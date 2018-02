La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MEXICO NO ESTA OBLIGADO A ENTREGAR A GEÑO A ESTADOS UNIDOS

La suerte del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, como en el béisbol está en tres y dos, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores en cualquier momento va a dar a conocer si es o no extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en ese país por los presuntos delitos de defraudación bancaria, asociación ilícita para lavar dinero y por supuestamente ser parte de una empresa no autorizada para envío de dinero.

El pasado 24 de enero el Juez de Distrito especializado en el nuevo Sistema de Justicia Penal, Eucario Adame Pérez, el que dió a conocer su opinión jurídica con relación al proceso de extradición 1/2017 que se le sigue al ex mandatario estatal, dijo que Eugenio Hernández Flores no debe ser entregado a EEUU por la naturaleza de los delitos que se le acusa en aquella nación.

Adame Pérez consideró que los aspectos formales de la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos fuéron cumplidos y que los derechos y garantías de Eugenio Hernández Flores “se instrumentaron con eficacia”, pero hizo hincapié en que POR SU NACIONALIDAD MEXICANA EL PAIS NO ESTA OBLIGADO A ENTREGAR AL EX GOBERNADOR POR LA NATURALEZA DE LOS DELITOS QUE ES PERSEGUIDO EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE.

Pero el mismo día la bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas condenó la negativa del Juez Eucario Adame Pérez para autorizar la extradición del ingeniero Eugenio Hernández Flores, al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante las autoridades estadounidenses por los cargos que se le imputan.

“Condenamos enérgica y categóricamente la opinión jurídica emitida por el juez federal, Eucario Adame Pérez, sobre la decisión que Hernández Flores no debe ser extraditado a Estados Unidos y de esa forma dejar la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo aún en funciones de Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado el diputado local del PAN con licencia y ahora precandidato a la alcaldía de Matamoros, Carlos García González.

El miércoles 14 de febrero el Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea, djo que el plazo para que la SRE se pronuncie sobre la extradición a Estados Unidos del exgobernador Eugenio Hernández Flores, está por vencer ; dijo que es un plazo de 20 días que está incluyendo, “debe ser en éstos días, yo creo que no pasa del 25 de febrero, poquito más o poquito menos”, dijo.

Sobre la opinión jurídica que emitió el Juez de Distrito, Eucario Adame Pérez, sobre el procedimiento de extradición de Eugenio Hernández Flores a Estados Unidos fue violatoria de la legalidad del procedimiento. “En nuestro concepto el juez se extralimitó. El juez tenía nada más la facultad de revisar si estaba bien o no la solicitud de extradición y no opinar si se va o se queda, ESA ES UNA FACULTAD MERAMENTE DEL EJECUTIVO QUE EN ESTE CASO ES RELACIONES EXTERIORES”.

Cabe señalar que al Ing. Hernández Flores, se le sigue un proceso penal en Tamaulipas por la presunta comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue detenido el pasado 6 de octubre del 2017 y recluido desde entonces en el penal de Ciudad Victoria.

Por cierto el Gobierno de Tamaulipas solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, por la presunta comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante la negativa del Juez de Distrito de considerr al Estado parte ofendida y tener acceso al expediente del amparo promovido por su defensa.

De grandes beneficios resultó la gira de trabajo que realizó en Nuevo Laredo el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la Presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, ya que pusiéron en marcha la estrategia “Un Gobierno Cerca de Ti”,que pone a disposición de las familias los principales programas y servicios del Gobierno del Estado de Tamaulipas y del Sistema DIF-Estatal.

En el marco de la celebración del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil los asistentes tuviéron acceso a servicios de atención social y médica, alimentis, de vivienda, dotación de aparatos funcionales, medicamentos, afiliación al Seguro Popular, kits de limpieza, afiliación al Expediente Social Unico, despensas, descuentos en trámites de licencias para conducir, microcréditos y bolsa de trabajo, entre otros beneficios.

Ambos llevaron a cabo también la entrega de becas del programa Sin Límites par alumnos con discapacidad motora, visual, auditiva o intelectual leve, microcréditos empresariales, vales para el mejoramiento de la vivienda, más de cuatro mil lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor, equipamiento para desayunadores escolares de seis planteles educativos de educación básica, además de tres vehículos para los Centros de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. También entregaron más de 300 apoyos del programa Bienestar Para Personas Mayores.

Por su parte la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas participó en la gira Vive Sin Drogas, con apoyo del Gobierno de Tamaulipas, para acercar a los jóvenes tamaulipecos a los ciclos de conferencias testimoniales que tienen como propósito prevenir el consumo de drogas y las adicciones. Evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Nuevo Laredo.

“Les dije en su momento que éste sería un gobierno diferente, un gobierno cercano a la gente y al día de hoy estamos cumpliendo ese compromiso a través del programa Un Gobierno Cerca de Ti. Quiero agradecer de antemano a mi esposa Mariana porque su programa ha permitido convocar a todos los Secretarios, a todas las áreas del Gobierno, para atender a las familias de Nuevo Laredo”, dijo el gobernador satisfecho por los resultados de ésta gira.

En el encuentro que acaban de tener el rector José Andrés Suárez Fernández y el diputado local del PAN, Glafiro Salinas Mendiola, para fortalecer el vínculo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el H. Congreso del Estado, el líder camaral dijo ser egresado de la UAT, orgullosamente de la Facultad de Comercio y Administración de Nuevo Laredo, asegurándole al rector Suárez Fernández que en la agenda legislativa de Tamaulipas “todos los estudiantes son prioridad”.

“Ponemos a su disposición nuestras instalaciones y el programa de recorridos guiados con el cual hemos recibido a alumnos de diferentes instituciones educativas de la entidad”, remarcó el nuevo líder del H. Congreso del Estado.

Por su parte el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dijo que tienen un gran compromiso con los universitarios, en su formación como profesionales competitivos en las diferentes especializaciones y agradeció el encuentro en razón de que es relevante saber que tienen objetivos que coinciden en bien de los estudiantes.

Dijo que resulta oportuno fortalecer el vínculo de la UAT con el lugar donde se hacen las leyes que rigen la conducta de las futuras generaciones de profesionistas tamaulipecos.

