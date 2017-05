Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Modelos operacionales en seguridad.

A principios de este año, el equipo de trabajo de Francisco Abundis Luna llevó a cabo un trabajo de investigación para establecer a quienes quiere la población del país para que vigile las ciudades y aunque la presencia del Ejército Mexicano en las calles es motivo de discusión, la realidad es que los mexicanos prefieren que los militares lleven a cabo las acciones de protección y combate a la delincuencia

Si las cosas fueran tan sencillas como marcar nuevas responsabilidades a las fuerzas armadas, sin tener que cambiar Leyes o reglamentos, se contaría con el respaldo de los ciudadanos al cien por cien, ya que, los casos presuntos abusos de militares en el desempeño de acciones para la seguridad pública, no aparecieran como la causa para la revisión de sus atribuciones legales.

El hecho de que los soldados trabajen todos los días para reducir los índices de inseguridad produce un efecto de tranquilidad social que no tiene precio, por tanto, la opinión de los mexicanos debe ser tomada en cuenta.

Es cierto que la Policía Federal o las que tienen las entidades del país, están más preparadas para desempeñar las tareas contenidas en las estrategias, sin embargo, contra la percepción de las personas, lo que tienen de bueno se queda corto.

Los datos indican que enero del 2007 existieron opiniones en casi el mismo porcentaje, es decir, más confianza para el Ejército Mexicano con un 45 por ciento y para la Policía el 43 porciento, pero, 10 años después, el 60 por ciento de las personas quiere que los militares se mantengan en las calles para combatir a quienes causan desordenes en las ciudades y sólo el 18 por ciento quisiera que las acciones las llevase a cabo la policía.

Retomar el asunto del respaldo federal para avanzar en la estrategia que requiere Tamaulipas, implica pensar, como lo ha dicho el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en una estrategia específica para la entidad, en la que se privilegien las acciones de inteligencia, porque solo se podrán cerrar los canales de financiamiento que tienen las organizaciones delictivas.

Este fin de semana, se difundió un mensaje del titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, en el cual, con determinación, señala la importancia de incorporar nuevos elementos de mitigación en la estrategia y reforzar las estructuras de seguridad y procuración de justicia, ya que durante los últimos años se convirtieron en instituciones que no respondieron a las necesidades de los tamaulipecos.

El Gobernador de la entidad, abordó el tema de replantear las acciones contra la delincuencia, en su discurso de inauguración del Congreso y Campeonato Estatal Charro de la Zona norte en su primera fase, que se lleva a cabo en la ciudad de Reynosa y donde estará para recibir este lunes al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, quienes sesionarán en aquella fronteriza ciudad, para definir nuevos acuerdos de colaboración y de trabajo.

El hecho de que los ciudadanos, del país hayan considerado que tienen mucha confianza en el Ejército Mexicano para el combate a la delincuencia, influirá para que también ellos puedan involucrarse en labores de inteligencia.

Que personal de la Secretaria de la Defensa Nacional ande en las calles para labores de vigilancia y de identificación de grupos delincuenciales, permite que, por encima del 62 por ciento de las personas se sientan más seguros, esto en un escenario donde los que se sienten igual de seguros son menos del 20 por ciento.

Un porcentaje similar, el 64, consideró que los militares mejoran la seguridad del país con sus acciones en las calles, y sólo un 28 por ciento cree que no.

Otro dato que vale la pena tener en cuenta, se refiere al hecho de que los mexicanos creen en un 60 por ciento que los soldados sí están preparados para convivir con la población, en tanto que un 20 por ciento dijo que no.

Pero, ante el hecho de que la gente tiene más confianza al Ejército que a las Policías, nos deja bien claro que cualquiera que sea el acuerdo para un Plan específico de acciones en Tamaulipas, tendrá que respaldarse con personal del Ejército Mexicano.

En el mensaje difundido este sábado, el Gobernador de la entidad hizo ver que hay determinación para cumplir con la expectativa electoral que los ciudadanos dimensionaron cuando decidieron respaldar en las urnas el proyecto político que ahora es Gobierno.

Lo anterior lleva a adoptar nuevos modelos de operaciones y fortalecer la relación con el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas, para desmantelar las estructuras de las organizaciones que afectan la tranquilidad de los tamaulipecos.

Al enunciar lo que ya se ha hecho y citar que se cuenta con la suma de los gobiernos municipales a las acciones contra la inseguridad, el mandatario dijo en su mensaje que no se detendrá y que su administración no actuará como si no pasará nada y menos aún serán tapaderas de nadie.

Enfatizó que la lucha por pacificar a Tamaulipas se va a ganar y que es un compromiso con los habitantes de la entidad, para ello se ponen las cosas en orden.

Allá mismo en Reynosa, se llevó a cabo una reunión de sindicatos cetemistas que responden al liderazgo del exdiputado local, Reynaldo Garza Elizondo con el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Talancón, para abordar temas relacionado con el sector productivo.

Sin embargo, el tema obligado de la seguridad también se hizo presente, de manera que, argumentaron que solicitarán al Secretario de Gobernación en su visita a Reynosa, que la Federación mejore su atención a Tamaulipas y a Reynosa, para evitar situaciones de alto riesgo para los habitantes y que se desarticule la operación de la delincuencia.

Además, como otros grupos de la sociedad civil, los trabajadores organizados quieren un balance de la estrategia de los últimos dos años y que ese mismo funcionario implementó en Tamaulipas.