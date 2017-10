PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< ¿Monrealazo en Tamaulipas?

< El autodestape de Melhem

< Oferta temática del Libre 17

En lo que resta de octubre el órgano estatal de MORENA en Tamaulipas deberá arrancar la encuesta por la cual elegirá a sus candidatos para los comicios de 2018. Por acuerdo del Consejo Nacional corresponde a las juntas estatales realizar dicho procedimiento. Nos preguntamos si el profesor Enrique Torres habrá comprendido en toda su dimensión lo que de manera cifrada le dijo López Obrador, a quien no le llenó el ojo la terna propuesta para desentrañar la candidatura masculina a senador, desde el momento en que agregó dos opciones más.

La dirigencia estatal de MORENA deberá analizar a conciencia los verdaderos objetivos del proyecto de gobierno que impulsa López Obrador. Se trata no sólo de alcanzar la Presidencia de la República, sino de tener mayoría en la Cámaras que conforman el Congreso de la Unión para poder impulsar “el cambio verdadero”. Y para lograrlo deben postular cartas lo suficientemente conocidas a lo largo y ancho del estado y no solo con presencia municipal.

A Andrés Manuel le interesa muchísimo más los resultados que puedan obtenerse en las candidaturas federales que las municipales, está claro que la terna inicial propuesta por Torres Mendoza, en la que figura él, además del Dr. Américo Villarreal y un señor Jaime Moreno, del que no hemos logrado saber más porque es un desconocido, bien, esa propuesta no le satisfizo a López Obrador, por eso durante su pasada gira, en un evento en Soto la Marina el propio tabasqueño incluyó en la propuesta a Felipe Garza Narváez y a José Ramón Gómez Leal JR.

También se trasluce que la propuesta de MORENA estatal estaba orientada a favorecer al Dr. Américo Villarreal, por eso los otros dos elementos no eran para hacerle sombra. No pretendemos demeritar al hijo del exgobernador AVG, nada de eso, el comentario es a la luz del proyecto “lopezobradorsista”.

Ojalá no se confunda Torres Mendoza, y pretenda construir un “monrealazo” en Tamaulipas. López Obrador fue lo suficiente claro al señalar que no serán sus amigos los candidatos de MORENA, sino aquellos que mediante encuesta se confirmen como personas conocidas, honestas, cercanas a la gente. Acto seguido mencionó a los dos personajes antes citados.

AMLO es un viejo lobo de mar, que ha navegado por las tortuosas aguas del poder y sabe perfectamente que de llegar a la Presidencia de la República, no podrá realizar las modificaciones que ha ofrecido, el cambio verdadero que ha ofrecido; bueno ni siquiera en terrenos presupuestales, si no cuenta con mayoría en el Poder Legislativo. Necesita cartas ganadoras, que no sólo le sumen votos en su camino a Los Pinos, sino que obtengan una curul, así sea por segunda mayoría.

En una propuesta seria, Morena Tamaulipas debe examinar con cuidado los nombres de donde saldrá una carta fuerte que se convierta en una verdadera opción. En nuestra colaboración del pasado martes 10 de octubre mencionamos los atributos de Felipe Garza Narváez, que puede ofrecer experiencia legislativa y conoce las entretelas de la operación política; el reynosense, José Ramón Gómez Leal, que en 2016 sacó una copiosa votación como candidato independiente a la alcaldía, aunque finalmente lo venció Maky Ortiz; el propio Américo Villarreal, que de alguna manera tendrá algún cobijo por el homónimo de su señor padre, el exgobernador. Es una terna donde todos tienen nombre, aunque ganado de muy diferente manera y con capacidades también distintas.

La Encuesta es un procedimiento que cuando menos les permitirá medir que tan conocidos son más allá de sus municipios de origen, porque en este caso se trata de un panorama estatal, pero no puede darles la verdad absoluta. Por eso es importante el escrutinio sobre la figura de cada uno de los participantes y un examen de lo que realmente se busca.

¿O se trata sólo de llenar un espacio en la boleta electoral?

2.- Directo y sin rodeos Edgardo Melhem Salinas se destapó; algo lo debe haber alentado para manifestar sus aspiraciones más allá de los hechos. El diputado federal por el III Distrito con cabecera en Río Bravo no sólo obtuvo una de las más copiosas votaciones en Tamaulipas cuando buscó el escaño que hoy ostenta, sino que además de respaldar en su gestión a cada uno de sus compañeros tamaulipecos de bancada, hizo presencia permanente en su distrito donde acarreó los beneficios que pudo, el hombre ha estado en campaña permanente.

Ahora con motivo de su informe de actividades hizo un gran evento, no sólo por la movilización de pueblo, del que ha estado muy cerca, sino por convocar y obtener la asistencia a su informe del sábado pasado en Río Bravo, del Dr. César Camacho Quiroz, Coordinador Parlamentario de San Lázaro y ex presidente nacional se dejara venir a este evento no es cualquier cosa.

Asimismo acudieron la mayoría de sus compañeros de la zona fronteriza, empezando por Baltazar Hinojosa, Yahleel Abdala Carmona, Montserrat Arcos María Esther Camargo, Miguel González Salum, Pedro Luis Coronado, Abdies Pineda Morín, que aunque que es presidente del Partido Encuentro Social, también es diputado federal.

Todos saben que Melhem aspira a obtener la candidatura a senador en el 2018, pero la tradición priista les ha enseñado a callar hasta el último momento, por eso sorprendió su expresión: “lo digo aquí de frente, aspiro a seguir sirviendo a Tamaulipas porque se sirve a quien se quiere”.

Otro fragmento de su mensaje que retomamos es cuando expresó: “en Tamaulipas el único cambio real, se dará cuando todos nosotros dejemos de esperar profetas en el viento, y decidamos cambiar nosotros haciendo valer nuestros derechos, cumpliendo con nuestras obligaciones y desterrando la corrupción y la violencia”.

Más claro ni el agua, sin mencionar a López Obrador y ni al gobierno de los vientos de cambio, convoca a definirse por otra opción con la participación ciudadana y centrada en lo que constituye el cáncer de la función pública, la corrupción y la violencia.

Otros asistentes fueron Sergio Guajardo Maldonado, presidente estatal del PRI; los alcaldes de Victoria, Oscar Almaraz Smer; Juan Diego Guajardo de Rio Bravo y la Dra. Maki Ortiz Domínguez de Reynosa.

3.- Por cierto Oscar Almaraz estuvo de regreso y a tiempo para asistir a una edición más de #Libre 17 con el tema de “Feria de Alimentos y Vida Saludable”, un espacio de oportunidades para conocer una oferta de servicios y de conductas que mejoren el estado físico de las personas. Y por otra parte abrir oportunidades a empresas especialistas en el ramo.

Hubo exposición de empresas que se dedican a la elaboración de alimentos nutricionales, que permiten llevar mejor la dieta alimenticia; pero también ahí estuvieron para darse a conocer representantes de gimnasios, spas, terapias físicas. La cereza del pastel es la presentación de eventos artísticos y culturales para la recreación familiar.

Definitivamente esta forma temática de organizar la participación ciudadana y de empresas prestadoras de servicios es un procedimiento que está dando resultados satisfactorios a consumidores y prestadores de servicios. Es una forma de promoción que usualmente sólo se daban en las ferias y cada año, ahora es cada domingo en el que conocemos lo que hay en la ciudad.