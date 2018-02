La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MORENA AUN NO ACABA DE NACER EN TAMAULIPAS

El próximo domingo viene a Nuevo Laredo el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, el que seguramente durante su estancia va a comprobar que MORENA, pese haber obtenido su registro en julio del 2014 es un partido político que en Tamaulipas aún no acaba de nacer

Es cierto que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) además de aspirantes ya tiene candidatos que van a contender en las elecciones del domingo Primero de julio, en las que van a estar en juego, alcaldías, diputaciones federales, senadurías, la Presidencia de la República y siete gubernaturas.

El problema que enfrenta MORENA en Tamaulipas –en su primer proceso electoral presidencial– no es precisamente la falta de tiradores, ya que con los escurrimientos que se están registrando en el PRI y el PAN a López Obrador le están sobrando candidatos.

Ahora que estuvo casualmente en Nuevo Laredo Ricardo Monreal Avila, que es el responsable de la Segunda Circunscripción Electoral de MORENA y operador político de Andrés Manuel López Obrador, pudo constatar que éste partido político no tiene ni presencia ni estructura en Tamaulipas, pero el tabasqueño tiene adormilados a sus seguidores.

Pero esa triste realidad que vivió el coordinador de la Segunda Circunscripción y otrora gobernador de Zacatecas no es todo, ya que en la reunión de trabajo que tuvo con los mandos del partido el representante del CEN de MORENA, Renato Molina Arias, fué abucheado y acusado por una docena de manifestantes, con pancartas en las manos, de causar divisionismo entre los pocos morenos que siguen al “ya sabes quien”, conocido también como Manuelovich.

El señor López no ha querido entender o aceptar que frente a Estados Unidos la Izquierda no es bien vista como partido político, realidad que meses atrás vivió en carne propia ya que encabezó un mítin en la histórica plaza San Agustín de Laredo, Texas, evento al que no asistieron más de 250 personas, incluídos entre ellos un grupo de marichis y dos o tres docenas de periodistas.

El interés por la visita de López Obrador a la ciudad de Nuevo Laredo, es por saber si va o no a destapar como candidatos de MORENA a los ex alcaldes Ramón Garza Barrios y Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal, como fórmula para contender indistintamente por la alcaldía y la diputación federal, ya que se viene especulando con eso desde días atrás.

Una señal de que esto podría ocurrir, para los que andan en la jugada, es el hecho de que la Comisión Nacional Electoral de MORENA ya nombró candidato a alcalde de Reynosa a José Ramón Gómez Leal, más conocido por “JR”, el que se supone que le va a dar la pelea al señor Chuma, que es el candidato del PAN.

Supuestamente el señor Peje Lagarto que va a llegar en avión a Nuevo Laredo, viene a Tamaulipas para dar a conocer su estrategia electoral, estando previsto el evento para las 4:00 de la tarde del próximo domingo, sin que se haya definido todavía el lugar.

Con la licencia que pidió el secretario general del comité directivo estatal del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, ya que va a participar como candidato del partido al Senado por la vía de la Mayoría Relativa, por primera vez en éste instituto esta posición se le da a una mujer –Dulce Adriana Rocha Sobrevilla– la que desde el lunes 19 de febrero fue ratificada en el cargo.

Rocha Sobrevilla obviamente es de Reynosa y tiene en su haber 18 años de militancia en el Partido Acción Nacional, ya fue regidora y coordinadora estatal de Estancias Infantiles de la SEDESOL Federal. Actualmente es consejera nacional y estatal del Partido Acción Nacional, siendo su último cargo el de Oficial Tercero del Registro Civil en Reynosa.

Desde luego que el candidato presidencial de la coalición “Todos con México”, José Antonio Meade Kuribreña, esta no enojado sino encabronado de a deveras, todo porque el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió prohibir los debates entre los candidatos en el período de intercampaña.

Abordado después de haber rendido protesta como candidato del PVEM, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional dijo que muy seguramente se analizará la posibilidad de presentar algún recurso legal contra la decisión del INE. Por cierto calificó de ”terrible” la decisión de la autoridad electoral y remarcó que el centro del ejercicio democrático es precisamente el debate. Tiene razón Meade, no hay tiempo que perder.

Al que le esta lloviendo en su milpita es al candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortes, al que está acusando el abogado Adrián Xamán McGregor, de lavado de dinero, asegurando además que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en éstos hechos, han sido hostigados. Triste su calavera, porque a lo tanto y tanto “cuchillito de palo corta”, decía mi abue.

Al que se le apareció el chamuco fué al patán novelero y golpeador de periodistas, Eduardo Yánez, ya que a diferencia de cómo se arreglan estas cosas en nuestro país, en Estados Unidos el reportero Paco Fuentes –de espectáculos de Univisión– y su abogado Tre Lovel acudieron a la Corte Superior de Los Angeles, California, para ratificar los cargos en su contra y no se la va a acabar por la cachetada que le dio, seguramente creyó que estaba en México

Desde luego que el mero, mero, de Partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, creemos que debe estar lleno de contento porque su señora esposa, Mónica Dávila, de todos nuestros respetos, va como candidata plurinominal a la diputación federal por el Quinto Distrito en la posición número tres por el PMC por la Segunda Circunscripción, que incluye a los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Con el propósito de dar a conocer los esfuerzos que se hacen para contribuír al control de bacterias en a agricultura la UAT realizó el seminario “Obtención, Identificación y Evaluación de Metabolismos a partir de Extractos de Plantas y Fermentaciones de Microorganismos para el control de Fitopatógenos.

En el evento que se desarrolló en el auditorio del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, correspondió al investigador posdoctorante, Dr. Roberto Arredondo Valdés, exponer el trabajo científico que busca llevar los beneficios de la biotecnología al sector agronómico.

Por cierto los diputados locales dictaminaron procedente un exhorto a la Secretaría de Salud del Estado, para que en todas las campañas y programas que realice contra el cáncer de mama también se contemple a la juventud de Tamaulipas.

Pero además que ésta dependencia también se coordine con los Institutos de la Juventud y del Deporte de Tamaulipas, al igual que con la Secretaría de Educación para las labores de promoción de dichas campañas, dictámen que será enviado al Pleno Legislativo para su aprobación definitiva.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx