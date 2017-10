EL COLUMNISTA

Por: Ramón Escalante González.

Nadie dijo que derribar al gordo sería fácil.

El factor sorpresa fue el error más grande omitido por el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, quién planeaba un recorrido en su moto con valor de más de medio millón de pesos, con otros ricos como él, quiénes son amantes de los gustos caros.

Agarrar al ex Gobernador Eugenio fue fácil, recluirlo en el penal de Victoria por los Delitos de Peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es del todo sencillo comprobarlo y enfrentar a un hombre del tamaño de Eugenio Hernández Flores.

Eso lo sabía claramente el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, este último alcanzado por la furia de Eugenio, el ex Gobernador en su desesperación por salir de la Cárcel del CEDES Victoria, a lanzado una campaña garrafal, en contra de César Verástegui acusándolo de todo tipo calumnias y difamaciones en videos en las redes sociales, aún que no es Eugenio Hernández quién lo dice propiamente, todo mundo sabe que es su misma gente en respuesta a los cargos que hoy enfrente y de los cuales es acusado por la fiscalía especializada en combate a la Corrupción en Tamaulipas.

El Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos hoy recibe la furia del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, golpes de patadas de ahogado, pues los vídeos en contra de César mejor conocido como el Truko carecen de toda credibilidad alguna, no tienen fundamento y no cuentan con respaldo alguno.

El Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, es el hombre más fuerte y limpio que tiene el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la persona de todas sus confianzas en su administración, aquél que le está respondiendo, nadie dijo que derribar y recluirlo en un penal y sostener los delitos que hoy enfrenta Eugenio Hernández Flores sería tarea fácil.

El Truko está limpio y libre de pecado con firmeza se encuentran trabajando al frente de la Secretaria General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos sabía bien lo que se venía al agarrar a Eugenio Hernández Flores, las consecuencias serían desagradables pues el ex Gobernador actuaría con una guerra sucia con tal de librar los cargos que se le imputan, aún y con todo esto el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y César Augusto Verástegui Ostos, no se doblan ni se venden primero está Tamaulipas y quién la hace la paga.

La chamba del Alcalde Leal Francisco Leal hoy en Mante.

El Presidente Municipal Juan Francisco Leal Guerra tiene el día de hoy una agenda de trabajo muy apretada, tal y como lo viene haciendo desde el inicio de su administración, trabajando de la mano hombro con hombre con las familias de la urbe cañera.

El Alcalde Francisco Leal a las 10:00 horas estará arrancando el inicio de obra del Comedor Escolar del Jardín de niños “Estefanía Castañeda” en la Colonia Linares; posteriormente a las 11:00 horas se trasladará al Kinder Narciso Mendoza de la Colonia Popular en donde pondrá en marcha la construcción de la barra de dicho plantel educativo; a las 11:30 en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo iniciará la construcción del comedor escolar; a las 12:00 horas dará el banderazo de construcción de curtos dormitorio en las colonias Chapultepec y las Villas, 12:30 en la Escuela Primaria Hermanos Vázquez construcción de un comedor; Colonia Vicente Guerrero Cuarto Dormitorio al igual que a las 16:30 horas en el Poblado el Limón.

La agenda es apretada para el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra, pero con gusto atiende las necesidades más apremiantes de su Municipio, acompañado por el Secretario de Bienestar Social en el Estado Gerardo Peña, juntos ambos funcionarios harán entrega y arrancarán importantes obras educativas y vivienda en beneficio de la sociedad mantense.

La continuidad de trabajo debe seguir en Ocampo: Pedro Muñiz.

La chamba se está haciendo bien y la respuesta social de las familias del Vergel de Tamaulipas es de resultados satisfactorios a favor del Presidente Municipal Pedro Javier Muñiz Camacho, quién representa la continuidad del trabajo en Ocampo, el pueblo lo demanda, seguir con la misma mecánica social a favor de los que menos tienen y urbanizado al Municipio.

El Alcalde Pedro Muñiz es un gestor social, toca puertas cotidianamente en el Gobierno Federal y Estatal, para aterrizar los recursos que urgen en el desarrollo de Ocampo.

De la mano de la Presidenta del Sistema DIF Municipal Margarita Compeán de Muñiz, el trabajo en equipo es bueno en el Ayuntamiento del Vergel de Tamaulipas.

Pedro y Margarita son la mancuerna perfecta para seguir trabajando por las causas más nobles el próximo año será factor determinante para que las familias decidan bien y no hay duda que ya eligieron a sus Gobernantes.

