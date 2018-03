POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

MERINOS, EL GALENO DE LAS CALAMIDADES

Miguel Ángel Merinos está reprobado.

El galeno sigue sin dejar en claro qué le vieron en gobierno para darle el nombramiento como Director del Hospital General de Mante. Es claro que al oriundo de Xicoténcatl le ha faltado capacidad, mucha capacidad, porque al momento todo es opacidad. Y es que a la fecha de Merinos sólo se sabe de sus constantes conflictos con el personal sindicalizado.

Nadie está a gusto en ese Hospital; personal médico, enfermeras, internistas, trabajan en un ambiente pesado derivado de los constantes pleitos entre Merinos y personal de base capitaneados por el Doctor Alberto Moctezuma.

Ya aguantaron mucho a Merinos, su llegada no ha cambiado para bien al Hospital que dicho sea de paso sigue presentado las mismas carencias, peor ahora con un ambiente más crispado. Por más anuncios que haga Miguel Ángel Merinos sobre el impedimento para que médicos o enfermeras hagan uso de las instalaciones o equipo para negocios particulares, todo sigue igual, también la ausencia de medicamentos, materiales de curación, aparatos y a veces hasta personal médico. En todo esto el más perjudicado siempre viene siendo el paciente que a su llegada sólo recibe malos tratos y negativas. Es evidente que con la llegada de Merinos sólo llegaron más calamidades.

PD: Olvídese del seguro popular. Si no lleva dinero y no tiene “palancas” prepárese para vivir una pesadilla.

TINO Y SUS BUENAS EXPECTATIVAS

De entrada llega entusiasmado.

Tras largos años de no abanderar al PRI en candidatura alguna, Florentino Aarón Sáenz Cobos, se siente optimista, fuerte.

Y es que como candidato a diputado federal por el sexto distrito, sabe que llega en un momento complicado para el partido, pero le gustan los retos: “Soy un hombre que siempre he trabajado en favor de los demás, por el sector campesino ni se diga”.

En una rueda de prensa en la que anunció que arranca su campaña mañana en Congregación Quintero, Tino Sáenz se dijo ansioso de que inicie la contienda en la que garantizó de su parte que sólo habrá propuestas y mucha caminata para alcanzar el voto.

El mantense tiene terreno recorrido por todos los municipios derivado de su cargo al frente de la CNC campesina en Tamaulipas, a ello hay que sumarle simpatía y liderazgo, por lo tanto son enormes las expectativas que se han generado en torno al priista.

De entrada Tino arranca en ventaja: Su constantes recorridos por los municipios que comprende el sexto distrito, su presencia con el sector campesino y su capacidad para generar confianza en la gente.

LA EXCELSA LABOR DE SINDY POR LOS NIÑOS AUTISTAS

Lleva 17 años trabajando con niños que tienen necesidades especiales, pero lleva 10 años trabajando en el tema del autismo, no en balde es la Directora de la Asociación “Autismo Mante Nuevas Alas”. Sindy además es madre de un nuños de seis años con autismo.

La Asociación trabaja ya en una de serie de actividades para concientizar a la población además de recaudar fondos. El dos de abril se realizará una caravana de concientización por las principales calles de la ciudad (partirá de la calle Tampico entre la Coca-Cola y Aurrera) para tomar el bulevar Luis Echeverría y seguir por la avenida Juárez, Morelos y la calle Tampico hasta terminar en la plaza “Aarón Sáenz”.

Para el 14 del mismo mes, se realizará un bingo para recaudar fondos. El evento será en la calle Cuauhtémoc 601 entre Xicoténcatl y Quintero, de la zona centro, en el salón “García”. El 21 de abril se realizará el “Taller de Autismo y Asperger”, impartido por el Maestro, Luis Gabriel Sánchez, con el “Método Educarte SAN LUIS POTOSI”.

Para Sindy el propósito de las actividades sensibilizar a la población sobre la inclusión y tolerancia para las personas dentro del espectro del autismo; la importancia de la detección temprana, la necesidad de trabajar en equipo como comunidad para darles mejor calidad de vida a las personas con esta condición, involucrando con ello a las instancias gubernamentales haciéndoles de su conocimiento sobre la carencias por las que traviesan las familias en situación vulnerable que tienen en su núcleo a una persona con autismo y no pueden acceder a la atención especializada por falta de especialistas en la región.

Y es que mire usted: Uno de cada 150 niños en México es diagnosticado con Autismo, siendo mayor la prevalencia en hombre que mujeres. Está en manos de nosotros colaborar con el gran trabajo que realiza la “Asociación Autismo Mante Nuevas Alas”. Urge un trabajo en equipo.

PRESENTAN PARA OCAMPO PLAN DE OBRA 2018

Buenas noticias para el vergel de Tamaulipas.

Y es que el alcalde, Pedro Javier Muñiz Camacho, presentó ante la ciudadanía de Ocampo, el programa Anual de Obra 2018, en la que se privilegia los servicios públicos y sin dejar a un lado la educación y el deporte. Pedro sabe de eso, sabe tocar puertas y lograr recursos extraordinarios para cumplir su palabra. Y por si fuera poco, el alcalde entregó por igual diversos apoyos productivos para la agricultura y ganadería, en beneficio de las familias rurales.

No cabe duda que Ocampo va por buen camino. Tratar de ilusionar o engañar a la gente con falsas promesas no va a resultar porque aquí se trabaja con buenos resultados y con beneficios a quien en verdad los necesita. Pedro Javier trabaja por todos, sin distingos, lo que le ha valido que se le reconozca no solamente aquí en Ocampo sino en Tamaulipas.

PICASSO INICIA CAMPAÑA EN BUSTAMANTE

José Andrés Picasso Sánchez inicia su campaña en el ejido “Las Albercas”, municipio de Bustamante. ¿Qué tiene de particular esa comunidad para el arranque de Picasso? La respuesta es: Mucho, muchísimo. Se trata de un ejido en la que hace exactamente treinta años José Andrés realizó su servicio social.

La gente aún le recuerda como un médico entregado a su profesión, amable y con ganas de salir adelante en la vida. Picasso eligió regresar a esa zona por el gran valor sentimental que tiene y porque allí empezó a forjar sueños. El ex alcalde de Xicoténcatl, un gran apasionado de la vida, va a conquistar al electorado, sabe hablar de frente, tiene el antecedente además de que como alcalde logró cimentar el avance que ahora presume su tierra.

No hay que perderle de vista porque Picasso va a lograr excelentes resultados porque lo suyo es trabajar y ganar.

ENTREGA MEMO APOYOS RURALES

Guillermo Verlage Berry hizo entrega de apoyos y equipamiento con maquinaria para el desarrollo productivo Bovino de leche.

A decir del alcalde de González, los apoyos tienen el objetivo de beneficiar a un grupo de productores legalmente constituidos para garantizar el suministro permanente de alimentación para el ganado productor de leche, a fin de mejorar la calidad de vida de los productores mediante la obtención de mayores ingresos económicos y comercialización de productos lácteos y de becerros, fortalecimiento de la cadena productiva de bovinos para el poblado Graciano Sánchez.

“Esto es lo que necesita la gente que nuestras autoridades estén pendientes y atentas a las necesidades, que den la oportunidad de trabajar aquí hay gente trabajadora y con estos apoyos estamos seguros de que saldrán adelante las familias”, dijo el alcalde y felicitó a quienes elaboraron los proyectos para que los recursos lleguen a quien más lo necesitan como son los pequeños ganaderos y ejidatarios del poblado graciano Sánchez, enfatizó importancia de que las familias reciban estos apoyos. Con este programa se verán beneficiados 23 familias del poblado, bajo programa de apoyos a pequeños productores en su componente desarrollo de las zonas áridas (PRODEZA) con esto se generaran empleos directos e indirectos en la zona de influencia del proyecto, cambiándoles la vida a los pequeños productores.

TRABAJO EN EQUIPO PGR Y PGJ

Ayer la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, presentaron a seis personas vinculadas al asesinato del periodista Carlos Domínguez.

Dentro de los involucrados destaca Jorge Alfredo “N”, presunto autor intelectual y quien es familiar del actual candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Lo patético del asunto es que dentro del grupo de presentados hay dos periodistas.

Buen acierto el de la Procuraduría de Tamaulipas a cargo de Irving Barrios Mojica, que en colaboración con la PGR aclara el crimen del comunicador lo que deja bien parado al gobierno de Cabeza de Vaca, en su lucha contra la impunidad.