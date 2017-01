EL COLUMNISTA

Por: Ramón Escalante González

Molestia de grupos por imposiciones en puestos de Gobierno del Estado en Municipios.

Muchos se preguntan y ese quién es o que, de donde salió, quién fregados lo patrocina, si ni si quiera invirtió en ninguna campaña.

La respuesta rápidamente es muy sencilla y simplona: Es que es militante activo del PAN y por eso fue impuesto como el reciente nombramiento del Delegado de ITAVU en Mante Rodrigo Enríquez, un personaje de carácter difícil, de pocos amigos que en estos momentos es visto por los grupos políticos del Mante, como la mosca en el arroz.

A veces las decisiones e imposiciones a capricho de unos cuantos en lugar de ayudar o quedar bien, vienen a pegar en toda la madr…a todo un trabajo de equipo de los grupos como por el ejemplo la gran aportación política de “Todos Unidos por un Nuevo Mante”, quienes no ven con buenos ojos imposiciones cómo está.

Podríamos decir no es justo, otros más dirán es que es panista Rodrigo Enríquez por eso se lo merece, me pregunto yo, si el mundo funcionará de esta manera, que metida de pata, sería hablar de la Biblia en estos días verdad.

De seguir así en el Gobierno del Estado imponiendo posiciones en puestos claves, para los grupos políticos, no solo en Mante si no en todo Tamaulipas, no serían sabias desiciones señores se los garantizó, dejen la venda de somos un Partido en Acción Nacional, su militancia activa se reduce a unos escasos votos comparada con el PRD, ganaron por una sociedad, que sentía en ese momento estar en un gran descontento con el Gobierno en el Poder con las siglas del PRI.

Recomendación olvídense de partidismos Acción Nacional no se puede reducir a su militancia activa de un padrón de 200 gentes, si votaron miles a favor de los Candidatos del PAN…ojo con esto o se aplican y dan espacios a los grupos políticos o de no ser así vallan olvidando las elecciones Municipales que se aproximan, el trabajo de los Presidentes Municipales y su Gobernador es bueno, pero no lo manchen con imposiciones por caprichos panistas, el PAN por sí solo se reduce a nada.

Las acciones a cien días de Gobierno Municipal: Vicente Verástegui.

El Presidente Municipal de Xicoténcatl Vicente Javier Verástegui Ostos, cumple promesas a su pueblo en la urbe cañera, a cien días de Gobierno su administración a venido trabajando incansablemente por el bienestar social, siguiendo muy de cerca la política de trabajo del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Xicoténcatl está avanzando de la mano de su Alcalde Vicente o mejor dicho como las familias le conocen amablemente por el mote de “Chente”, un hombre carismático, siempre sonriente y dando respuesta sin titubear a los ciudadanos que se le acercan a pedirle ayuda.

En Vicente Verástegui las familias de Xicoténcatl saben que tienen un hombre en donde recargarse, aún que el presupuesto no es suficiente como siempre el mismo lo dice, hace magia pasar salir avante en todas las necesidades de su gente.

En cien días de acciones de Gobierno Municipal Vicente Verástegui Ostos a llevado obras y beneficios a todas las comunidades y en otras más ya tiene en puerta otros compromisos educativos y de mejoras de vivienda, en la zona urbana el arreglo de calles y pavimentación es cosa de todos los días, alumbrado y limpieza, son tareas del Ayuntamiento.

Los martes ciudadanos, día en que el Alcalde Vicente Verástegui dedica, desde que amanece hasta tarde ya de la noche en el palacio Municipal para atender a todas aquellas familias que por alguna necesidad necesitan hablar con su amigo Chente o plantearle alguna necesidad de trabajo, salud o económica, siempre está dispuesto atender a las o los cientos de personas que se dan cita esta fecha de la semana para hablar con su amigo.

La buena relación del Presidente Municipal Verástegui Ostos con el Secretario Estatal de Bienestar Social Gerardo Peña le permite gestionar importantes recursos que próximamente estarán aterrizando en Xicoténcatl, la urbe cañera mejor conocida como la tierra de los Verástegui.

A Ocampo le va bien y le va ir mejor con el amigo del pueblo: Pedro Muñiz.

A veces los cambios y las desiciones electorales en un Estado son para bien, para muestra basta un botón y nos trasladamos al Vergel de Tamaulipas a la tierra del amigo el Alcalde Pedro Javier Muñiz Camacho, un hombre gestor social por naturaleza.

Al igual que en los otros Municipios en Ocampo se cumplen cien días de Gobierno, meses en los cuales el Presidente Municipal Pedro Javier Muñiz Camacho, mejor conocido por su gente como el “Peter”, es un gran aliado del pueblo Ocampense, el campo tiene a un amigo como Alcalde.

Las acciones de trabajo son cosa de todos los días, obras de arreglo de calles y caminos, alumbrado, apoyos a la educación, salud, alimentación, así como la gestión de un millonario recurso sin precedentes en la historia de Ocampo, que vendrá a cambiar el rumbo y la vida de las familias del Vergel.

El Presidente Municipal Pedro Javier Muñiz será recordado como uno de los hombres que dejará huella en el corazón de su pueblo, no solo por las obras y beneficios que lograra alcanzar en su administración, si no por esa entrega franca y decidida con las familias, quienes saben que pueden contar en todo momento con su amigo Peter.

Recientemente el Alcalde Muñiz Camacho realizó un festejo a los Periodistas, con motivo de celebrar el día de los hombres y mujeres que tienen la tarea de informar de todos los acontecimientos en una sociedad, compartiendo el pan y la sal, en un ambiente de buenos amigos, obsequiando detalles a los comunicadores; sin tapujos o máscaras, Pedro Javier hablo como el amigo de todos los medios de Comunicación, momentos que nos sirvió para escuchar al hombre que hoy conocemos como el gran gestor social, que en poco tiempo dará mucho de qué hablar para bien en el Vergel de Tamaulipas, en hora buena para las familias de Ocampo.

La puerta de entrada a Tamaulipas: Nuevo Morelos avanza.

Sin duda alguna la puerta de entrada a Tamaulipas en el sur centro es Nuevo Morelos tierra del Alcalde José Antonio Rivera Espinoza, mejor conocido como el “Viejo del Sombreron”, distinción y muestras de amistad y cariño de su misma gente.

Los cien días de Gobierno para Tony han sido de gran lucha y gestión social, la transformación de esta entidad se puede ver desde que pasas por Nuevo Morelos para ingresar al Estado de San Luís Potosí.

El rehabilita miento de calles, caminos, alumbrado público, apoyos a la salud, educación vivienda y alimentación, son cosas de todos los días en la administración de Tony Rivera.

Quién atinadamente a gestionado importantes recursos en beneficio de las familias de Nuevo Morelos, quiénes han sido testigos del trabajo de su Alcalde Antonio Rivera Espinoza, quién toca puertas, tanto en el Congreso Federal como en diversas dependencias de la Ciudad de México o el Gobierno del Estado.

Para Tony no ay barreras si de gestionar se trata se las pinta solo, su gran compromiso con su pueblo, le motiva a salir a buscar todos los recursos que le sean posibles, a los nuevo morelenses le va ir muy bien con el Viejo del Sombreron.

