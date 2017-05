LAS AGENDAS

Nada que festejar para obreros y albañiles

Por Leticia Santoyo

Agenda Política: Capta Reynosa la atención internacional por delincuencia y vandalismo. El periódico El País, así como algunos otros medios internacionales voltearon a ver a Tamaulipas y dedicaron algunas notas y comentarios con relación a los últimos acontecimientos ocurridos en Reynosa, que al parecer son reconocidos oficialmente por el Procurador de Justicia, Irving Barrios Mojica quien convocó a la sociedad a no viajar por carretera de la entidad por la noche, señal claramente de que la inseguridad, aún prevalece en el estado.

A pesar del llamado o alerta del Procurador, dijo sereno: “lleven una vida tranquila, a pesar de la situación delincuencias que se registra en Tamaulipas”. Bastante cómodo para los funcionarios que viajan con siete escoltas, aunque tampoco creo que eso sea garantía de seguridad.

La sociedad internacional desconoce la verdadera situación que viven los habitantes de la entidad, solo se guían por las noticias que señalan que las escuelas en Reynosa están cerradas y que además, hay toque de queda, por lo que el consulado estadounidense no tarda en lanzar nuevamente el llamado a sus ciudadanos, para que no viajen a Tamaulipas por considerarlo “peligroso”.

Los reynosenses están evitando viajar y quienes pueden se están refugiando con familiares y amigos en McAllen, pero son los menos, el resto de la población vive con “el Jesús en la boca” esperando que pronto pongan fin a la ola de criminalidad, delincuencia y vandalismo que se ha registrado, en todo el Estado de Tamaulipas, pero principalmente focalizado en Reynosa, desde hace algunas semanas.

Mientras que las redes sociales, tampoco paran de convocar a la sociedad a cuidarse.

Agenda de medios: Aprueba Cabildo 300 millones para obras en la capital de Tamaulipas. La suma de programas federal y estatal para obra pública dio como resultado un presupuesto histórico para Victoria, pues en total, este año se construirá infraestructura escolar, urbana, rural, se pavimentarán calles, se otorgarán apoyo para piso firme, se habilitarán cordones y banquetas, alumbrado público, en fin, Oscar Almaraz Smer tocó puertas y éstas se abrieron para beneficiar a 180 mil personas de manera directa y en general a todo el municipio de manera indirecta.

El Cabildo de Victoria hizo cuentas, muchas cuentas…y el resultado fue 300 millones de pesos para el Plan de Obra Municipal, que mucha falta hace en la capital del Estado, y que por mucho tiempo este municipio ha padecido del abandono, negligencia, falta de interés e incapacidad de gestión de las autoridades para “aterrizar” recursos públicos. Almaraz Smer se ha dedicado a trabajar y supervisar acciones, lejos de enfrascarse en luchas estériles peronales o partidistas, ha tocada puertas en la federación y estado para “engordar” el presupuesto…los resultados son acciones de los programas FAIS, PDR, Fortalecimiento Financiero y Fortalece, además de recursos propios de los ingresos municipales.

Agenda ciudadana: Tristes festejos de las familias de trabajadores, sin empleo, ni esperanza. El mes de mayo inició con protestas, demandas, inquietudes e incertidumbre para los trabajadores en el Estado de Tamaulipas. El Primero de mayo, nada que festejar por parte de las familias…trabajo? Cual, si hay más de 3 mil burócratas despedidos, muchos de ellos con su demanda bajo el brazo, cuyo esperanza de ser reinstalados seguramente pasará del sexenio…esperanza lejana.

Tampoco nada que festejar el 3 de mayo, tradicionalmente conmemorativo del “Día de la Santa Cruz”, generalmente los albañiles paran las obras y colocan una cruz en lo alto de las edificaciones como símbolo de su festejo, sin embargo, no hay obra, ni cetemistas o de la cruz, ni los independientes tienen trabajo, simplemente no hay inversión, no hay obra, la esperanza que la administración estatal, baje los recursos del programa 2017, esperanza que lleva siete meses en espera.

Sin empleo, sin dinero, con muchas deudas y pocas esperanzas, primero y el 3 de mayo, aunque sin festejo como en otros años, para muchos trabajadores que fueron a desfilar con la promesa que les darán un día de descanso cuando lo pidan y albañiles con la esperanza que se active la obra pública que tanto han anunciado, pasaron los primeros días de mes.

