“MI MEJOR LOGRO LA UNIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS” : EEPR

Tal como estaba previsto ayer jueves el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, rindió el que sería el Cuarto y Último de su rectorado, evento al que asistió el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entrevistado minutos antes el Rector Etienne nos dijo que lo mejor que hizo por la Universidad fué lograr la unidad de todos los universitarios y apuntó que así le gustaría que lo recordáramos.

Precisó que de ésta forma fue como logró que todos los universitarios trabajaran para lo mismo y a favor de la unidad, con los mismos objetivos, unidad que se logró durante su gestión y consideró que es lo más importante que hizo por la UAT. Luego dijo que no se va satisfecho porque faltan muchas cosas por hacer, pero subrayó que se va contento porque “todos los tamaulipecos ya se sienten orgullosos de la Universidad que hemos hecho todos”.

Ya en el podium el rector Enrique Etienne Pérez del Río le agradeció al gobernador que haya aceptado la invitación para asistir a su Cuarto y Ultimo Informe, al igual que a todos los demás integrantes del presídium, entre ellos el líder del Congreso del Estado Carlos Alberto García González y el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer.

Entrando en materia aseguró a la comunidad universitaria que durante los cuatro años de su rectorado la Universidad Autónoma de Tamaulipas vivió un proceso de transformación que en la actualidad la ubica como una de las mejores instituciones de educación superior y remarcó que hoy la UAT es más cercana a la sociedad y a los mismos universitarios.

El Rector Etienne agradeció el esfuerzo de los universitarios para que en unidad, como nos lo dijo antes, se lograran cumplir con los objetivo trazados desde el inicio de su Administración, haciendo hincapié en la estabilidad social y política que prevalece al interior de la máxima casa de estudios en Tamaulipas, situación que se logró gracias a que los universitarios trabajaron bajo un mismo sentido, buscando como meta común la transformación, pero también el reconocimiento de la sociedad en general.

Antes de concluír su Informe llamó a todos los universitarios a seguir trabajando en unidad y armonía, pero sobre todo a sentirse orgullosos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Oficialmente el rector Enrique Etienne Pérez del Río dejará el cargo el primer día hábil del 2018 y será en ese mismo día cuando su sucesor José Andrés Suárez Fernández asuma estatutariamente la rectoría a de la UAT del 2018 al 2021.

Enseguida el presidente de la Junta Permanente de la Asamblea Universitaria, cuyo nombre se nos escapa, procedió a tomarle la Protesta al ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, como rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el período del 2018 al 2021, el que nos dijo antes de protestar que la prioridad número uno de su mandato será la calidad de la educación.

En su mensaje Suárez Fernández de entrada reconoció la labor hecha por el rector Enrique Etienne Pérez del Río durante los cuatro años de su gestión y dijo sentirse orgulloso “de haber trabajado con usted”. Luego apuntó que durante su encargo ya como rector de la UAT enfrentará los retos de la sociedad actual y se va a sumar al desarrollo sostenido y a la lucha contra la pobreza.

Dijo que además durante su mandato va a ampliar la oferta educativa y fomentar los valores, entre éstos destacó el de la igualdad. Paralelamente dijo que participará con el DIF-Tamaulipas, sistema al que consideró un gran aliado, ya que juntos “podemos hacer mucho”. “Hoy iniciamos una gestión con pasos firmes, en nuestra Universidad que vive un proceso de cambio, de trabajo”, remarcó.

Categórico remarcó que doblará esfuerzos para continuar fortaleciendo a la UAT como una institución fuerte, ordenada, trabajando con empeño, bases que le han permitido ser una institución que ha coadyuvado con el desarrollo de Tamaulipas, el noreste de México y el país.

Por su parte al hacer uso de la palabra el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que asistió al Cuarto Informe del Rector Etienne como testigo de honor, dijo que por una parte atestiguó el final de un período de trabajo y resultados y por otra “observamos el comienzo de una nueva etapa de esperanzas y de retos”.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Juárez el mandatario estatal refrendó el respeto absoluto de su gobierno al pensamiento universitario : “al de la pluralidad y al de la crítica, al del debate respetuoso y el dinamismo de las ideas, al del encuentro de acuerdos y al de la tolerancia de las diferencias”.

Luego tras felicitar a Enrique Etienne por su Informe y los resultados alcanzados al frente de la UAT y a José Andrés Suárez Fernández por asumir la rectoría, subrayó ; “tengan ambos la certeza de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta y contará con el respaldo del gobierno estatal para impulsar los proyectos que contribuyen a la mejora y la modernización integral de todos los campus de la vida universitaria”.

“Quienes servimos a Tamaulipas desde el gobierno del cambio, refrendamos a la comunidad universitaria nuestro pleno y respetuoso respaldo. Una universidad más fuerte hará una sociedad más fuerte”, concluyó.

El próximo domingo 3 de diciembre el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, procederá a registrarse ante la Comisión Nacional de los Procesos Electorales con el aval de Partido Revolucionario Institucional y el apoyo de los 32 comité estatales de éste instituto político, para contender por la candidatura del tricolor y contender por la Presidencia de la República en las elecciones del Primero de Julio del 2018.

Por cierto no se podrá quejar el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, el que el Cabildo la retificó que el Presupuesto de Egresos del 2018 será de superior a los 845 millones de pesos, lo que ha decir verdad no tiene precedente en la capital del estado, ya que todavía en el gobierno de Arturo Diez Gutiérrez el presupuesto si no estamos mal era de 450 millones.

Pero comparativamente con el presupuesto de egresos aprobado para el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por cierto de filiación panista, que es de más de los dos mil 800 millones de pesos, el presupuesto de Victoria viene a ser algo así como la tercera parte, pero lo bueno es que Almaraz Smer ha demostrado ya ser un gran administrador lo que se puede colegir por los resultados del primer año de su Administración.

Almaraz Smer debe de buscar su relección, así lo creemos porque si los victorenses ya le dieron su voto en las elecciones del 2016, creemos que después de ver lo que ha hecho en un año como alcalde de Ciudad Victoria, con más ganas votarían por el en las elecciones del primero de julio del 2018, apuéstele.

Por cierto el abogado Carlos Mora fue incorporado a la Secretaría General de Gobierno de los vientos del cambio, como coordinador general, según nuestras antenas.

