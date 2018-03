MURIO UN GRAN GOBERNADOR, DON ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MURIÓ UN GRAN GOBERNADOR, DON ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ

Sí que fue una mala noticia para Tamaulipas y muchos tamaulipecos la del fallecimiento de don Enrique Cárdenas González, que en sus mejores años fuera gobernador del estado, senador en dos ocasiones, alcalde Ciudad Victoria y Subsecretario de Ejecución Fiscal de la SHCP. Nació en Matamoros y murió a los 91 años de edad en Ciudad Victoria

Como legado le dejó a Ciudad Victoria muchas calles pavimentadas y muchas hermosas áreas verdes, lo que junto con la Unidad Gubernamental y los ejes viales vinieron a transformar en aquellos años a la capital del estado, pero además con su programa de la Revolución Verde, con el lema de que “solamente los caminos se queden sin sembrar”, en su gobierno convirtió a Tamaulipas en el primer productor de granos de todo el país., para orgullo de todos los tamaulipecos, con los que conformó el grupo político más poderoso del estado, conocido con el nombre del Clan Cárdenas.

Su cuerpo a partir del mediodía de ayer jueves fue velado en la Funeraria del Recuerdo en donde estuvieron todos sus hijos Laura, José, Enrique, Eduardo y Alejandro y la gran compañera de toda su vida, su esposa doña Bertha del Avellano, además de otras distinguidas personalidades entre ellas el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, Jorge Bello, Juan Manzur Arzola, José Benitez, Rosario Medina, Alfonso Pérez Vázquez, Manuel Cavazos, Pepe Walle, Juan Pablo Barrios, Conchita Vigil y David Blanco, además de hijos políticos, nietos y bisnietos. Por cierto al velatorio llegaron cientos de coronas.

Entendemos que hoy viernes a las 4:00 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se oficiará una Misa de cuerpo presente, por su eterno descanso y después de esto su cuerpo será cremado. Descanse en paz el gobernador de Tamaulipas que con su trabajo y su sencillez se supo ganar el cariño y respeto de todos los tamaulipecos, don Enrique Cárdenas González.

Después de dos años de venir fungiendo como embajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson decidió renunciar al cargo para el que fuera propuesta por Barack Obama y la Administración de Donald Trump le dió seguimiento, el ya incluso eligió a su reemplazo, relevo que se prevé según nosotros para la primera semana de mayo.

La diplomática estadounidense escribió en su cuenta Twitter que partirá a principios de mayo en busca de otras oportunidades y patentizó que lo hace sabiendo “que la relación México-Estados Unidos es fuerte y crucial y que el increíble equipo de nuestra misión en México continuará cerciorándose de que así sea”.

Lo de “crucial” nosotros como periodistas lo ligamos con la renegociación del TLCAN, cuyas pláticas entre los tres gobiernos ya van en la séptima ronda, de ocho o nueve que van a ser en total, pero, pero, pero, el Presidente Donald Trump sigue presionando a México para que sea nuestro país el que pague la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con nuestro país, a lo que hasta ahora no ha accedido el Presidente Enrique Peña Nieto.

Ambos presidentes recién sostuvieron un diálogo por la vía telefónica en cuyo marco Peña Nieto sostuvo su posición, lo que obviamente no agradó a Trump, por lo que las cosas no acabaron bien entre los dos, al grado de que se hizo de agua la reunión entre los dos presidentes que supuestamente estaba proyectada para ésos días. En lo personal creemos que por eso se va Roberta S.Jacobson y junto con ella también sale Hope Hicks, que era la directora de comunicación social de la Casa Blanca, lo que nos parece mucha casualidad, pero dicen que en política no hay casualidades.

Ahora resulta que de la Secretaría de Marina Armada de México le pidiéron al vicealmirante Luis Felipe López Castro, que dejara la función de Secretario de Seguridad Pública que venía desempeñando en Tamaulipas y se reconcentrara al servicio a fín de desempeñar otras encomiendas.

Haiga sido como haiga sido el caso es que el vicealmirante ya se va, pero permanecerá en el cargo hasta que llegue su relevo, habiéndole agradecido el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca su apoyo y entrega en la encomienda que desempeñó en la SSPT desde el inicio de su gobierno, en octubre del 2016.

