T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NADIE ESTÁ EXENTO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA…!

CON LAS CAPTURAS y encarcelamiento de los ex Gobernadores de Tamaulipas, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, queda claro que, “nadie puede, ni debe quedar exento de la acción de la justicia”. Digo esto, porque ya se han sentado estruendosos e inquebrantables precedentes de carácter judicial aquí en Tamaulipas, motivo por el cual creo que, “los actores políticos, que durante sus gobiernos hicieron mal las cosas”, tendrán que prepararse para evitar verse envueltos en dos temas de grave relevancia jurídica:

EL PRIMERO, es que, si ex gobernadores como EGIDIO TORRE CANTÚ y ex Presidentes Municipales robaron dinero ajeno, que “es dinero de los pueblos que gobernaron”, deberán pensar seriamente en regresarlo, “lo que de suceder sería un acto histórico” y aunque para muchos decir esto es infantil e irrisorio, creo que en el marco de los hechos, los presuntos responsables de trapacerías financieras “tendrán hablar a plata limpia” y hacer “un mal arreglo y evitar un buen pleito”, porque finalmente, “no tenderán escapatoria judicial”. Y ahí están los vivos ejemplo de los ex gobernadores detenidos, de los que, jamás se pensó que serían encarcelados y puestos tras las rejas.

EL SEGUNDO tema a enfrentar es que, todos los ex funcionarios públicos involucrados “en saqueos y desvíos” de montos millonarios, si creen que, “no pasará nada” y que, “todo habrá de quedar a la deriva” y finalmente se quedarán con los recursos obtenidos, los que por obviedad ya tienen en su poder, estos actores que piensen en tal sentido, en mi punto de vista, “tomarían el camino equivocado”, porque de que, “irán a la cárcel, de eso, ya no hay la menor duda”, porque ya se tiene a dos ex gobernadores detenidos, sujetos a proceso.

LO ANTERIOR, es el vaticinio de quienes tienen noción plena del actuar de la justicia. Y si los presuntos amantes de lo ajeno, piensan a la deriva o “al ahí se va”, no se dude que, pronto los veremos en situaciones complejas en lo legal, porque la ley, muy claramente establece que, “los ladrones políticos o cualquier tipo de delincuentes” tienen que ser enjuiciados y enviados a la prisión, si se les comprueban saqueos financieros, por cuyo detalle, téngase la plena certeza de que, “pronto, muchos de los ex alcaldes bandidos”, ANDARÁN A SALTO DE MATA. Pues recuérdese que, “los números no mienten” y por tanto, aquellos ex ediles que, “saben que tienen cuentas pendientes”, porque en sus informes no concuerdan los ingresos y egresos, repito, tendrán que hablar a plata limpia” y vomitar lo que se agenciaron.

POR LO PRONTO, la Auditoría Superior del Estado, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, es quien vienen analizando meticulosamente los informes financieros de varios de los Gobiernos Estatal y Municipales pasados, porque una gran cantidad de ex Presidentes de Tamaulipas, llegaron a los Ayuntamientos, “en calidad de pobretones y se fueron archi-millonarios” y eso, naturalmente, “no puede ser pasado por alto”. Porque sépase y entiéndase que, los recursos públicos de la Federación, del Estado y Municipales, debieron ser bien invertidos y no habérselos agenciado con marcado cinismo y ligereza, como algunos de los ex gobernantes lo hicieron.

Y POR ENDE, el encarcelamiento del par de ex gobernadores como Tomás y Eugenio, es la prueba fehaciente e irrefutable de lo que, en el marco del derecho se ha venido ejerciendo contra todos aquellos ex funcionarios públicos que, “consumaron delitos”, delitos a los que por obviedad tendrán que RESPONDER EN EL MARCO DE LA LEY. Y por esta razón fundamental, todo apunta a que, el ex gobernador de Tamaulipas “EGIDIO TORRE CANTÚ, NO ESTÁ EXENTO DE LA ACCIÓN PENAL. Partiendo de la millonaria inversión en dólares, de la casita que todo mundo sabe “construyó en el Fraccionamiento Callejones”, allá en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

COMO TAMPOCO están exentos del proceder judicial ex alcaldes como José “Pepe” Elías Leal y Everardo Villarreal Salinas de Reynosa, Armando Flores López de Altamira, Roberto Benet Ramos de Río Bravo, así como la controvertida ex alcaldesa matamorense Leticia Salazar Vázquez, sin olvidar a Carlos Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, a Mario de la Garza de San Fernando, Mario Neri y Edras Romero Vega de Ciudad Madero, Miguel González Salum de Victoria y otros muchos más, cuyos nombres “sobre la marcha irán saliendo a la luz pública”. Pero también se menciona que, ediles en turno como DANIEL TORRES ESPINOSA de Valle Hermoso, quien “ya anda en busca de ser reelecto”, porque este señor le encontró buen sabor de boca al cargo de alcalde, aducen que, “por traer los números de su cuenta pública todos revoloteados”, Torres Espinosa, es otro de los que, “no tendrán escapatoria judicial”.

POR ELLO, les diré finamente que, “los presuntos delincuentes gubernamentales”, ESTÁN ANTE MUY SERIO DILEMA POLÍTICO-JUDICIAL, porque “si antes no pasaba nada”, porque los malos políticos, de los malos gobiernos, integrantes del mismo partido, “SE TAPABAN CON LA MISMA COBIJA”, “hoy nada debe quedar oculto” y por tal motivo, toda clase de acciones ilícitas se están poniendo al descubierto y, por esta causa, se tiene la certeza de que, en el futuro inmediato, veremos más ex funcionaros bandidos en la cárcel o bien “huyendo de la justicia” y “sino pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

