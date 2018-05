David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Morder el polvo

“El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más, parecido ayer…”, parece inevitable que Andrés Manuel López Obrador pierda la presidencia de México, el político con “tintes de dictador” que aparece arriba en todas las encuestas, sigue en campaña sin confiarse, marcando el paso y diciendo que deben hacer los casi 300 candidatos en todo el país de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Andrés Manuelovich por primera vez en toda la campaña, inició esta semana con una mínima reducción en la intención del voto.

Esta caída en las encuestas, debió haber obligado a Andrés Manuel a publicar en su cuenta de Twitter un video que había subido a su canal de YouTube, en el que obviamente felicitó a los maestros de México, pero no fijó una postura acerca de la Reforma Educativa, argumentando que ya estaba muy clara. La grabación se realizó desde muy temprano, porque se escucha el cántico de los pájaros, estaba por continuar su gira por San Luis Potosí, y luego San Miguel Allende, lugar donde cerraría su jornada proselitista del martes de cara al próximo primero de julio, fecha que esperan con ansias y felicidad sus simpatizantes, quienes ya se sienten con el triunfo en la bolsa.

No obstante, contrario a la fanaticada lopezobradorista, el líder instó a todos sus candidatos a visitar 150 casas al día, para que al 27 de junio que termina la etapa de convencimiento, hayan visitado un promedio de 20 millones de hogares. Andrés Manuel López Obrador, recibió críticas de los usuarios en redes sociales, lo señalaron como el dictador que ya comenzó a dar órdenes irrestrictas a sus subordinados, de igual forma algunos candidatos no vieron del todo bien el mensaje del Peje, porque no solamente los exhortó a salir a caminar, además pidió a los simpatizantes estar muy al pendiente de todo aquel aspirante que no salga a hacer campaña, por lo que AMLO, quiere que dejen de ser los “güeritos” de la contienda y salgan a quemar su piel como auténticos candidatos.

Andrés Manuel, sabe perfectamente que muchos de los ahora representantes de la coalición, ya sean candidatos a gobernador, senadores, diputados federales o locales, según sea el caso de la entidad, incluso uno que otro aspirante a presidente municipal, podría cruzarle el voto, existe la posibilidad de que muchas estructuras que no son legítimas de Morena tachen la boleta únicamente a favor del jefe político y no así por el resto de los aspirantes, incluido el mismo Andrés. AMLO es un viejo peje de agua dulce y salada, con amplia experiencia electorera, lleva tres campañas presidenciales, más lo que suman sus años de político priísta y perredista, Andrés Manuel, ya percibió el olor de la traición y del peligro, no quiere volver a morder el polvo, porqué sin duda su vida política está en riesgo; hoy más que nunca.

“Por eso les estoy pidiendo a los ciudadanos de manera respetuosa que vote parejo, el ciudadano es libre, puede votar por el candidato que quiere, por quien le dicte su conciencia pero estoy diciendo a los ciudadanos de manera muy respetuosa que piensen que necesitamos tener mayoría en la Cámara de Diputados, con los Senadores, no sólo es ganar la presidencia, y que también ganemos en los estados; sería muy incómodo para mí ir a Veracruz, -Andrés, estaba de pie mientras grababa su video, por eso les dice a los amlovers- no hay madera y concreto tocó tierra, sería muy incómodo que el gobernador de Veracruz fuese el hijo de Yunes Linares, quien es el actual gobernador y quiere dejar a su hijo de gobernador entonces yo quiero ir a Veracruz a iniciar la transformación de Veracruz con Cuitláhuac y así el caso de presidentes municipales, de diputados locales”, alertó Andrés Manuel, quien se dice beneficiará en cascada a los aspirantes locales, pero sabe y bien que sabe, que su candidatura igual está en alto riesgo de traición, pues no tan fácilmente se olvida un viejo amor.

Imagínese usted en Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal, candidato al Senado, es hijo de un ex gobernador priísta tamaulipeco, su hermana Mónica, es la actual perdedora de la candidatura a la diputación local; la aspirante del Peje a presidenta municipal de Tampico, Rosa María Muela Morales, quien ahora se auto nombra “Ro”, ya fue legisladora local con el PRI en el sexenio de Egidio Torre Cantú y le tocó cuidar la salida de Eugenio Javier Hernández Flores, también fue regidora tricolor en una de las administraciones más corruptas de la historia tampiqueña y nunca dijo nada, jamás alertó a los ciudadanos de los actos de corrupción que se perpetraron; otro abanderado de Morena por el sur de Tamaulipas es Erasmo González Robledo, hijo de ex alcalde priísta, ex diputado local del Revolucionario Institucional y fiel escudero del ex edil Guadalupe González Galván, quien por cierto, logró posicionar a su hija como suplente de la candidata a diputada federal del PRi, es decir la adversaria política del ahora morenista González Robledo; otra candidata de Andrés, recientemente alejada del PRI es Olga Patricia Sosa Ruiz, contendiente a la legislatura federal por el distrito de Tampico, ella vía plurinominal tiene asegurada su curul, pero antes fue diputada local con Egidio, llegó al Congreso vía Partido Verde Ecologista y después renunció a la camisa del tucán.

Con estos pequeños ejemplos claros, el Peje no está seguro, la posibilidad de que vayan a operar a su favor es incierta y esta elección como todas, depende mucho del trabajo en territorio. Andrés, “cuidado, mucho cuidado”, que parece has tomado un rumbo equivocado.

davidcastellanost@hotmail.com