro Guevara Cobos no asistieron al informe de Melhem, pues como no, si ambos legisladores buscan la candidatura al senado de la República y por supuesto que no iban a engordarle el caldo al riobravense.

Además, si hubieran asistido es como si estuvieran apoyándolo y de eso podría haberse dado cuenta el coordinador legislativo del PRI en la Cámara, César Camacho Quiroz y claro que no les convenía.

Ahora nos damos cuenta que en la fracción priista de Tamaulipas hay tres grupos: los diputados que apoyan a Melhem que son: Baltazar Hinojosa, Monserrat Arcos, la esposa de Luebbert, Yalheel Abdalá y González Salum

Y los sin grupo porque se manejan solos: Paloma Guillén y Alejandro Guevara.

¿Quién ganará la candidatura al senado? Hagan sus apuestas que esto se pone interesante.

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/