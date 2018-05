T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MORENISTAS PUSIERON “DEDO EN LA LLAGA” A ADRIÁN OSEGUERA

NADIE MAS que los inconformes e indignados “Morenistas” de ciudad Madero, fueron los que, sin tapujos, ni cortapisas, pero además en plan candente y “a boca de jarro”, “pusieron el dedo en la llaga” al caso de ADRIÁN OSEGUERA KERNION, para que el Tribunal Electoral del Estado, detectara y pusiera al descubierto que, “el acta de nacimiento del político destituido, es de Tampico y no de Madero”, como amañadamente, lo pretendieron hacer aparecer los coordinadores de campaña del empresario. Esa es la cruda realidad por la que, la autoridad electoral consideró inelegible a Oseguera, quien por su parte, está en su derecho de impugnar el caso, pero “la ley es la ley y él, no es quien para quebrantarla”.

Y COMO REZA el adagio que, “Palo dado ni dios lo quita”, Oseguera Kernión, se ha quedado en el camino, respecto a la elección del primero de julio, de eso no tengan la menor duda, y si en el futuro, él desea competir por una alcaldía allá en la zona sur de Tamaulipas, tendrá que hacerlo por el municipio y bello puerto de Tampico y no más por Ciudad Madero, aunque el aquí tenga sus raíces empresariales, porque nadie absolutamente desconoce que Adrián, sí es empresario en Madero, PERO NO NACIDO en MADERO y él, lo sabe.

POR LO ANTERIOR, “no hay vuelta de hoja”. Porque la autoridad electoral confirmó, (vía documentos oficiales) que, Adrián Oseguera Kernión fue registrado por sus padres en Tampico y no en Madero, como intentó demostrarlo el propio político, quien “por incurrir en ilegalidades”, ha fracasado irremediablemente en su propósito de buscar la Presidencia Municipal de Madero, bajo las siglas de MORENA, cuyo tema ha causado enorme trascendencia y relevancia política en aquella ciudad de la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas.

EN EL MARCO de los hechos, los Morenistas inconformes, “genuinos causantes del descalabro político” de Adrián Oseguera, decidieron dar parte a las autoridades electorales de lo sucedido y, fue eso lo que generó que el INE y el IETAM; indagaran de manera meticulosa el tema, dando “con el meollo del caso”, estableciendo que en los libros de una oficina del Registro Civil de Tampico, aparece el nombre del hoy destituido aspirante a la alcaldía de Madero.

POR LO QUE, si el empresario Adrián Oseguera, pretende hacer aparecer que, “sus adversarios le hicieron una mala jugada política” para sacarlo del escenario electoral del primero de julio, eso queda descartado, porque en la realidad, fueron sus propios compañeros de MORENA, a los que, por no habérseles tomado en cuenta, “a Oseguera, LE pusieron al descubierto las patrañas consumadas por él”, con relación al uso de documentos ilegales para registrarse como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Madero.

Y POR TANTO, les diré que, este embrollo político que, “ha generado de manera contundente la turbulenta caída de un Candidato a Presidente Municipal”, es la prueba fehaciente de que, las autoridades electorales para esta elección, “no van a permitir ilegalidades”, para que no haya una elección desdibujada, sino elección limpia y el pueblo sea, el que con su voto defina, a quienes desean tener como Senadores, Diputados Federales en los 9 Distritos del Estado y alcaldes en los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas. Y muestra tangible de hacer bien las cosas por parte del INE y el IETAM, es la caída estrepitosa de Adrián Oseguera Kernión, en ciudad Madero.

CUYO DETALLE, nos lleva a reflexionar que, ya no se deben permitir más, las atroces jugadas de políticos nefastos que, “al precio que sea” compran candidaturas a cargos de elección popular, como se presume, fue el caso de ADRIÁN OSEGUERA, porque nos llegó la versión, de parte de integrantes de Morena que, “el sujeto de marras”, valido del poder económico que tiene y disfruta, “había invertido 10 millones de pesos para ser el abanderado a alcalde por Madero”, a través de MORENA. Así es que esto, SEA O NO CIERTO, queda la interrogante de “esta presunta venduta política” al estilo del viejo PRI, consumada obviamente por algún trampa del Partido Movimiento Regeneración Nacional.

Y COMO “negocio es negocio”, recuérdese que todos los escaños públicos y políticos, se aprovechan desde cualquier partido, tribuna o trinchera, para obviamente, “obtener recursos económicos para el beneficio propio”. Y como en MORENA, hay innumerables ex militantes y ex funcionarios del PRI, esta probabilidad de la compra de la candidatura, por parte de OSEGUERA para intentar ser alcalde allá en Madero, “no está descartada”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx