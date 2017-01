La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MIENTE VIDEGARAY AL DECIR QUE NO LE INTERESA SER PRESIDENTE

En México llegar a ser Presidente de la República siempre ha sido el sueño dorado de todos los políticos que juegan en las grandes ligas, ya que aquel que lo consigue su nombre queda grabado en las páginas de la historia de nuestro país, por eso nos parece una estupidez que el ex Secretario de Hacienda y ahora Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, haya dicho que no le interesa ser Presidente de México.

Sabemos y bien que lo sabemos que adelantar los tiempos de los procesos electorales en nuestro país –y más tratándose de las elecciones presidenciales– en el PRI equivale prácticamente a firmar su sentencia de muerte, por lo que para nosotros como analístas políticos es entendible que el que parece ser el favorito de Donald Trump para suceder en el cargo al Presidente Enrique Peña Nieto haya asumido esa actitud que seguramente desconcertó a muchos de sus fans, habiendo muchas otras salidas.

Otra de las grandes razones que Videgaray Caso tuvo para no agarrar al toro por los cuernos en la entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola, es que en el corral de Peña Nieto hay otros más de los integrantes de su equipo que también le están pidiendo a Dios y quizás hasta el mismo Diablo, que les haga justicia la revolución, entre ellos Miguel Angel Osorio Chong, José Antonio Meade Kuribreña y Aurelio Nuño Mayer, sin descartar nosotros la posibilidad de un tapado, como se ha estilado por años en el Partido Revolucionario Institucional.

De los cuatro Secretarios del Gabinete de Peña Nieto que suenan como “posibles” para contender con las siglas del PRI por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, al que en lo personal vemos que reúne el mejor perfil es precisamente el flamante titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el que además de su visión ya demostró y con creces su capacidad y la madurez necesaria para gobernar a un país como México.

De los tres restantes al que desde hace mucho tiempo dejamos fuera de la jugada es al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ya que en el conflicto de los maestros nos dejó en todo su esplendor su novatez, ya que se le hizo bolas el engrudo en las negociaciones con los líderes de la CNTE y estuvo muy cerca de hacer nacional el problema, por lo que Osorio Chong tuvo que entrar “al quite”, muy seguramente por disposición de Peña Nieto.

De Miguel Angel Osorio Chong y José Antonio Meade Kuribreña ni que decir que los dos traen lo suyo y creemos que ambos hasta ahora también le han entregado buenas cuentas al Presidente Enrique Peña Nieto pero, pero, pero como que de los tres Luis Videgaray Caso es el que puntea más que nada por estar en el ánimo del virtual nuevo Presidente de Estados Unidos, por lo que no vemos muy difícil que llegue a ser el elegido de Peña Nieto.

Pero mientras son peras o manzanas el peso frente al dólar sigue firme cuesta abajo en su rodada y ayer martes se vendió la divisa verde en ventanillas de los bancos a 22.10 por uno, brinco del deslizamiento que no tiene precedentes en los tres últimos gobiernos, lo que obligó la semana pasada al Banco de México a intervenir en el mercado cambiario y poner a la venta mil 816 millones de dólares de las reservas internacionales.

Pero se avizora que de nueva cuenta podría entrar el Banxico a vender dólares si la paridad sigue en los actuales niveles O ANTE CUALQUIER SEÑAL DE UNA DEPRECIACION DESORDENADA, lo que para nosotros equivale a una posible nueva devaluación del peso mexicano frente al dólar norteamericano, aguas.

Como que de repente les salió el coraje a los mandos del PRD en Ciudad Madero por la traición de perredistas que en las elecciones del 5 de junio del 2016 apoyaron al PAN, partido con el que de facto hiciéron alianza, por lo que a plena luz del día expulsaron de las filas de éste instituto políticos a distinguidos militantes y ex dirigentes estatales, entre ellos Elpidio Tovar de la Cruz y Rafael Rodríguez Segura, además del ex alcalde y ex diputado federal Joaquín Hernández Correa, hoy por hoy convertido en diputado local del Acción Nacional y el síndico del Ayuntamiento de Reynosa, José Alfredo Castro Olguín.

En total fueron 43 perredistas a los que les diéron gas sin pensarla dos veces los mandos del Partido de la Revolución Democrática, cuyos nombres fuéron dados a conocer de uno por uno, expulsión que fuera promovida por el dirigente estatal Alberto Sánchez Neri ante la Comisión Nacional Jurisdiccional y fue la semana pasada cuando el CEN del PRD oficializó las expulsiones por violar la normatividad partidista.

Por cierto el diputado panista, Joaquín Hernández Corre, no se quedó con las ganas y en menos que cantó un gallo tres veces, respondió al piquete de los mandos perredistas de Ciudad Madero, a los que acusó de corruptos y deshonestos, además de lamentar la situación que viven sus militantes, los que –dijo– han sido utilizados para lucrar políticamente los dirigentes del partido.

En el Partido Acción Nacional ayer martes diéron a conocer en conferencia de prensa que el próximo 12 de febrero se habrán de renovar los comités municipales del partido en Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Casas, Ciudad Madero, Mante, González, Guémez, Díaz Ordaz, Hidalgok, Llera, Méndez, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto La Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, 25 en total. La renovación del Consejo Estatal será hasta mayo y la dirigencia juvenil en junio.

En Matamoros el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar, el que se sumó a la campaña nacional contra la corrupción, convocó a todos los presidentes de su partido, alcaldes y ciudadanía en general, a que denuncien los actos de corrupción ya que su acción viene a contribuír a mejorar las condiciones, tanto del manejo de los recursos administrativos como de limpieza del ambiente político.

Nuestras antenas nos están reportando que tal como estaba previsto ayer martes 10 de enero el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca celebró en el Polyforum con enfermeras y enfermeros de todo estado el tradicional “Día de la Enfermera”, evento en el que la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Lydia Madero, formó parte de su comitiva. En lo personal desconocemos porque razones el evento no se realizó el día 6 de enero que es la fecha oficial de la celebración.

Por cierto ya salió al aire el nombre de Ambrosio Ramírez Picasso al que los que saben como se las gasta el PRI en estos casos, desde ayer lo están ubicando como nuevo líder del comité municipal del partido en Ciudad Victoria, el que vendría a reelevar en el cargo a al dirigente interino Dámaso Leonardo Anaya, el que no ha dicho ni pio durante su gestión.

El que parece que también se va es el abogado Hernán de la Garza Tamez, el que hasta ahora ha venido ocupando el cargo de Magistrado Presidente del STJE, el que mañana jueves rendirá su Informe de Actividades del 2016 en sesión extraordinaria pública que se llevará a cabo en el Auditorio del Poder Legislativo del Estado, en cuyo marco se especula que podría anunciar su despedida.

Es visto y sabido que la inconformidad por el odiado gasolinazo no se ha acabado y aún sigue latente en varios estados del país y mayormente –para nuestra sorpresa—en la mismita Ciudad de México, en donde continúan las marchas, bloqueos y manifestaciones de los grupos inconformes con la medida que ha calado hondo a los más de los mexicanos, ya que el aumento a las gasolinas viene a mermar todavía más su presupuesto familiar, porque a la gente de lana no le quita el sueño y menos si trabajan en el gobierno.

Todavía ayer martes por la tarde hubo un mítin en la Plaza que está frente al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, evento en el que no se reuniéron miles de personas pero los 100 o los 200 que lo hiciéron dejaron ver su coraje en contra del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, movimiento que fuera encabezado por Guillermo Gutiérrez Riestra, María Guadalupe Jaramillo, Enrique Yáñez e Irma Trejo, los que están reconocidos como luchadores sociales.

