EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Morena no ‘reciclará’ ex priistas

No obstante los más emblemáticos casos de FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quienes apuntan a convertirse en candidatos a presidentes municipales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tampico y Madero, en Nuevo Laredo no causó ninguna gracia la versión de que el ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS podría alcanzar la nominación.

¡Y mucho menos su similar, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL!, quienes habrían recibido la muy cuestionable “venia” del HÉCTOR ‘El Guasón’ GARZA GONZÁLEZ para jugarle contras al PRI y al PAN en los comicios del 2018, pero contra la opinión mayoritaria del creciente número de simpatizantes de la causa obradorista.

De hecho, en Nuevo Laredo le salieron muy mal las cuentas a ‘El Guasón’ -como en el resto de la entidad-, pues pese a ser uno de los más fieles seguidores de ‘El Peje’, en Tamaulipas no es el personaje de más simpatías dentro de Morena, en virtud de que intenta jugarle contras al PAN, impulsando a sus más rabiosos adversarios como es el caso de CANTUROSAS, quien todavía tiene ‘cuentas pendientes’ ante el Poder Legislativo, al igual que las ex alcaldesas LETY SALAZAR y LÁZARA NELLY GONZÁLEZ.

En Tampico, la separación de AZCÁRRAGA LÓPEZ del PRI, fue su respuesta a la apertura de oportunidades a MAGDALENA PERAZA, cuyo cuestionable ejercicio -muy por encima del populismo demagógico que la caracteriza-, empieza a causar inconformidades que están llegando a esferas tan elevadas como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, si bien ya tomó cartas la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

Ello, pese al aterciopelado manejo de su oficina de prensa, que intenta encubrir con boletines sonrientes el carácter dictatorial y represivo de la alcaldesa, y trazando líneas’ para acallar las voces democráticas del puerto.

Con todo, PERAZA trata de dar otro de sus peculiares saltos en la política, pues ya se siente activista de MORENA, si bien trata de mantener relaciones frescas con el PRI y con EL PAN -a ver cuál pega-, pues pese a su avanzada edad, ¡todavía aspira a formar parte de la siguientes legislatura federal!

Pero como en Tampico ya se sabe cómo se las gasta la maestra, todo está listo para que GERMÁN PACHECO contienda por la alcaldía y ya se tiene listo el acero para recetarle la misma medicina que ella le aplicó a GUSTAVO TORRES, de modo que GERMÁN hará válido el proverbio que sentencia “el que a hierro mata…”, dado que ya hay denuncia en el Congreso local para que se le investiguen casos de corrupción en áreas como Obras Públicas y Comunicación Social.

Eso, solo para abrir boca.

Y en Madero, es muy probable que el ex alcalde GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN busque su postulación por el PRI, dado que los petroleros quedaron muy desgastados por las administraciones que encabezaron sucesivamente ESDRAS ROMERO VEGA y MARIO ALBERTO NERI, cuyas cuentas ‘no cuadran’ y están por ir al escrutinio legislativo, pese a que en el pasado reciente la Cuenta pública de ciudad Madero se fue ‘en paquete’ durante la gestión de RAMIRO RAMOS.

De Reynosa nos reportan que el fallido candidato del PRI a la presidencia municipal, ERNESTO ROBINSON TERÁN, empieza a celebrar reuniones de reagrupamiento en sus oficinas de la colonia Beatty, utilizadas en el pasado reciente como cuartel general de campaña, pese a que MARÍA ESTHER CAMARGO tiene trabajo avanzado y CARLOS SOLÍS GÓMEZ acaba de alzar la mano otra vez.

Ese principio de brote egidista con NETO ROBINSON en Reynosa, se está robusteciendo en Altamira con GRISELDA CARRILLO, quien al igual que NETO en Reynosa, está reactivando energías para ir otra vez como candidata, pese al derroche de recursos que realiza allí ALMA LAURA AMPARÁN para ir por la reelección, y al hecho de que el muy popular ex alcalde ARMANDO LÓPEZ FLORES, estaría por recibir el apoyo del Verde Ecologista para ir por otro periodo, el cual ‘barrería’ todas las expectativas de GRISELDA y ALMA LAURA.

Parece un hecho que el resurgimiento del egidismo en Tamaulipas, a través de una elección amañada que beneficiaría al ex líder de la CNC en los tiempos de EGIDIO, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, provocará una desbandada irreversible en las filas del Revolucionario Institucional, pues fue EGIDIO TORRE quien ‘estratificó’ al PRI hasta convertirlo en un partido ‘clasista’ con predominio de unos cuantos constructores, que tuvieron en sus manos el manejo de los contratos de obra pública durante ese gobierno.

El retorno de EGIDIO al manejo político del PRI, anticipa el fortalecimiento de MORENA, pues será LÓPEZ OBRADOR el beneficiario directo de un error de esa magnitud.

Pero, como lo habíamos anticipado, lo que ocurra durante la Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse el 12 de agosto, será decisivo para lo que suceda en Tamaulipas el 26 de agosto, con la renovación de la presidencia del Comité Directivo estatal.

Pero el 14 de agosto, 48 horas después de los acuerdos de la Asamblea Nacional, podremos analizar el posible desenlace del PRI tamaulipeco.

Antes, será gastar saliva en balde.

En Río Bravo, RAUL GARCÍA VIVIÁN ‘opera’ con rapidez en colonias populares, mientras que la titular de la Oficina fiscal, ROXANA GÓMEZ, se está promoviendo a través de redes sociales, con miras a suceder a JUAN DIEGO GUAJARDO, no obstante que el ‘candidato natural’ es GARCÍA VIVIÁN, no solo por su reconocida capacidad de operación política, sino porque parece disfrutar de la venia del Tercer Piso.

Ya le había comentado con anterioridad que en Miguel Alemán hay una fuerte corriente de simpatías a favor de la reelección de la alcaldesa ROSA ICELA CORRO, al igual que en ciudad Mier con ROBERTO GONZÁLEZ, mientras que Reynosa apunta a ser el caso más complicado para todos los partidos, pues PRI y PAN tendrán aprietos para sacar candidato, mientras que por MORENA ya se oyen distintos nombres.

¿Por dónde la jugará RIGO GARZA FAZ?

De eso le hablaremos mañana.

En Matamoros, entre tanto, a partir de hoy lunes, la Secretaría de Fomento Económico, a través de su dirección de Emprendedores y Empresas Familiares, arrancará la capacitación y asesoría gratuita a 18 mujeres emprendedoras que fueron seleccionadas para participar en la primera Convocatoria Pública para la Incubación de Actividades Productivas 2017.

MARI CARMEN DOMÍNGUEZ, titular de dicha dirección, informó que se rebasaron las expectativas para esta convocatoria, al recibir 35 proyectos, de los cuales se seleccionaron 18, y a partir de hoy se les brindará la asesoría para incubar o desarrollar sus propuestas de negocio, durante un periodo de seis de meses.

La capacitación tendrá lugar en las instalaciones del CECATI 177, ubicado en el periférico.

En tanto, los que no calificaron recibirán asistencia como una medida de apoyo.

La directora de Emprendedores y Empresas Familiares, resaltó las indicaciones del presidente municipal JESÚS DELA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, en el sentido de trabajar de manera coordinada con las distintas instancias del gobierno, tanto estatal como federal, para fortalecer el emprendedurismo, sobre todo cuando son de carácter familiar o se trata de mujeres jefas de familia.

De ahí que esta Convocatoria se lleve a cabo en común acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), de la Secretaría de Economía a nivel federal, así como de Social Incuba de Silsa Consultores S.C.

De otro lado, le comparto que la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, participa en las labores de descacharrización que llevan a cabo la Secretaría de Salud y el Gobierno Municipal de Reynosa en todos los sectores de la ciudad, para combatir a los moscos que causan las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, cuyo principal medio fértil son las llantas y recipientes que puedan guardar agua y así evitar la reproducción de los vectores para disminuir la presencia de las enfermedades que estos causan.

Las acciones en las que participan la presidenta municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, son parte del “Plan Estratégico para la Lucha Contra las Enfermedades Transmisibles por Vectores” y en ella se coordinan el Gobierno de Reynosa con la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, la Coordinación general de Servicios Públicos Primarios y la de Salud y Grupos Vulnerables, y por parte del Gobierno del Estado, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 y la COEPRIS Unidad Reynosa.

Respecto al plan aplicado en la ciudad este lunes 31 de julio, la alcaldesa dirige con la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA y con el Coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, OMAR NELSON GONZÁLEZ CEPEDA, la reunión “Revisión del Panorama Epidemiológico de Enfermedades Transmitidas por Vectores” y en la que también participarán los integrantes del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, del que forman parte titulares de instituciones de medicina social y del sector privado.

Vuelvo a Nuevo Laredo para participarle que ya mejora el suministro y presión del agua en el sector sur de la ciudad, mediante la instalación de una línea adicional de 16 pulgadas (16”) para atender la demanda del vital líquido en lo que continúa la instalación de la red de distribución de 24 pulgadas (24”), la que manifiesta un avance de 20 por ciento.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR mencionó que al liberar la carga de la Planta Centro con el funcionamiento de la Planta Norponiente, brinda un poco más de holgura para atender a los usuarios del sur de la ciudad.

“No estamos reparando una red, la línea 24 es nueva y con el trabajo de las Plantas Sur y Centro, nos permite otorgar el servicio. Hoy por hoy hay una gran diferencia en Colinas del Sur donde ya reciben agua. Acudimos a los hogares, les explicamos que todavía falta para culminar el trabajo, que el suministro y la presión van a mejorar en cuanto se terminen las instalaciones”, refirió el alcalde.

RIVAS CUÉLLAR manifestó que la semana pasada estuvieron en la colonia Colinas del Sur, donde los vecinos manifestaron estar satisfechos con el servicio y porque los funcionarios estuvieron presentes para dar la cara y solucionar el problema de baja presión.

“También estuvo presente el regidor MANUEL CANALES, para estar atento al reclamo de la comunidad, ver qué hay que reparar o adecuar y finalmente, el tema del suministro de agua no sea un problema para los vecinos de ninguna colonia”, asentó para finalizar el edil.

En otro tema, desde el inicio de esta administración cada dependencia de Gobierno del Estado se ha dado a la tarea de hacer una revisión de los procesos, trámites y servicios con la finalidad de ver maneras de eficientizarlos.

Como parte de este, proceso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente inició reuniones con la Contraloría Estatal quien es la encargada de verificar la aplicación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Este programa es un mecanismo transversal mediante el cual se busca lograr a través de las dependencias que lo integran, un Gobierno eficaz, transparente, que rinda cuentas y promueva el bienestar de los tamaulipecos.

GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, titular de la SEDUMA dijo que ya se realizan trabajos de análisis para hacer las modificaciones necesarias que permitan una simplificación en los trámites y de esta forma reducir el costo no sólo económico sino social para los ciudadanos.

En coordinación con la Contraloría Estatal se presentarán a autorización oficialmente proyectos especiales a implementar en las áreas de oportunidad y mejora a través de acciones que impacten de manera positiva en el crecimiento económico mediante la evaluación.

Por cierto, con el propósito de hacer frente a uno de los más graves problemas de salud pública que afecta la calidad y esperanza de vida de las y los tamaulipecos, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dispuso de un paquete de recursos extraordinarios para disminuir los casos de obesidad y sus complicaciones.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien señaló que durante el próximo ciclo escolar, se fortalecerán las acciones de prevención en las instituciones del nivel básico para lograr el diagnóstico temprano antes de que puedan convertirse en enfermedades irreversibles.

A instrucción del mandatario estatal, en los 43 municipios del estado se efectuará el diagnóstico de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus, así como la evaluación del estado nutricional en los alumnos de las 5 mil 429 escuelas de educación básica del estado.

Y es que las diferentes instituciones que conforman el sector salud tienen registro de 92 mil niñas y niños, así como 240 mil adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad, de ahí la importancia de alinear estrategias que permitan desacelerar el número de casos.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) regresa a su actividad este lunes 31 de julio luego del receso vacacional de verano, para lo cual a partir de esta semana se darán a conocer los resultados del examen de ingreso Ceneval y se preparan todas las facultades y unidades académicas para el proceso de inscripción.

Este lunes se reanuda la actividad administrativa en la Rectoría, así como en todas las facultades, unidades académicas y escuelas, centros e institutos de investigación, gimnasios y demás dependencias universitarias en todo el estado.

De acuerdo con el calendario oficial de la UAT, a partir de este próximo viernes 4 de agosto serán publicadas a través del portal oficial www.uat.edu.mx las listas de los alumnos que han sido aceptados para ingresar a licenciatura en los respectivos planteles de todos los campus.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.