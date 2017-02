La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MUÑOZ CANO, GUEVARA COBOS O PALOMA, PARA EL PRI-ESTATAL

De acuerdo con los dimes y diretes tanto del PRI-Nacional como del PRI-Tamaulipas está por salir la convocatoria del CEN para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional y según nosotros los tres ases que llegan a la recta final de la contienda interna por el liderazgo son Manuel Muñoz Cano, Alejandro Guevara Cobos y –sorpresa– Mercedes del Cármen Guillén Vicente.

Los que saben mucho aseguran que cada uno de ellos tiene su padrino, señalando al Secretario de Gobernación como el padrino de “Paloma”; al ahora Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso como el Godfather de Alejandro Guevara Cobos y al ex gobernador del estado Eugenio Hernández Flores como el amparador –que lo mismo– de Manuel Muñoz Cano.

La diferencia visible entre los tres es la edad de cada uno de ellos, siendo la mayor la diputada federal del bello puerto de Tampico, la que va a cumplir 63 años de edad el próximo 5 de junio; Muñoz Cano y Guevara Cobos todo apunta a que hay van “parejeando”, en su currículum el mantense aparece como nacido el 26 de agosto de 1975 por lo que está “pisando” ya los 42; de Muñoz Cano no encontramos el dato.

Las únicas dos mujeres que han llegado a desempeñar el cargo de dirigente del partido en estado o estatal o presidenta del comité directivo estatal en Tamaulipas, que para el caso es lo mismo han sido Amelia Vitales y Aída Zulema Flores Peña, la que aún está en funciones como tal, pero las dos han sido “interinas”.

Amelia llegó en razón de que el líder entonces Ramiro Ramos Salinas, pidió permiso para dejar el cargo y Aida por “prelación” al concluír su mandato Rafael González Benavides. De tal suerte que de llegar “Paloma” a ser la elegida en el proceso interno que esta por arrancar sería la primera mujer que asumiría la dirigencia estatal en una elección en la modalidad que márque la convocatoria. De que tiene tablas, las tiene y no se las vamos a quitar.

Pero, pero, pero Alejandro Guevara Cobos y Manuel Muñoz Cano también traen lo suyo; a ambos los conocemos desde hace varios años, por lo que conocemos su trayectoria y por lo consiguiente podemos asegurar que junto con Mercedes del Cármen Guillén Vicente cualquiera de los tres a la hora de la verdad entregaría buenas cuentas a su partido, el Revolucionario Institucional.

Lo único que nos falta por valorar es cual de ellos de acuerdo con su perfil como políticos de carrera podría unificar a los priístas de todo el estado para darle la pelea a los partidos de la oposición en el 2018 y volver a ganar las elecciones presidenciales, ya que en ese histórico proceso electoral el futuro del PRI estará en juego. Apuéstele a su gallo, Manuel, Alejandro o Paloma.

Que no nos vengan con cuentos los iluminados del Partido Revolucionario Institucional, las diputaciones federales y senadurías plurinominales o de representación proporcional las creó éste instituto político en los 60´s del siglo pasado cuando los partidos de la oposición ya les andaban brincando las trancas y había que detenerlos, porque de no haberlo hecho quién sabe que hubiera sido del PRI.

Ahora se repite la misma historia con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que obligó al Presidente Enrique Peña Nieto a convocar a la unidad a todos los mexicanos para enfrentar las embestidas del buen vecino, pero, pero, pero, los partidos de la oposición sacan la casta –como en aquel entonces– y hace público que no van a acatar el llamado del mandatario nacional por considerarlo culpable de lo que está ocurriendo.

No pasaron tres días para que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advierta que su partido solicitó al Congreso reducir a 100 el número de las diputaciones federales plurinominales que es de 200 y además suprimir 32 de las senadurías asignadas por la misma vía, a partir de mayo de éste año.

Por eso mismo no han desaparecido los partidos políticos que están de más en el país, ya que no tienen la menor posibilidad de ganar ningún cargo de elección popular, como ya lo vimos en las recientes elecciones, pero, pero, pero, el PRI los necesita como partidos paleros para que le ayuden a ganar las elecciones, por eso los siguen manteniendo por cierto con recursos que aportan los contribuyentes. Vamos a ver en que acaba ésta historia.

Desde lejos sentimos que en Nuevo Laredo se le empiezan a complicar las cosas al H Ayuntamiento que encabeza el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, ya que el número de cubanos que están varados en esa valiente y pujante ciudad fronteriza cada día va en aumento.

Días atrás advertíamos que frente a ese serio problema las autoridades municipales deberían de actuar con la celeridad requerida para trasladarles el problema a la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional de Migración, que son las dependencias que deben de abocarse al caso, ya que cuando esto empezó el número de cubanos anclados era de 50 a los pocos días 200 y luego subió a 400 y no dudamos que ahora y sean 800.

Aplaudimos la disposición y el humanitarismo del alcalde, nuestro amigo, Enrique Rivas Cuéllar, que está apoyando a esa gente en forma decidida, pero, pero, pero, nos preguntamos que va a hacer cuando sean tres mil o cinco mil los cubano varados en esa plaza, además de darles de comer y prestarles atención médica va a enfrenta problemas como el que se acaba de registrar en el puente internacional, donde los norteamericanos temerosos de que los cubanos ahí reunidos emprendiéran una estampida para cruzarse a Estados Unidos optaron por cerrar las puertas de acceso.

Ojalá y Rivas Cuéllar ya no deje crecer más ese problema, porque se corre el riesgo incluso de que llegue a haber enfrentamientos entre los dos bandos, porque la desesperación de los cubanos también va a crecer con el paso de los días. Como analistas políticos creemos que en la guarnición de la plaza del Ejercito Mexicano deben coadyuvar a que estos brotes violentos no se den, pera que las cosas no lleguen a mayores.

Nos da gusto saber que un grupo de alumnos de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyeron satisfactoriamente sus respectivos cursos en el ámbito de Desarrollo Económico y Corporaciones en Corea y el Este de Asia, certificados por el Programa de Enseñanza e-School Program para América Latina de Korea Fundation.

El programa es impartido por expertos latinoamericanos en estudios asiáticos y su objetivo es brindar a estudiantes la oportunidad de complementar su formación profesional y obtener un certificado avalado por el Gobierno de Corea y por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), sede del programa para América Latina.

Al entregarles su certificado el director de la UADCS, Enrique Alfaro Dávila, los felicitó por éste logro en su vida profesional, considerando importante que los jóvenes universitarios tomen en cuenta la diversidad de cursos, diplomados e intercambios que promueve la UAT en el marco de las políticas impulsadas por el rector Enrique Etienne Pérez del Río, al fomentar alianzas con diversos organismos, universidades del país y del extranjero.

Días atrás asentamos en La@Red la necesidad de cambiar la estrategia con la que últimamente las fuerzas federales han venido combatiendo a la delincuencia organizada y vaya sorpresa que nos ha dado el general Edwin Rodolfo Salazar, comandante de la Zona Centro de Tamaulipas, ya que aseguró al ser entrevistado al término de la ceremonia oficial del Día de la Constitución, que en 15 días materializará una nueva estrategia de combate al delito en Tamaulipas que dará mejores resultados para regresar la paz y la tranquilidad a las familias. Lo que quiere decir que no andábamos tan errados en nuestra muy personal apreciación.

Ahora resulta que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) propiedad del hermano Andrés Manuel López Obrador estrenará elegantes oficinas que se localizan en la Calle 11 entre Bravo y Allende, que es parte del primer cuadro de la ciudad; también el PRD tienes sus oficinas en la Calle 17 justo dos o tres cuadras de Palacio de Gobierno, Como le hará esa gente para pagar la renta, que debe de ser cara por su ubicación y a decir verdad no necesitan tanto, pero… suerte te de Dios.

