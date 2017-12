T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MIENTE CUITLÁHUAC, “AL PRD IR SOLO, LE IRÍA MUY MAL”

DE MITOMANO, blofero y “lengua larga” se calificó ayer en Tamaulipas al Consejero Nacional del PRD CUITLÁHUAC ORTEGA MALDONADO, el que, “en plan de apantalle” dijo que a su partido “el Sol Azteca” PRD y a Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas “sin el PAN, les iría mejor”, pero no refirió “nada en torno a la tunda electoral” que les asestó de manera terrible e inmisericorde el Partido Acción Nacional, con el aplastante triunfo del hoy Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre los adversarios que fueron dejados en el camino incluyendo al PRI.

LO VERSADO por Ortega Hernández, no es otra cosa más que “puro blof”, porque literalmente el PRD en Tamaulipas, “es un partido político prácticamente aniquilado”. Y eso no lo digo yo, sino los resultados electorales de la contienda pasada, en donde el PRD, no ganó ni una alcaldía, ni diputaciones locales, porque simple y llanamente, el Partido de la Revolución Democrática, durante el sexenio anterior se estuvo dedicando “A SER COMPARSA” del Partido Revolucionario Institucional, porque aducen que en términos políticos coloquiales, el ex Gobernador priista EGIDIO TORRE CANTÚ, a los del Sol Azteca, los tenía a sueldo y su pies y por esta fundamental razón el aun líder perredista ALBERTO SÁNCHEZ NERI, tenía que obedecer lo que le ordenaba el hoy ex gobernante Tamaulipeco, del que se aduce que, pronto “se le vera en plan de prófugo de la justicia” por la serie de millonarios despilfarros financieros que sobre la marcha irán saliendo en base a los resultados que emita la Auditoria Superior del Estado.

EN CONSECUENCIA, el PRD para la siguiente ronda electoral del 2018, en mi punto de vista, “no tiene nada que ofrecer electoralmente hablando” y si a nivel nacional este Partido aniquilado aquí en Tamaulipas va con MC y con el PAN por la Presidencia de la República, apoyando al panista RICARDO ANAYA CORTEZ, con todo respeto creo que, “a los del PRD, les iría bien”, si les asignan algún cargo político menor. Pero sinceramente, no le queda a Cuitláhuac, ni a Sánchez Neri, ponerse en plan de exigentes, porque si se analiza de manera profunda el tema político de Tamaulipas, “el PAN en estos momentos es una potencia electoral” y en segunda posición el PRI; pero el PRD, “no tiene ni para que andar haciendo aracles o pantomimas”, como las que viene ejerciendo el desangelado de Cuitláhuac Ortega Maldonado.

PORQUE en Tamaulipas, es del dominio público que, “el Sol Azteca” está resquebrajado políticamente, “todo por haber puesto el partido en manos de EGIDIO TORRE CANTÚ”, a través del mismo ALBERTO SÁNCHEZ NERI y del agresor de afeminados JORGE OSVALDO VALDES VARGAS, “sujetos de baja caterva moral” que, como viles mandaderos obedecieron en todo momento, las instrucciones al hoy ex Gobernador de Tamaulipas, refugiado allá en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y eso la ex líder nacional Perredista ALEJANDRA BARRALES no lo sabía, por lo que el nuevo dirigente nacional “del Sol Azteca” RAÚL GRANADOS, tendrá que EVALUAR y por obviedad, comprender el porqué de la postura de los panistas tamaulipecos.

POR TAL MOTIVO, me parece insensato e incluso irresponsable que, CUITLÁHUAC HERÁNADEZ MALDONADO, “pretenda en plan de oportunista”, aprovecharse de los acuerdos nacionales entre PAN, PRD y MC, porque sépase y entiéndase que, los directivos perredistas aquí en Tamaulipas, son los directamente culpables sobre el porqué el perredismo se encuentra boca-abajo, pese a haber llegado a ser la segunda posición electoral en el estado, pero como a Sánchez Neri, a Cuitláhuac e incluso a Jorge Osvaldo Valdés, “les importó más el beneficio económico personal” que fortalecer el Partido de la Revolución Democrática. Eso fue muy evidente.

Y PRUEBA DE ELLO, es que el cínico “ex diputado de pacotilla” Valdés Vargas, valido del poder político que tuvo en sus manos, por haber estado siempre al servicio y a la disposición de Egidio Torre Cantú, esto, naturalmente, fue lo que generó que el PRD se fuera al precipicio y por tanto a la decadencia política, como actualmente está.

Y SI HOY EL Consejero Nacional Perredista Cuitláhuac Hernández Maldonado, busca bajo el esquema del oportunismo político, agenciarse alguna posición electoral y con ello, incorporarse al erario público, eso la verdad no se vale, porque hay gentes del PAN y de otros Partidos que bien merecen los espacios, y si se sigue viendo a nefastos actores como los mencionados perredistas, tengan la plena certeza de que, “el Sol Azteca seguirá sin duda en muy marcado declive político”, porque mismos perredistas al verse desbancados tendrán que irse hacia otros horizontes político-partidistas, donde se les valore y tengan la oportunidad de poder incorporarse al real servicio público.

Por hoy es todo y hasta mañana.

