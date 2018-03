Por La Libre

“México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México requiere democracia, pero rechaza su perversión que es la demagogia”.

Por Edelmira Cerecedo García.

En 1994 yo tenía apenas 17 años, era una adolecente, me gustaba mucho usar shorts y blusas largotas, tenía el pelo largo y pesaba como unos 80 kilos, aproximadamente sino es que más, cursaba Humanidades el bachillerato de los artistas y los locos, decía alguien, de política sabia lo elemental, unir a los chavos y llevarlos al partido para los mítines, siempre pude organizar grupos masivos, estaba en la Preparatoria Mante y había campañas acaloradas, yo en ese entonces participaba en la campaña de Gustavo Cárdenas y me toco dar un discurso, del PRI sabia poco.

Un día 23 de marzo de ese año, la programación la cortaron e inicio un relato que hasta hoy no ha concluido, “MATARON A COLOSIO”, crecí preguntándome porque?, si lo increíble en aquel entonces era que ni Diego Cevallos que era el candidato panista ni Cuauhtémoc Cárdenas que era el perredista habían conquistado a tantos como a èl.

Entonces recuerdo, en mi ignorancia de aquel entonces, escuchaba los discursos y me gustaba, esa persona humana, ese carisma nato y esa preocupación latente, un Candidato frágil, por las condiciones en las que le toco y los momentos, un conflicto guerrillero que tiene un trasfondo de guerra y de sangre indigna por la lucha de igualdades que en otro momento hablaremos, una esposa, Diana Laura que moría en silencio por un cáncer y dos hijos pequeñitos.

Manuel Camacho Solís también quería ser el candidato del PRI, pero Salinas destino en su voluntad política a sabiendo de las situaciones precarias de Colosio, en el sentido de carácter, que Camacho Solís se fuera a Chiapas a verle el pasamontañas al comandante Marcos y a Colosio lo hizo su candidato, no guardo las composturas, se hizo siempre presente e impero por sobre cualquier cosa el Salinismo, mientras Camacho Solís le bajaba el tono de voz a Chiapas.

Colosio se levantó, tras ser abucheado inclusive en el Tec. De Monterrey donde ahora creo que siempre lo hacen quienes se creen eruditas y no han podido sacar un candidato propio los protocolarios creadores de líderes del tan conmemorado y honorifico Tecnológico de niños bien.

Luis Donaldo Colosio, se fortaleció con sus debilidades, se hizo grande con sus pequeñeces y se posicione candidato por sobre un partido, fue capaz de sobrepasar toda razón y sumarse a los pensamientos de otros partidos haciendo una conjugación de revolución y preparación a las reformas adecuadas, el momento de la transición de poderes ya se palpaba, pero Colosio la hacía presente.

Este 23 de marzo, la historia termino, en un lugar hoy muy famoso Lomas Taurinas, enmontado y colocado de una manera estratégica para que se llevara a cabo el primer magnicidio político del que mi generación aclaro éramos testigos.

Hoy a 24 años puedo decir, tras documentarme, leer tres libros, dos cartas, ver dos películas y cenarme documentales de diversos canales y hasta un programa de crímenes que jamás se esclarecieron y pretendían exhumar el cadáver, sólo que como son extranjeros no se pudo realizar, pero con las hipótesis fueron atando cabos, llegando a una conclusión, es un crimen que sigue y seguirá sin resolverse hasta que Colosio resucite y nos platique que paso, o mejor, tan sencillo como esperar que Aburto cumpla sus 45 años en la cárcel, y luego escriba otros dos libros con su veldad, como Niurka, mientras tanto, hoy en día calles, edificios, organizaciones, museos, bibliotecas, escuelas y niños llevan el nombre de Luis Donaldo y hasta de Diana Laura.

Y lo mejor de estos aniversarios luctuosos, tengo dos hijos, que preguntan quién fue Colosio, y yo contesto la historia, un candidato que lo mato un señor porque dijo en su declaración que le caía mal, y entonces me replica Josué, porque mamá si era bueno dices tú, si así es, pero quizás no era bueno para todos….entonces hoy digo quizás no era bueno para el País y la transformación en ese momento.

La gente esperaba quien será el Presidente ahora y pensaron en Manuel Camacho Solís como suplente por el PRI, o Diego Cevallos fortalecido por el PAN y Cuauhtémoc el fiel perredista a pesar de su congruencia y mesura jamás vio esto como una oportunidad, surgiendo un Ernesto Zedillo el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, y así fue el mesurado e inteligente economista a quien la vida le sorprendió y le toco ser la sombra de un hombre que hasta hoy no ha existido en ningún otro candidato a la Presidencia.