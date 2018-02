EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

MORENA: Enlace ‘enlazado’

Por supuesto que es una broma la que cuentan de que el Enlace de MORENA en Tamaulipas, RENATO MOLINA, fue visto en “Dillard’s” y “Men’s shop” de McAllen, proveyéndose de lujosa indumentaria -con cargo a la tarjeta de crédito de un controvertido personaje de Reynosa- antes de salir a los medios a ‘dinamitar’ la precandidatura de RIGO GARZA FAZ, como aspirante a candidato de ese partido a la presidencia municipal de Reynosa.

Es broma -o debe ser broma, corrijo-, porque no hay quien lo haya visto escogiendo calzado “florsheim” o trajes “zegna” en las prestigiadas tiendas de clase del Valle de Texas, pero No-Se-Explica cómo, siendo un Enlace político, el señor MOLINA ARIAS haya salido a descalificar la precandidatura de un simpatizante del proyecto presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, máxime que se trata de un prestigiado profesionista cuyo prestigio mucho abona al Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Más aún: si no conoce al señor GARZA FAZ, como lo admitió en una entrevista: ¿cómo se atreve a afirmar que le está haciendo el juego a terceros?

Aquí hay gato encerrado.

Analistas políticos que están dentro de la jugada para determinar candidaturas de MORENA en Tamaulipas, ven con ojos de sospecha el hecho de que RENATO haya hecho viaje ex profeso a la frontera solo para ‘descarrilar’ el proyecto de GARZA FAZ, jurando por las 11 mil vírgenes que su proceso de registro incumplió con la norma, por cuyo caso, juró y perjuró, RIGOBERTO está fuera del proceso interno de selección del candidato a la alcaldía de Reynosa.

¿Qué tercos y oscuros intereses se esconden detrás de la oposición a que GARZA FAZ participe como candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa?

¿Son acaso los mismos que en el 2016 le sacar la candidatura del bolsillo para que no contendiera por la alcaldía?

Esa terca oposición contra la candidatura de RIGO ¿esconde segundas intenciones?

¿No será acaso que detrás de ese terco rechazo se esconden los verdaderos enemigos de ANDRÉS MANUEL?

No puede entenderse de otro modo, si consideramos que RIGO GARZA FAZ Es-El Único político que puede ganar para MORENA la alcaldía de Reynosa; no así ¡por favor!, el discípulo de ‘JR’, ARMANDO ZERTUCHE, a quien el ex diputado panista intenta imponer como candidato del partido de AMLO.

De ahí que no se explique -y se vea con sospecha, además-, la postura del señor RENATO MOLINA, quien como “Enlace” de MORENA, se supone, debería “enlazar”.

Es decir, sumar simpatizantes al proyecto de LÓPEZ OBRADOR.

No restar, ni dividir.

Ciertamente, el partido de LÓPEZ OBRADOR se ha visto impactado por situaciones atípicas que distorsionan su percepción como inminente sucesor presidencial, pues operadores de medio pelo -y otros que tradicionalmente se mueven en la oscuridad-, han encontrado alojo en las esferas medias de MORENA en la entidad.

En MORENA, no debe permitirse que quien fracturó a esa organización al encabezar una fallida rivalidad contra HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ -este sí un seguidor de AMLO en toda la línea-, intente ahora dividir a la ciudad con falsas expectativas.

Lo que nos recuerda que hoy estará en Ciudad Victoria el representante de MORENA en Tamaulipas y otras siete entidades federativas, RICARDO MONREAL AVILA, para evaluar el estado de cosas en vísperas de designar a sus candidatos locales.

MONREAL llega a Tamaulipas cuando el Grupo Reforma publica que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cerró la etapa de pre-campañas, con un imbatible nivel de superioridad frente a sus dos competidores.

El Norte acredita a LÓPEZ OBRADOR un 33 por ciento de aceptación ciudadana, contra un 25 del panista RICARDO ANAYA CORTÉS y apenas un 14 por ciento del abanderado del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

MONREAL tendrá temprano un encuentro con periodistas y luego se reunirá con grupos de militantes y de simpatizantes de MORENA.

Tenemos entendido que grupos inconformes denunciarán ante el emisario de LÓPEZ OBRADOR, al enlace suyo en Tamaulipas, que ha estado revolviendo las cosas cuando menos en Reynosa y en Ciudad Madero.

En Reynosa, RENATO desacreditó el registro como pre-candidato de RIGOBERTO GARZA FAZ, sin tener atribuciones de dictaminador, y en Ciudad Madero, operó para hacer el registro único de un tal señor KERNION, como pre-candidato.

Pronto veremos cómo reacciona ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ante la labor de zapa que realizan al interior de su proyecto, alentados por millonarios que buscan controlar a MORENA en la entidad.

En Matamoros, por cierto, el equipo de Lucha Asociadas de alto rendimiento “Los Tigres de Matamoros”, visitaron el palacio municipal para agradecer a la autoridad municipal el apoyo recibido para asistir a las competencias del serial nacional clasificatorio Zona Centro, celebrado en Tulancingo, Hidalgo, donde obtuvieron 10 medallas de oro y 4 de plata.

Los 14 integrantes del equipo, que participaron en la justa deportiva, pusieron en alto el nombre de Heroica Matamoros.

JULIETA MARTÍNEZ, medallista en la categoría cadete, a nombre de sus compañeros atletas y padres de familia, agradeció el apoyo que en esta y anteriores competencias han recibido de las autoridades municipales.

“Ustedes consiguieron estos triunfos, ustedes se echaron a cuestas ganar, se prepararon, le hicieron caso a sus papas, a sus entrenadores y al final obtuvieron un resultado extraordinario”, expresó el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

Ustedes son grandes atletas y han caminado por el camino del triunfo, por su dedicación, con mucha disciplina, orden, y obediencia con sus papas y entrenadores.

Me siento muy honrado como su presidente, de tener este grupo de campeones tigres, el día de hoy en la sala de cabildo Benito Juárez, no siempre hay la oportunidad de tener a tanto talento reunido aquí con nosotros.

En su visita a Palacio, el presidente los invitó a pasar a la oficina donde despacha y donde les mostró y explico las fotografías y pinturas que se encuentran en las paredes del lugar, como son los ex presidentes municipales de Heroica Matamoros, así como del presidente Benito Juárez.

Por asociación temática, convertido en la sede de las Fiestas Mexicanas en este 2018, el Parque Olímpico ofrece tradición, color, sabores y diversión para la familia, a través de las artesanías, dulces y comida típica de distintos estados de la República Mexicana que se exhiben en los 95 locales comerciales instalados en el lugar.

JOSÉ LUIS LLANAS CASTILLÓN, director de Concertación Social del Ayuntamiento, informó que dichos locales ya están abiertos al público y atienden de 10 de la mañana a 10 de la noche, como parte de estas festividades, inauguradas el pasado domingo.

Desde otra perspectiva, deje decirle que en Reynosa, cuadrillas de trabajadores del Gobierno Municipal, utilizaron 30 toneladas de asfalto caliente para reparar el pavimento de la carretera a Río Bravo y contribuir a la fluidez vehicular.

El objetivo es que sea más seguro para los automovilistas.

Las 30 toneladas de asfalto, fueron aplicadas este jueves 15 de febrero a la carpeta de rodamiento de la carretera Reynosa-Río bravo, con el apoyo de la maquinaria pesada y personal de todos los sectores, de la Coordinación General de Servicios Públicos Primerios, a fin de que el trabajo fuera realizado sin afectar el flujo vehicular por más del tiempo necesario, conservando la calidad de la reparación.

Para evitar accidentes y resguardar al personal de la dependencia, el área es delimitada con señalamientos viales pero también se apela a la comprensión y a la prudencia de los automovilistas invitándolos a que disminuyan su velocidad durante el paso por los tramos que se encuentran en reparación y colaborar así como los trabajadores del Gobierno Municipal.

De otro lado, le comparto que los gobiernos estatal y municipal unen esfuerzos para beneficiar a miles de personas en la mega brigada de Servicios Asistenciales ‘Un Gobierno Cerca de Ti’, que se realizó en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, en la colonia Villas de San Miguel.

Al evento encabezado por la presidenta del DIF estatal, MARIANA GÓMEZ, asistió el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, así como el presidente municipal ENRIQUE RIVAS y la presidenta del DIF municipal, ADRIANA HERRERA ZÁRATE; quienes entregaron apoyos de diversos programas así como beneficios económicos y en especie.

RIVAS CUÉLLAR, por motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, destacó la importancia de incrementar el esfuerzo desde los diversos ámbitos de servicio, para trabajar por las niñas y niños que no sólo son la principal responsabilidad, sino también lo más querido del presente y futuro.

El alcalde, manifestó sentirse contento con la realización del evento de beneficio para muchas familias de Nuevo Laredo.

“Reconocemos en el gobierno de Tamaulipas y en el Sistema DIF estatal, la convicción de trabajar por los que menos tienen y ayudar a todos los tamaulipecos a desarrollar las capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida”.

“Un gobierno Cerca de Ti articula de manera efectiva distintos programas y acciones, reforzando la política ya existente con acciones nuevas que se irán incorporando para obtener mejores resultados. Se trata de una estrategia integradora que embona la política social con la económica, para incrementar el bienestar social, promoviendo una educación sólida, servicios de salud de calidad, alimentación suficiente, todo esto para una vida digna.

Se benefició a 619 personas con vales de tres mil pesos del programa de ITAVU ‘Tiempo de Mejora. Se entregaron 80 mochilas por parte de Bienestar Social; 44 becas de ITABEC, 50 bicicletas del programa ‘Ayúdame a llegar’, 4 mil 236 lentes del programa ‘Ver Bien para Aprender Mejor’, vales de tres automóviles para los traslados de menores que realizan los coordinadores de los CAMEF’S, y se benefició a seis escuelas con equipamiento dentro del programa ‘Desayuna Bien’.

En otro tema, PEMEX hizo un llamado a la ciudadanía a respetar y mantener libres las vías de acceso que conducen a las instalaciones petroleras tanto de la empresa como de compañías externas ubicadas en la Cuenca de Burgos.

Para Pemex es de suma importancia que tanto sus trabajadores, como personal de las prestadoras de servicio accedan a dichas instalaciones, esto a fin de asegurar la continuidad operativa y los trabajos indispensables para su mantenimiento conforme a los protocolos de seguridad establecidos, los cuales permiten garantizar la salvaguarda de los centros de trabajo, las comunidades y la protección del medio ambiente.

Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso y disposición por mantener una relación armónica y eficiente con las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones, mediante el dialogo y con el apoyo de las instancias previstas en el marco legal.

Por último, con el propósito de estrechar lazos de comunicación y fortalecer la cercanía del Congreso del Estado con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, se reunión con el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, a quien le reiteró que las puertas del Poder Legislativo están abiertas para la comunidad estudiantil, quienes pueden participar en recorridos académicos, entre otras actividades.

En su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, reiteró que alumnos de toda la entidad, participan en diversos ejercicios, donde tienen la oportunidad de vivir de cerca el trabajo legislativo, lo cual es de gran interés para los Diputados locales, ya que contribuye a que los jóvenes se involucren en los asuntos que rigen a Tamaulipas.

“Los jóvenes que visiten el Congreso, recibirán todo el apoyo de nuestros dictaminadores, asesores y demás colaboradores, a fin de realizar con éxito las acciones que consideren puedan llevar a cabo en la casa de los estudiantes y de los tamaulipecos”, expresó SALINAS MENDIOLA.

Dijo que escuchar al Rector de la máxima casa de estudios en el Estado, abona al trabajo parlamentario, pues al conocer los proyectos de los universitarios, se fortalecen las propuestas de la agenda legislativa en materia educativa.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.