EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¿Negociará Reynosa?

En el ámbito pre electoral PAN-PRI 2018, todo es negociable.

Menos Reynosa.

Es poco menos que probable que el líder factual del PAN en Tamaulipas, suelte su cuna política.

Nosotros no vemos cómo, después de tanto que le costó escalar la cima donde se encuentra, entregue Reynosa así nomás porque sí.

Pero, ¿quién es el “gallo” de Acción Nacional para la Sucesión municipal de Reynosa, habida cuenta de que un -ya detectado- intento de reelección podría incidir en el parto azul?

¿Y el del PRI? ¿A poco ‘Neto’ ROBINSON busca en serio la candidatura a presidente municipal, cuando a leguas se ve claro que el PAN no soltará ese Ayuntamiento?

¿Y dónde deja usted a RIGO GARZA y ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN, quienes esperan turno en la ventanilla de pagos para hacer efectivas las facturas de los magnates RAMIRO GARZA y JAVIER CANTÚ, quienes compraron ‘cachito’ para la lotería municipal?

¿Va RIGO por ‘la libre’?

¿Acaso SERAPIO está considerando la posibilidad de una curul en la Cámara baja de la LXIV legislatura federal?

Reynosa tiene sus asegunes.

Pues aunque el peligro llamado OSCAR LUEBBERT quedó conjurado en Tamaulipas con su derrota del sábado, la multiplicidad de factores que se han acumulado desde que el PAN se convirtió en Gobierno, hacen previsible la política estatal.

Aquí la cuestión no es asunto de adivinanzas, sino de saber cuántos -¡y cuáles!- municipios ganará el PAN en el 2018, y cuántos el PRI, pues la victoria de SERGIO GUAJARDO como dirigente estatal de los priistas, corrobora la toma de Acuerdos que convierten a Tamaulipas en un mosaico bipartidista.

PAN-PRI, por supuesto.

Así, del mismo modo que los Grupos políticos y económicos derrotaron con tanta efectividad y contundencia a LUEBBERT en su propio hábitat, así se hará el 2018 tanto para la repartición de Ayuntamientos, como para cerrarle el paso a MORENA y sus candidatos

La intención final es ‘blindar’ la Sucesión Presidencial 2018, para el PAN o para el PRI.

Previsiblemente, para el PAN.

Y en Reynosa, los ‘prospectos’ de MORENA bajo la mira albiazul-tricolor, parecen ser JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y el ex dirigente de las juventudes priistas, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

En Matamoros, la reelección de ‘Chuchín’ DE LA GARZA es un hecho, pese a que los diputados MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA y JUAN CARLOS CÓRDOVA le hacen ruido.

A juicio de analistas locales, el presidente del Congreso CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, podría ser un ‘candidato fallido’, dado su carácter y a que tiene todo el escenario en contra.

(Allá mismo, por cierto, LUIS ALFREDO BIASI ‘reapareció’ como empresario de medios, con NORITA GONZÁLEZ como su ‘brazo derecho’).

La falange azul tampoco perderá Tampico, pues en ese reducto histórico de Acción Nacional, radica el 50 por ciento del Gabinete cabecista, amén de que la cantera albiazul porteña es amplísima y muy diversa.

¿Hombre o mujer?… todavía no se sabe, pero allí no habrá reelección, pese a que la alcaldesa MAGDALENA PERAZA ‘le cayó bien’ al Jefe y tiene un sitio asegurado en la operación política del 2018.

En el puerto, ‘Chucho’ NADER, GERMÁN PACHECO DÍAZ y MARÌA ELENA FIGUEROA están en la jugada, aunque Todavía-No-Se-Toma-Una-Decisión.

Mientras que por el PRI, el egidista ex Gerente de COMAPA de la zona conurbada, FRANCISCO ‘Pancho’ BOLADO LAURENTS, va por su segundo aire, como GRISELDA CARRILLO en Altamira; ‘LUPE’ GONZÁLEZ en Madero y ‘Neto’ ROBINSON en Reynosa.

En Nuevo Laredo no hay pierde: ENRIQUE RIVAS va al refrendo, aunque el ex diputado SALVADOR ROSAS sigue en el ánimo del Tercer Piso y podría dar una sorpresa.

Y, ojo: el Congreso local No-Pierde-De-Vista al ex alcalde CARLOS CANTUROSAS, de modo que cualquier paso en falso que dé, podría convertirse en una cita ante el Auditor Superior del Estado.

De modo que, Sobre-Aviso-No-Hay-Engaño.

Y Miguel Alemán se complicó, después que se daba por hecho que la alcaldesa ROSA ICELA CORRO tenía en el bolsillo su reelección, pues el re-surgimiento de la ex candidata AMANDITA BARRERA encendió ‘focos rojos’ en el tablero azul, mientras que CÉSAR GÓMEZ, PATY LÓPEZ y el ex alcalde SERVANDO LÓPEZ MORENO, empezaron a darle vida y movimiento al PRI, que encabeza allá JESÚS AMANDO SÁENZ TIJERINA, otro valor que no debe usted desdeñar rumbo al proceso del 2018.

En Díaz Ordaz, el ex alcalde priista RAMÓN JAIME AGUAYO, convertido al panismo, podría lanzarse al ruedo el 2018, mientras que en Camargo ya se supo que la ex alcaldesa MELY ROCHA cuenta con el apoyo de JUAN ‘El Jhonny’ IBARRA TAMEZ para buscar por segunda ocasión la presidencia municipal, en tanto que el ex alcalde PEPE CORREA y la ex presidenta de la CANACO, DIANA REYNA MORENO, hacen ruido para atraer los reflectores.

Pero…

¡Ah!, como se le informamos ayer: mañana jueves viene a Matamoros el flamante presidente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO, en su primera visita como líder tricolor fuera de la capital tamaulipeca. En la heroica lo espera una enfebrecida militancia tricolor sedienta de ‘grilla’ y de ir otra vez por la victoria.

En Reynosa, que espera a GUAJARDO el viernes, resultará igual, aunque con el clima político elevado a la ‘ene’ potencia, pues después del ‘descalabro’ de OSCAR LUEBBERT, otros se disputan el liderazgo del ex senador, entre ellos el ex alcalde EVERARDO VILLARREAL, quien busca ‘poner’ al próximo dirigente local del PRI.

Su ‘gallo’ es el ex regidor GUSTAVO RICO DE SARO, a quien se creía ‘desinflado’ tras el fracaso de LUEBBERT, y el Dr. VÍCTOR AGUILAR ORTA sigue perfilándose como la mejor opción para suceder en el liderazgo priista a OMAR ‘El Penco’ ELIZONDO GARCÍA.

Concatenando temas, usted lo leyó en la acreditada columna del periodista ALBERTO GUERRA SALAZAR, y así es: OSCAR LUEBBERT viajó ayer a México acompañando a SERGIO GUAJARDO a su entrevista con el presidente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, y si no ocurre otra cosa, quizá OSCAR se regresa a Tamaulipas con la convicción de que impondrá en el CDE al 40 por ciento de las carteras, lo que podría incluir a los suyos, entre ellos: BENITO SÁENZ BARELLA, RAUL JIMÉNEZ CÁRDENAS, HUMBERTO VALDEZ RICHAUD y MOISÉS GARCÍA FLORES, entre otros.

Todavía no estamos en condiciones de afirmárselo con toda certidumbre, pero OSCAR podría buscar también la Senaduría para su esposa MARÍA ESTHER, pese a que la muy querida y estimada legisladora dice no aspirar a más puestos, sino terminar su encargo como diputada federal.

De ciudad Madero nos comunican que otra diputada federal, MONSERRAT ARCOS, podría solicitar ser incluida como precandidata del PRI a la alcaldía, dado los desaciertos del presidente azul ANDRÉS ZORRILLA, en cuya carrera también estaría interesado el ex alcalde GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, pese a que un discípulo suyo, ERASMO RODRÍGUEZ ROBLEDO, podría contender, pero bajo las siglas de MORENA.

Pero de esto le informo mañana.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que este puerto fronterizo tendrá acceso a un nuevo abanico de programas y proyectos con mayores recursos federales, al participar en el proceso de verificación de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, y avanza a grandes pasos en la certificación avalada por Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación, así como del Centro de Desarrollo Municipal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La determinación del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, de asumir este compromiso voluntariamente para obtener esta Certificación, hacen del gobierno de la Heroica Matamoros una administración responsable, un gobierno eficiente y eficaz, que cuenta con la información suficiente y necesaria desde el punto de vista jurídico y técnico para desarrollarse como un municipio moderno, coincidieron evaluadores.

En una jornada de aproximadamente 12 horas, se realizó en fecha reciente la verificación de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, y para lo cual coordinaron los trabajos: SANDRO CAPELO, Jefe del departamento de políticas públicas de la Secretaría General de Gobierno y JOSÉ LUIS COLLADO MARTÍNEZ, director general del Centro de Desarrollo Municipal de la UAT.

ALEJANDRO NEGRETE SALINAS, titular de la Unidad de Planeación y Modernización en Matamoros, comentó que fueron 8 mesas de trabajo en las que participó el Comité de Enlaces de Agenda para el Desarrollo del Municipio, representadas por los secretarios y los Organismos Públicos Descentralizados del municipio, así como 10 verificadores, para hacer valer los indicadores que se integraron durante este periodo de proceso.

NEGRETE SALINAS, precisó que en un mes aproximadamente, el INAFED dará a conocer la categoría de certificación que va a otorgar, una vez que la UAT concluya su verificación, cruza la información con el Instituto Nacional de Desarrollo Municipal del Gobierno de la República para determinar el resultado.

El titular de la Unidad de Planeación y Modernización, señaló que el objetivo es salir adelante con el compromiso en completar al 100 por ciento, los 260 indicadores que se revisan, en virtud que la verificación nos permite encontrar esos puntos en los que tenemos que trabajar el próximo año como municipio, para mejorar y seguir avanzando.

Cambio de orientación temática para compartirle que la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ de Reynosa, festejó a los miembros de la Casas Club del Adulto Mayor, al celebrarse el Día del Abuelo y acompañada por OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, directora del DIF Tamaulipas, coronó a la Reina del Adulto Mayor ROSARIO IMELDA TORRES GARCÍA, y como Rey, a JUAN CASTAÑEDA, dando la bienvenida por parte del DIF Municipal su presidente, CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ, quien agradeció la presencia de todos los asistentes y reconoció en los abuelitos que, “son nuestro presente y son nuestro pasado y son de quienes aprendemos todos los días para poder cambiar las cosas poco a poco en nuestro municipio y hacer las cosas de la mejor manera”.

MAKI ORTIZ se dirigió a los abuelitos reunidos en el Auditorio Municipal para felicitarlos en la celebración de su día: “No es casualidad que el DIF Reynosa esté manejado por jóvenes, realmente me gusta mucho porque son ellos los que mostrando respeto hacia ustedes se esfuerzan para que tengan los programas que necesitan. Quiero que sepan que son lo más importante para mí en el municipio”, dijo la alcaldesa.

OMEHEIRA, la directora del Sistema DIF estatal, aseguró que el Gobierno del Estado trabajará mucho por los adultos mayores y dijo que “me da mucho gusto que la presidenta municipal, MAKI, nos haya invitado a estar aquí el día de hoy, porque Tamaulipas tiene más de 50 mil adultos mayores, Reynosa tiene una de las Casas Club con mayor trabajo”, además que reconoció la contribución de los festejados en la conservación de la paz que tenía Reynosa y que, dijo, con su ayuda se va a recuperar”.

A propósito de Reynosa, tras varias inspecciones que confirman la contaminación por descargas clandestinas hacia la Laguna “La Escondida”, decretada hace 20 años Área Natural Protegida, se procederá a la clausura de éstas para evitar que se siga afectando el ecosistema.

Es trascendental tal determinación tomada por el Gobierno del Estado si se toma en cuenta que esta zona es un área de descanso y/o anidación de aves acuáticas como patos, gansos, espátulas rosadas, cercetas y residentes como cormorán, pelicanos, tildillos, gallaretas, tortugas y peces.

Habiéndose confirmado ahora el problema de las descargas clandestinas hacia la Laguna “La Escondida” y otros cuerpos de agua, en gira de trabajo por esta frontera GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, informó que atendiendo la instrucción del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se procederá a la clausura de estas descargas clandestinas.

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, la segunda etapa del programa municipal ‘Mi Escuela Digna y Moderna’, la puso oficialmente en marcha, este martes, el alcalde ENRIQUE RIVAS, en la primaria ‘Miguel F. Martínez’ ubicada en el centro de la ciudad.

El Presidente Municipal, mencionó que se apoyará a los tres turnos de esta escuela, (matutino, vespertino, nocturno), con obras de infraestructura.

“Esta mañana, regresamos a las escuelas como gobierno, en este entorno donde se gesta el conocimiento, se adquieren habilidades y experiencias. Me da gusto venir a ayudar. Tan sólo en diez meses pudimos atender 108 planteles con inversión de más de 33 millones de pesos. Ahora empezamos esta etapa con las escuelas 109,110 y 111”, manifestó el alcalde.

Señaló que cada martes y jueves visitarán las instituciones educativas, para realizar mejoras de infraestructura en beneficio de los estudiantes.

En el programa de arranque, RIVAS CUÉLLAR entregó un kit deportivo para los alumnos de los turnos matutino y vespertino. La inversión que se realizará en este plantel será de 719 mil pesos.

Los directivos de cada turno de la primaria ‘Miguel F. Martínez’ reconocieron en el presidente RIVAS CUÉLLAR su labor por la educación, y agradecieron la creación de este programa tan importante, pues con ello otorga a la niñez la posibilidad de contar con mejores espacios para su aprendizaje.

En otro tema, deje decirle que en el marco de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor, el Sistema DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, organizó un festejo en Reynosa con la presencia de poco más de mil 500 abuelitos, quienes desde temprana hora iniciaron con las festividades en el auditorio municipal.

Los asistentes pudieron disfrutar de un almuerzo acompañado de un evento artístico donde participaron los abuelitos pertenecientes a las diferentes Casas Club del Adulto Activo, además de recibir regalos por parte del DIF Tamaulipas y del DIF Municipal.

A nombre del Sistema DIF Estatal, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, Directora General del organismo mencionó: “Las campañas para los adultos mayores en Tamaulipas están abiertas, la campaña auditiva, la campaña de atención a cataratas y la campaña de entrega de aparatos funcionales son permanentes, el DIF Municipal podrá siempre solicitarlos y recibirlos por parte del DIF Tamaulipas”.

Entre tanto, deje compartirle que en Tampico, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) verificó y certificó a 170 embarcaciones camaroneras de arrastre, por el correcto uso de 1,235 Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET).

Las embarcaciones camaroneras en comento desarrollan actividades de pesca de camarón, de septiembre a abril de cada año, con un periodo de veda del crustáceo de mayo a julio.

Por ello, estas embarcaciones deben contar en las redes de arrastre con Dispositivos Excluidores de Tortuga Marina (DET), mismos que son certificados por la PROFEPA y deben cumplir con las disposiciones técnicas y de construcción establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-061-SAG/PESC-SEMARNAT 2016.

En ese sentido, la certificación de Dispositivos Excluidores de Tortuga Marina se realizó en el muelle de Tampico, previo al cierre de la veda, por lo que se otorgó a cada embarcación el acta de certificación de cumplimiento de los dispositivos que llevan a bordo, usualmente entre 6 y 8 dispositivos por barco.

A propósito de Tampico, la compañera LIDIA RITA BONILLA nos comparte que, a poco más de un año de entrar en vigor el Nuevo Sistema Acusatorio Penal, aún no se ha concluido con su implementación y adecuación en las cortes del Estado ni la Federación, expresó el presidente electo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), JAVIER LÓPEZ RÍOS, quien estuvo en el puerto jaibo para sostener reuniones de trabajo con los dirigentes de diferentes organizaciones de litigantes del sur de Tamaulipas.

El también líder de la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas (FAATAM), dejo en claro que actualizar a los profesionales del derecho en el ejercicio del nuevo sistema de Justicia Penal, es fundamental para tener una actuación plena del derecho y derechos ciudadanos; reconociendo a la par los retos que enfrentan ante la falta de una implementación integral de la nueva estructura judicial.

Entrevistado tras la reunión con connotados abogados del sur de Tamaulipas, líderes de las diferentes organizaciones y barras que integran tanto la FAATAM como la CONCAAM, donde dio a conocer qué, Tamaulipas será sede del Segundo Congreso Binacional de Abogados, evento que tendrá lugar del 26 al 28 de julio del 2018, en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, presidió los festejos por el 25 aniversario de Radio UAT, y en este marco, le tomó protesta al Consejo Ciudadano de la radiodifusora.

El evento realizado en las instalaciones de Radio UAT, incluyó la develación de una placa conmemorativa por el 25 aniversario de la radiodifusora cuya presencia se extiende a todo el estado por el 102.5 FM.

En su mensaje, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO felicitó a todos los que conforman la emisora universitaria y destacó el logro de convertirse en un medio de comunicación pública.

“El logro de pasar a ser concesionario de radio es de todos, fue un esfuerzo conjunto”, indicó tras subrayar, que también en equipo, durante su administración se consolidaron temas como: la infraestructura educativa.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.