T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NETO ROBINSON LE APORTARÍA MUCHO AL PAN”: CHUMA

PRI REGISTRA “A LA COPI”, POR LA FALTA DE PROSPECTOS

ERA JUSTO, AÍDA ZULEMA PARA DIPUTADA FEDERAL II DTO.

BENITO SÁENZ BARELLA, IRÁ POR ALCALDIA DE REYNOSA

VAYA QUE el fin de semana hubo “sorpresas de grandes dimensiones políticas”, las que en esencia, vienen a confirmar lo que de manera incisiva e incluso sin tapujos, ni cortapisas, hemos señalando aquí “En Teclazos”, respecto a que “el PRI anda de capa caída”, porque mucha de la gente priista que bien podría CAUSAR IMPACTO en la siguiente ronda electoral del Iro de Julio, ha preferido retirarse, porque de “Ipso Facto” (de hecho), al Partido Revolucionario Institucional (PRI), “YA NO SE LE VE FORTALEZA POLÍTICA” como en antaño, porque EL TRICOLOR, no siendo gobierno, obviamente, no tendrá recursos para invertir en las actividades proselitistas, como ocurría en el pasado inmediato. Y los que han amasado fortuna gracias al PRI, “no le van echar dinero bueno al malo”.

POR LO PRONTO podré comentarles que, la aún Secretaria General del PRI Estatal AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, ya se ha registrado como abanderada tricolor para ir en pos de la Diputación Federal en el II Distrito, cuya cabecera es Reynosa, a quien le habrá tocar contender por este espacio político contra la actual alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque ésta, es que aparece en la lista del PAN, para buscar esa posición política, que hasta el momento ostenta “La Tocaya de Maki”, la priista María Esther Camargo Félix.

Y CONTINUANDO con las nominaciones a cargos electorales, le comento que, por Matamoros en las filas del Revolucionario Institucional, se ha registrado para Diputado Federal por el IV Distrito al legislador local ANTO TOVAR GARCÍA, un candidato “de medio pelo” porque este aspirante político, como dicen en el rancho “no trae nada en la mochila” porque ANTO, es de los que al igual que otros solo se dedican a cobrar sus religiosas quincenas, en lugar de servir a la gente que se supone deben servirle.

PARA EL III Distrito, cuya cabecera es Río Bravo, el PRI “por tan flaco que anda, de prospectos”, no le ha quedado otra más que seleccionar “a la buena para nada” de COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, a quien bajo el mundo del hampa política, se le conoce con el mote de LA COPY” o “LA CORCHOLATA”, porque esta habilidosa y vividora señora, identificada “por ser enemiga de la gente”, que la ha ayudado, al darle el voto, pero ni así, la mal agradecida, los ha atendido, porque hoy que es Diputada Local, ningún beneficio ha ofrecido a lo ciudadanos que les prometió mucho, porque “a la Copy”, LO ÚNICO QUE LE INTERESA ES EL BENEFICIO PROPIO Y NO EL BIEN COLECTIVO, cuya cuestión es evidente.

Y ESO ES LO QUE, naturalmente ha mantenido inconforme e indignada a la gente de Río Bravo y a la de Reynosa, porque COPITZI O “LA CORCHIS”, lejos de representar a los pueblos con atingencia y perseverancia laboral-legislativa y dignidad, ésta irresponsable legisladora, se ha mantenido distante de la gente que tenía la esperanza de que les iba a ayudar, “pero hasta la fecha no lo ha hecho, ni lo hará” y pese a su mal trabajo como servidora pública, el PRI por no tener a quién mandar, a COPITZI YESENIA, la ha privilegiado, como abanderada a Diputada Federal, cuya cuestión es la muestra tangible de que el PRI, evidentemente, “continúa de capa caída”, y esto lo sabe PERFECTAMENTE BIEN el propio dirigente tricolor estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO, pero ante la ausencia de buenos prospectos AQUÍ EN EL III Distrito, no le quedó otra alternativa más que echar mano de “LA CORCHIS”.

POR CUANTO hace al Distrito V, el PRI ha lanzado al ruedo a la síndico primero de Victoria ALEJANDRA CÁRDENAS, mientras que por el VII Distrito que corresponde al Municipio de Madero y Altamira, se designó a la ex Diputada GRISELDA CARRILLO. Y para el Distrito VI de Mante, corresponderá ir por este escaño (Diputado Federal) nada menos que al ex jefe de la Policía Rural y reconocido Líder agrario FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS, de quien diremos goza de la estima y cariño de la gente de aquella región.

ASI ES QUE dado, lo anterior, los Diputados locales entre estos “LA CORCHIS” COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ de Río Bravo, y el matamorense ANTO TOVAR, solicitarán licencia este próximo miércoles, en tanto que Alejandra Cárdenas, solicitará permiso o licencia al cargo de regidora ante el cabildo victorense. Y Alejandra dijo “comprometerse a impulsar causas que nos une” y por tanto, comprometerse a trabajar con honestidad para lograr el triunfo y sacar adelante a su partido el PRI. Porque esta aspirante a Diputada Federal, está plenamente consciente que el tricolor anda evidentemente de capa caída”. Y que además trabajará en favor de los jóvenes y de las mujeres.

MIENTRAS “QUE LA CORCHIS” Copitzi Yesenia Hernández García de Río Bravo, prefirió mejor quedarse callada porque habló tanto cuando quería ser Diputada Local y ya siendo diputada a todo mundo olvidó y les falló cruelmente y esa factura política, es la que sin duda “La Copy” tendrá que pagar durante la campaña que realice en el futuro inmediato y por ende, esto ya lo estaremos viendo, porque simplemente, “el pueblo no olvida cuando se les trata con indiferencia”, como esta señora la ha hecho, porque a “La Corchis” solo trabaja para el bien propio y no para el bien de las familias.

RESPECTO a las alcaldías, el Lic. JUAN MACHUCA VALENZUELA, en su calidad de Secretario de Organización del PRI Estatal, dijo que, por instrucciones del Presidente tricolor en Tamaulipas SERGIO GUAJARDO MALDONADO, se pospone la emisión de la convocatoria para Presidentes Municipales, la que dijo estaba contemplada para este día 29 de enero.

SIN EMBARGO, en Reynosa ya se había manejado para ir por la Alcaldía a BENITO SÁENZ BARELLA, pero mientras tanto, hay quedan las cosas del PRI en el Stand Bye.

PARA CONCLUIR, fue bastante interesante lo que dijo el actual Diputado Local Panista y viable prospecto a la Presidencia Municipal por Reynosa JOSÉ MARÍA MORENO IBARRA “Chuma”, respecto a que hay rumores de que el priista ERNESTO “Neto” ROBINSON TERÁN sería ungido como abanderado del PAN por el IX Distrito “Neto aportaría mucho al proyecto y al partido Acción nacional”, por cuyo motivo Chuma también dijo “esos rumores honestamente a mí me agradan”.

