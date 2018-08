PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G

< Muy Próximo el nuevo PRI-Tamaulipas

< Ruiz Massieu va por Presidencia sustituta

< Gabinete de AMLO dará conferencias en la UAT

< Almaraz, al César lo que es del César

1.- Rumores van y rumores vienen en torno al cambio de dirigencia en el Comité Directivo Estatal del PRI, pero ninguna versión tiene certidumbre. En los últimos tres días diferentes medios de comunicación del estado publicaron: Que si viene a Victoria Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN; que va a platicar con todos los ex presidentes del partido; que si Yahleel Abdalá fue llamada, e incluso este lunes sostendría una entrevista con ella; que si son 4, que si son 10 los nombres en una lista en el escritorio principal de la sede nacional del partido.

De todo lo anterior lo que logramos averiguar es que no hay ninguna visita agendada de Claudia a Tamaulipas, el único viaje programado para la Presidenta del CEN es a Aguascalientes. Que de los nombres que se barajan para relevar a Sergio Guajardo en el CDE el único que fue recibido por Ruiz Massieu por estos días es Enrique Cárdenas del Avellano, sin que por ello pueda dársele un significado en particular porque el momento es para la nominación de la Presidencia Nacional y no la de Tamaulipas o de otra entidad.

Ayer domingo hubo gran movimiento en oficinas del CEN del PRI, algo muy natural en vísperas de celebrarse el próximo martes el Consejo Político Nacional; y ahí estuvieron varios elementos tamaulipecos, entre ellos Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Yahleel Abdalá, al igual que otros consejeros de esta y otras entidades del país, sin que sea tema, insistimos, el caso del relevo de Sergio Guajardo, eso será después del 21 de agosto.

2.- De paso nos informaron que Claudia Ruiz pidió licencia al CEN del PRI para inscribirse como candidata a terminar el periodo que inicio Manlio Fabio Beltrones. La designación estará en manos del Consejo Político Nacional, ignoramos si habrá otros aspirantes. Por lo pronto ésto da por resultado que por un día el PRI estará sin titular en la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

De lograr Ruiz Massieu la nominación del Consejo se convertirá en Presidenta sustituta para concluir el cuatrienio en agosto de 2019. Claudia cubre los requisitos y puede inscribirse en el proceso, dado que no fue ratificada por el Consejo Político Nacional como presidenta nacional y no tiene más de 4 meses en el cargo.

Por lo pronto Ruiz Massieu es además Senadora de la República electa y tiene como suplente a la tampiqueña Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente. Es un dato, no quiere decir nada más, porque no hay impedimento legal para que Claudia ocupe ambas posiciones, eso ya lo examinará sobre la marcha.

Después del martes el Comité Ejecutivo Nacional podrá abocarse a la problemática de los estados, uno de los casos es el de Tamaulipas, y a partir de ahí veremos para donde correr los vientos tricolores.

3.- Los días 21 y 22 de agosto tendrá lugar un sinigual evento de videoconferencias magistrales con la participación de connotados expertos en diferentes temas, que sustentarán ideas para potenciar el crecimiento económico de un país, en este caso México. Asimismo alternarán personajes hoy dimensionados como futuros integrantes del Gabinete Presidencial que estará en funciones a partir del próximo 1º de diciembre.

El acontecimiento denominado Foro Banorte 2018 aparece bajo la rúbrica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Bolsa de Trabajo universitaria y EXAUAT (Exalumnos de la Casa de Estudios) y tendrá lugar en el salón Panorámico del Centro de Excelencia del Campus Victoria e iniciará con la exposición de Michio Kaku, “El futuro en los próximos 5,10 y 20 años” un ejercicio de prospectiva que resultará muy interesante.

Otro de los ponentes es Parag Khanna, líder estratega global cuyos pronósticos lo han convertido como una de las figuras más influentes del Siglo XXI, su conferencia es sobre Conectividad, ciudades y el futuro de México.

En este espacio político seguramente le interesa más, enterarse que entre los conferenciantes figuren: Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación; quien hablará sobre el Estado de Derecho; Alfonso Romo, Jefe del Gabinete Lopezobradorista con el tema Visión del nuevo Gobierno; Esteban Moctezuma, proyectado para titular de la SEP, expondrá Educación para el desarrollo de México.

Si Usted tiene interés en asistir a este evento cuyas conferencias tendrán lugar la tarde del martes 21 y la mañana del miércoles 22 puede solicitar información en la Dirección de Vinculación y Empleabilidad con teléfono 31.818.00, extensión 1520.

4.- Próximo a rendir su 2º Informe de Gobierno Municipal, Oscar Almaraz Smer dará buenas cuentas a los victorenses toda vez que además del fuerte impulso proporcionado a la pavimentación en las colonias populares y en avenidas de mucho tráfico, dedicó buena parte de los recursos a la rehabilitación de los planteles escolares en sus servicios de primera necesidad, asimismo ha sido incansable gestor ante los gobiernos Federal y del Estado para atraer inversiones para la ejecución de diversos proyectos.

En los últimos días el trabajo se ha intensificado en la pavimentación del17, el máximo paseo de la zona centro donde se ejercen recursos del Gobierno Estatal y municipales. Otra gestión importante pero con la Federación es la construcción de ampliaciones en mil 250 hogares, donde se logró construir una habitación extra con lo cual se evita el hacinamiento familiar que es una de las causas de violencia.

El rescate de los espacios públicos es otro punto de interés en la gestión municipal. Logrando el rescate de 300 de ellos, a los que equipo ha puesto a funcionar a través del Programa Regional para el Desarrollo del Norte.

En estos espacios fueron instalados y rehabilitados los juegos infantiles, bancas, mesas, cestos de basura, alumbrado, así como aparatos para facilitar el ejercicio físico tan importante en la prevención de la salud. Hermosea estos jardines y reforestarlos han fomentado la sana convivencia de muchas colonias.

Faltan 41 días para que concluya el periodo de dos años para el que fue electo Oscar Almaraz, nadie le puede regatear el reconocimiento a lo que ha realizado. Si bien hay muchas cosas por hacer, pero a esta administración le tocó enfrentar un rezago de 40 años en pavimentación y muchos otros servicios públicos.

A diferencia de cuando él recibió el municipio, sin camiones de basura, una ciudad de penumbras, hoy dejara por lo menos 25 de los 40 camiones que operan en la limpieza pública prácticamente nuevos al haberse adquiridos recientemente.

Al César lo que es del César.