EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

MURAT VS ZULEMA

¡Caray, juro que estoy muy sorprendido! Y es que el PRI sigue siendo cantera de versiones increíbles. Ahí le van cuatro.

1.-Que el anterior sábado por la noche en el edificio del PRI Estatal en Ciudad Victoria, José Murat (enviado para la elección del nuevo presidente tricolor en Tamaulipas) se dio “un entre” con Aída Zulema Flores Peña.

Lo grave de este asunto es que las dos versiones echadas a rodar son alarmantes. La primera es que José Murat le dio unos empujones a Aída Zulema.

Que muy enojado José Murat le dio sus empellones a la señora Aída Zulema Flores porque tuvieron desacuerdos. Esta versión no es tan explícita, pero hace hincapié en que el oaxaqueño Murat maltrató físicamente a la ex presidenta estatal de los priístas tamaulipecos.

La segunda es más abundante en detalles. Presuntamente Aída Zulema Flores Peña le había asegurado a José Murat que solamente participarían 400 consejeros en la elección del nuevo líder estatal del PRI y que no habría intromisión de ningún ex gobernador.

Y esta versión también agrega que José Murat sorprendió a Aída Zulema hablándole por teléfono a Egidio Torre (se estaba reportando) y estando acompañada por Lupita Flores, quien fue la primera que “movió” a Sergio Guajardo Maldonado para ser presidente estatal del PRI por órdenes del ingeniero Torre Cantú.

Y en esas estaba reportándose Aída Zulema con el ex gobernador cuando la cachó el enviado del CEN y eso lo enfureció y sobrevino el altercado con el estallido de carácter de Pepe Murat y sus empellones a la ex lideresa estatal. ¿Será cierto? La verdad es que es una versión extraoficial pero algunos aseguran que sí sucedió.

2.- Que Óscar Luebbert Gutiérrez envió un mensaje incendiario a través de su cuenta de Facebook a sus seguidores.

Óscar Luebbert insiste en que Sergio Guajardo es ilegítimo, que llega sin solvencia moral e impuesto por Egidio Torre Cantú. Y que el municipio de Victoria tiene sobre representación en el renglón de consejeros políticos.

Y esa sobre representación no tiene nada que ver con que este la capital de Tamaulipas, electoralmente hablando, no respalda el número de consejeros con el número de electores.

Que Cd. Victoria tiene 188 consejeros cuando debería tener 56, cifra proporcional a su electorado y que esos 132 que están demás son personas muy identificadas con los intereses de Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.

Y ya sentenció el reynosense Óscar Luebbert que si el nuevo presidente estatal del PRI no hace un comité estatal incluyente y un programa político y electoral que también sume a la militancia de todas las zonas geográficas, desde el mes de diciembre que viene empezará el trabajo de sustitución de Sergio Guajardo Maldonado. ¿Así o más divididos rumbo al 2018?

3.-Y que conste que lo siguiente no es una acusación formal, solamente les cuento lo que se dice después del pasado Consejo Político Estatal del PRI de Tamaulipas.

Corre la versión no oficial tiene que César García Coronado, delegado de la SCT (Secretaría de Comunicación y Transportes en San Luis Potosí) la hizo de Santa Claus y repartió regalos.

No me lo crea, pero las huestes de Óscar Luebbert dicen que César García repartió sobres con dinero a los consejeros que apoyarían a Sergio Guajardo. ¡No lo creo, él no es así!

Supuestamente les dio un sobre con dinero antes del Consejo Político Estatal del PRI y les prometió que les daría otro más después. ¡Pero son fregaderas! este señor ya no cumplió totalmente, porque una vez que ganó Checo Guajardo se volvió ojo de hormiga y ya no entregó el segundo sobre. ¡Que no manche, lo están esperando!

Y que conste que esto no lo digo yo, los dicen los afectados por la manipulación que se dio en el pasado proceso de elección del tricolor de Tamaulipas. Hasta dicen, los quejosos, tener en su poder uno de los sobres que repartieron…claro supongo que ya sin dinero.

La verdad es que yo no sé qué tan cierto sea esto de los sobres con dinero, y quiero que se lea como una anécdota de la política tamaulipeca y no como una acusación formal, porque para eso los interesados tendrían que hacerlo, yo solamente les cuento.

4.- Dicen que el amparo le llegó muy a tiempo a Geño Hernández Flores, ex gobernador de esta tierra.

Porque dicen que hace unos días la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas le había asegurado unas propiedades al ex gober bonito.

Ese cuento cobró mayor fuerza ahora que se anunció que a Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de este Estado le habían concedido un amparo para no ser detenido por alguna orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación o citatorio de cualquier juez penal en Tamaulipas.

¿A poco ya le andaban pisando los talones los de la oficina del licenciado Irving Barrios Mojica? Pues mire, a lo mejor y no es cierto, pero a muchos les daría gusto que se hiciera justicia después de que el sexenio de Geño Hernández fuera una fábrica exprés de nuevos ricos.

MAQUIAVELITO

… De acuerdo a la ley los alcaldes tamaulipecos que se quieran reelegir ene l 2018, no pueden incluir su imagen o voz en la promoción de la obras del ayuntamiento que actualmente presiden. Por el momento están “amarrados”, pero algunos ya presentaron su inconformidad legal.

