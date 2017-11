Mediante foro harán radiografía de aspirantes

* Condado de Webb se prepara para el puente internacional 5

Será un interesante aparador político el Foro de Consulta, Discusión y Análisis sobre el tema de Educación, que organiza ADEUP, Asociación Civil, para aquellos que aspiran a la presidencia municipal y a la diputación federal por el I Distrito Electoral.

Este es un interesante ejercicio democrático, que pretende exponer la visión de los aspirantes, sobre un tema toral para el desarrollo económico y social de esta región, como lo es la visión que tienen sobre el tema de la educación y de paso, conocer los rostros y el pensamiento de los pretensos.

Bajo el lema La Educación que queremos para nuestra Sociedad, este foro que nace de la inquietud del Doctor en Educación, Antonio Ulloa Cruz, quien a través de ADEUP, organismo ciudadano es el organizador y promotor del mismo.

De acuerdo a las invitaciones ya enviadas a los destinatarios, este evento se realizará en el Colegio de Arquitectos, ubicado casi en la esquina de la entrada principal del Parque Viveros, el día 29 de noviembre a partir de las 19 horas.

De acuerdo a la mecánica, la exposición de conceptos en materia de Educación, estará limitado a tres minutos, por tres ocasiones, con respecto a iniciativas aplicables a partir del trienio municipal que iniciará a partir del 1 de octubre del año 2018.

Pero sin lugar a dudas, este ejercicio tiene jiribilla y pretende ubicar en su exacta dimensión a quienes aspiran a la presidencia municipal, mediante el conocimiento del entorno educativo y la visión que tienen en ese importante tema.

En los próximos días, sabremos quienes sacarán la cabeza abiertamente y levantarán la mano para aspirar a las candidaturas a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y a la diputación federal por el I Distrito Electoral.

Por lo pronto, por el Partido Revolucionario Institucional se mencionan muchos nombres de aspirantes a la alcaldía neolaredense, donde sobresalen el de Yahleel Abdala Carmona, actual diputada federal; el regidor Jesús Alejandro Valdez Zermeño; el ex presidente municipal Daniel Peña Treviño; Pipo Peña Osornio, además del ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, entre otros más, para la diputación federal se insiste en el nombre de la ex regidora y exdiputada local, Rosa María Alvarado Monroy.

Por el Partido Acción Nacional, muchos dan por un hecho la nominación para la reelección del actual presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, por lo que existen muy pocos nombres que podrían disputarle esta nominación, pero en lo que concierne a la diputación federal, el panorama de aspirantes está más granado, ya que en la plataforma de lanzamiento aparece la actual regidora y presidenta del Comité Municipal, Imelda Sanmiguel Sánchez; otro podría ser el agente aduanal Salvador Rosas Quintanilla; la delegada de Bienestar Social, Rosalía Zaldívar; el secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Raúl Cárdenas Thomae y el actual presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Edgardo Pedraza Quintanilla y otros que todavía están nadando de muertito.

Ahora la pregunta obligada es… ¿quiénes asistirán a este foro? Porque todavía tienen que pasar la aduana más importante, que es decidir si esto podría servirles o perjudicarles en su pretensión de representar a los ciudadanos, porque a final de cuentas, la decisión saldrá del partido al que pertenecen.

Pero lo cierto es que el indiscutible ganador de este ejercicio democrático, será el ciudadano que podrá saber qué tanto traen en el morral, aquellos y aquellas personas a quienes les late su corazón por competir en esta importante justa político-electoral.

Además, no se descarta que participen en este foro aquellos que al no tener partido, busq uen en la novedosa figura independiente, el motor para que puedan alcanzar sus objetivos.

Condado de Webb se prepara para el puente internacional 5

En otro tema, mencionaremos que llamó poderosamente la atención el anuncio que hiciera el Comisionado del Precinto I del Condado de Webb, Jesse González, sobre la inauguración de una moderna y funcional planta potabilizadora de agua, que además de brindar un servicio directo a las comunidades de Río Bravo y el Cenizo, es parte de la dotación de la infraestructura necesaria para la inminente construcción del Puente Internacional Número 5 para Laredo y 4 para Nuevo Laredo.

Si bien es cierto que la ubicación de este estratégico paso internacional, está todavía en deliberaciones, lo es también que últimamente ha sido un tema recurrente en los grandes eventos del Comercio Internacional, tanto en México, como en los Estados Unidos.

Solo basta recordar que el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Meade Kuribreña, en la Convención Anual de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, marcó como uno de los puntos más importantes de la agenda del gobierno federal mexicano, las negociaciones tendientes a cristalizar este proyecto.

Por ese motivo, es muy esperanzador las obras estratégicas que están realizando al sur de Laredo, Texas, las autoridades del Condado de Webb, afianzando toda la infraestructura tanto vial, como de suministro de servicios, para facilitar que este puente internacional, tenga viabilidad por ese sitio.

