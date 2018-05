NECESARIO UN PACTO POLITICO, POR TAMAULIPAS

CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

NECESARIO UN PACTO POLÍTICO, POR TAMAULIPAS

La dinámica de las campañas en Tamaulipas, es dispersa y ambigua. Pareciera que estamos hablando de un país como Suiza, donde los ciudadanos votan, en función de banderas light como el medio ambiente, o la tersa democracia de sus cantones.

Ni la sociedad, ni los candidatos parecen darse cuenta que, vivimos en un estado, cuyas ciudades compiten a nivel mundial, en la olimpiada de la violencia, junto a potencias del terror, como Irán, Irak o Afganistán.

El escenario electoral que se vive, debería de ser la coyuntura propicia, para que partidos y candidatos, uniesen sus voces y convocasen a un pacto por la no violencia en nuestro estado. En dicho esfuerzo participaría la sociedad civil, los sindicatos, los clubes de servicio, los empresarios y la sociedad en general, y se le enviaría un mensaje a la nación y al mundo, en el sentido de que, al margen de ideologías y de colores, los tamaulipecos queremos la paz social.

Lo anterior, es muy difícil, porque cada partido busca llevar agua a su molino, y al mismo tiempo cuida, como vulgarmente se dice, que sus adversarios, no le coman el mandado. Obviamente, este tipo de prejuicios y jugarretas, pervierten los fines más sagrados de la política, y terminan por ahogar lo que deberían de ser auténticas demandas y aspiraciones ciudadanas.

¿Qué es lo que sucede, ante la ausencia de un compromiso real con el electorado?

Ocurre que las campañas no aterrizan, y se mantienen como retóricas flotantes, parecidas a una niebla de palabrería sin sentido y orientación. Resulta inaudito por no decir grotesco, que mientras los aspirantes a cargos de elección popular, recorren la entidad, en busca del voto, se cometen los más atroces crímenes, sin que haya la más mínima reacción de las organizaciones partidistas y de sus dirigencias, pero tampoco de las instituciones correspondientes.

Me pregunto: ¿Cómo es posible el ejercicio de la democracia, en un país, donde grandes porciones de su territorio, se encuentran secuestradas por la violencia, y por la impunidad?

Mientras que la seguridad, el empleo, la salud y otros temas cruciales, para el mejoramiento de la vida social, sigan siendo utilizados como viles objetos del clientelismo político-electoral, la violencia seguirá profundizando el desgarre del tejido social, sin que nadie haga algo por evitarlo.

Y los habitantes de esta región del norte mexicano, seguiremos volteando hacia otro lado, indiferentes a la metástasis social que sigue minando ciudades, rancherías y comunidades, bajo un pasmo que nos enmudece, y ha terminado por convertirse en normalidad.

ARRANCONES Y TRAGEDIA, ENRARECEN LA ELECCIÓN DE SAN FERNANDO

No se trata de subrayar si esta persona de nombre Pedro Luna que conducía irresponsablemente una camioneta amarilla, con el motor arreglado para jugar arrancones, era del PAN, pues igual si hubiese sido del PRI, no cambiarían las cosas: el responsable debe de ser castigado. Lo que sí es un hecho es que, quiérase o no, este tipo de accidentes, le meten ruido a la democracia sanfernandense, especialmente en lo que se refiere a la lucha por la alcaldía.

Pero no solo eso: hasta ahora, no hemos escuchado una sola declaración del titular de Protección Civil en el estado, Pedro Granados, en relación a la normatividad para este tipo de eventos, donde no existe ningún tipo de barreras o mallas que separen a los espectadores, de las carreras de automotores.

¿Bastará con que, el presunto responsable salga a las redes sociales, admita su culpa, y les envíe sus condolencias a la familia de la mujer, cuyo único pecado fue asistir a lo que ella creía, serían unas horas de esparcimiento familiar?

AQUÍ EL PAN NO QUIIERE DEBATE, PERO A NIVEL NACIONAL LO NECESITA

Me parece de lo más normal que, el Secretario General del PAN en el estado, Gerardo Peña Flores salga a decir que, los candidatos al senado, no van a debatir: sus candidatos son los punteros, y si la ley no los obliga a exponer su ventaja, ante sus competidores, pues los abanderados del PRI, se quedaran con las ganas.

Solamente aprovecho la ocasión, para puntualizar en lo siguiente: aquí, el PAN tamaulipeco, se niega a debatir, mientras que su candidato presidencial Ricardo Anaya, desesperado por acotar la larga distancia que lo separa todavía de AMLO, quisiera que hubiese hasta cinco o seis debates. Ironías de la política, no hay duda.

SE CONSOLIDAN LAS EXPORTACIONES PECUARIAS: BALTAZAR.

En un momento en que la balanza comercial del país, adolece de palpables flaquezas, es importante darnos cuenta que, sectores como el de la producción pecuaria, sigue creciendo, y constituyen actualmente, uno de los principales motores de la exportación y fuentes de divisas.

Este flanco positivo del mercado mexicano en el contexto global, se hizo patente durante la LXXXII asamblea ganadera, celebrada por los productores agrupados en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

El evento fue presidido por el Secretario de SAGARPA, Baltazar Hinojosa Ochoa, en representación del Presidente Enrique Peña Nieto.

En palabras del ministro del tema agropecuario del país, la ganadería mexicana sigue creciendo y manteniendo su calidad y reconocimiento internacional, colocándose como la segunda actividad, en lo que se refiere a comercialización de mercancías, hacia Estados Unidos, pero también hacia países como China, Rusia, Países Árabes, Egipto y Japón.