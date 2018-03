PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Morenistas vs. Morenistas

No cabe duda que en MORENA el peor enemigo que pueden tener un morenista es a otro morenista, esto debido a que aun cuando apenas comienzan a agarrar vuelo en esta ciudad fronteriza, ya se están poniendo el pie entre ellos, demeritándose frente a aquellos ciudadanos, que se han acercado al partido con la esperanza de encontrar algo diferente a lo que les ofrecían en el PRI o el PAN.

Pues el afán de protagonismo le está ganando a quienes están trabajando (ojo porque si les pagan), para la integración de la estructura territorial desde hace dos años, trabajo que ah no han logrado concretar al cien por ciento, al parecer por la apatía de los encargados de dicha encomienda.

Pues él toma y daca está causando confusión no solo al interior del partido de moda, sino también en quienes han acudido a afiliarse, pues las personas comisionadas para este fin despachan en un nuevo edificio, luego de que salieran a la luz ciertas anomalías en el tema del agua y energía eléctrica en el inmueble en plena zona centro, que originalmente habían rentado, pero al conocerse estas irregularidades la coordinación municipal opto por buscar un nuevo local, para finalmente instalarse por el rumbo de la colonia Industrial, cosa que fue aprovechada por la propietaria del inmueble y aspirante a la candidatura a la alcaldía, para reabrir las antiguas oficinas, pero ahora operando con quienes tienen a su cargo la integración de la estructura, por lo que contra voluntad de quienes fielmente creen que Morena será la salvación de México, pero esto puede ocasionar una factura que les podría afectar en el proceso electoral.

Pero aunado a ello los morenistas tienen que lidiar con los morenitas “piratas”, que están acudiendo a las colonias de la periferia para ofrecerles desde despensas y hasta candidaturas y todo para que se sumen al partido de moda, pero según informa la coordinación ellos se deslindan de estos hechos, asegurando desconocer quién es él o la que está detrás de esto que genera desprestigio al legado del partido.

Por cierto andando por los terrenos de Morena ya se supo (bien confirmado por los mismos morenistas), que es una soberana mentira aquella versión en la que se decía que la priista Yanin García había sido invitada por el precandidato a senador Américo Villarreal, para que esta fuera la candidata a la alcaldía de Matamoros.

Versión que cobro fuerza luego de que la ex candidata a la diputación federal “coincidentemente” no hiciera acto de presencia en eventos, como la toma de protesta de la nueva dirigente del ONMPRI, entre otros, para finalmente reaparecer en la elección del candidato a la presidencia de Matamoros.

Pues según los morenistas nada de esa versión fue cierta, que el mismo Villarreal se los confirmo, por lo que desconocen quien fue el responsable de que se corriera dicho rumor o cual fue la intensión para querer involucrar a su partido en este rumor. ¿Sera acaso que “alguien” estaba interesado en dejar correr esto para obligar al PRI a voltear a ver a la ex candidata, pero los efectos no fueron los esperados? Sino todo lo contrario ya que ese desmentido, pues a la única que deja muy mal parada es la ex candidata priista. Ups.

Cambiando de colores y de municipio, vaya situación que se vive en el ayuntamiento de Reynosa, donde los ceses de funcionarios sigue adelante, tocándole esta ocasión a la coordinadora de Servicios Públicos Primarios, Belta Judith Mendoza Vázquez y es que apenas había declarado que ella seguía dentro del municipio, cuando horas más tarde en un boletín de prensa la misma presidencia la desmintió, aunque eso si de una manera muy diplomática daba a conocer que por motivos personales Mendoza Vázquez dejaba de prestar sus servicios dentro del ayuntamiento, dándole la alcaldesa Maki Ortiz las gracias por el trabajo desempeñado. Vaya manera de evitar decir que en realidad la dama había sido cesada.

Belta Judith intento revirar esto a través de una conferencia de prensa en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, pero esta finalmente fue suspendida.

Siguiendo con los azules, pues este viernes se implementó un curso de capacitación a los candidatos de la Coalición Por México Al Frente al Senado y a la Cámara de Diputados, con el fin de promover la plataforma electoral y la defensa del voto.

Al que asistieron los candidatos al Senado Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa, así como los candidatos a diputados federales Salvador “Chava” Rosas, Ernesto “Neto” Robinson, Carmen Pérez “La Inge”, Vicente Verástegui y María del Rosario González.

Mientras que los del partido de enfrente (el PRI), en Matamoros no se queda atrás y este viernes realizo la entrega de nombramientos a quienes estarán reforzando el comité, encabezado por Gerardo de la Cruz.

Quienes recibieron nombramiento fueron, como secretario de Planeación y Programación Hugo Alberto Lechuga Treviño; secretaria de Relaciones Públicas Perla Valdez; mientras que Conce Santillán Morales fue nombrado como secretario de Comunicación Social, despejando así la incógnita si el ex polémico jefe de prensa del ayuntamiento Doroteo Montes estaría ocupando esta cartera.

En tanto que como subsecretario de Estructura, fue nombrado Jesús Francisco Martínez Hernández; en tanto que Juan Manuel Alanís Maldonado recibió el nombramiento como subsecretario de Capacitación y finalmente Rolando Rodríguez Saldívar recibió el nombramiento como subsecretario de informática.

Comentarios

guerragris@hotmail.com