LAS AGENDAS

Muy calladito: aumentó el costo de las licencias ¿Más sorpresas?

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Abusos en canje de vales de salud, comercios locales los más honestos

Agenda de medios: Regresan paisanos a México, algunos tienen la intención de quedarse

Agenda ciudadana: Aumenta altruismo para brindar alimento caliente a migrantes y enfermos

Los empleados del sector salud no terminan de hacer corajes, debido a los abusos que se está registrando en el canje de los vales que les entregó el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por una parte algunas empresas están “abiertos” a cambiar el “papel” por dinero en efectivo con el cobro de una comisión que van del 10 al 15 por ciento, mientras que algunas tiendas están haciendo su “agosto” al no dar regresar el sobrante de los vales, en su defecto, el empleado debe sacar dinero en efectivo para completar una compra y no perder por pagar fracciones con vales de 100 pesos y salir perdiendo.

La mayoría de las tiendas comerciales han endurecido su política para aceptar los vales, sin embargo, hay que dejar muy en claro que tiendas como Gran D, de la familia Charur se han portado de lo más decente y honestos, al respetar los vales de los empleados de salud, tomarlos en todos los productos que maneja el comercio y regresar el cambio a los usuarios, lo mismo, la cadena HEB, por lo que seguramente, serán una opción para que los miles de trabajadores del centro del estado a los que se les dieron vales en lugar de un bono en efectivo, utilicen este “beneficio”.

El malestar por los vales y las quejas continúan muy vivos, los empleados del sector salud mantiene su inconformidad porque les están cobrando un porcentaje por cambiarlos por dinero en efectivo, ¿para qué necesitan el dinero? Las respuestas han sido para el pago de deudas, pago de las contribuciones en enero, gasolina, tenencia vehicular, licencia de manejo, que por cierto, aumentó casi a 900 pesos ¡que calladito se lo tenían!, en fin muchas cosas que con los vales no se podrá cubrir, hasta salir unos días en este periodo vacacional.

Si las autoridades quieren mantener la entrega de vales el año siguiente tienen mucho que pensar, pues, los trabajadores del sector salud, siguen molestos, factura que podría cobrarse en el 2018.

La agenda de los medios están dando amplia cobertura al regreso de los paisanos, que se incrementó considerablemente a partir de este fin de semana, por lo que se estima que diariamente crucen hasta 10 mil connacionales por los diferentes puentes internacionales de Tamaulipas. En el estado se ha dispuesto de un amplio operativo para dar mayor fluidez al paso de los paisanos que trabajan en Estados Unidos y que viajan en estas para visitar y llevar algunos regalos a sus familias. Los paisanos tienen una franquicia, es decir, pueden traer productos extranjeros hasta por 500 dólares, muchos de ellos, sobrepasan esa cantidad, motivo por el cual, tienen que ir dando “mordidas” durante el trayecto hasta su destino.

Ante la falta de presupuesto en algunas dependencias como Derechos Humanos, se ofrece una guía rápida con las recomendaciones prácticas de lo que pueden o no cruzar que suman a su franquicia de la temporada vacacional, mientras que las autoridades han manifestado que se dejó personal de guardia para atender cualquier trámite, queja o denuncia derivada de abusos en este periodo.

Déjeme contarle que también hay buenas en la agenda ciudadana, pues cientos de personas se mantienen organizadas en apoyo de los que menos tienen. Sí, hombres y mujeres que trabajan de manera altruista, sin posar para una cámara o salir en los medios llevando los beneficios durante este periodo invernal. En casa Amar, en Nuevo Laredo, se está motivando a los deportados a ofrecer su apoyo a los familiares de personas hospitalizadas y a indigentes, una tarea verdaderamente digna de reconocimiento.

En la capital del Estado, la sociedad civil se organiza en pequeños grupos también para llevar alimentos calientes en los hospitales, pues muchas personas de las que permanecen a fuera de estos hospitales son foráneas y no tienen familiares por lo que pasan muchas horas a la intemperie, por ello, puedo asegurar que los ángeles existen y andan ayudando a mucha gente, en lugar de irse de vacaciones.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com