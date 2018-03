CORRESPONDENCIA

Ni les temo, ni me voy…

Por José Luis Castillo

La serie de conflictos que se han generado en las últimas fechas en la sección 51 del Sindicato de Trabajadores de Salud, parecía que llegaban a las oficinas centrales de la Secretaria en donde la titular del área Gloria Molina Gamboa, fue enfática en señalar que, ni le teme a las manifestaciones y menos a los sindicatos.

No con pocos los problemas que ha tenido que sortear la titilar del área de la salud dentro de la áreas administrativas de la dependencia, además de vigilar y procurar los niveles adecuados de cumplimiento en los programas de prevención de salud.

A Gloria Molina, hay quien ha querido moverle el tepate, pero la recomendada Chiapaneca, está muy bien parada con la administración que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, quien a determinado que la salud es prioridad para su administración y para ello hay que trabajar en serio para lograrlo.

La tarea de la jefa de salud no ha sido fácil y aun cuando la ex titular de esa dependencia Lidya Madero, intento “curar un sistema, no a los enfermos”, pero no lo logró y por el contrario desde el primer día de haber tomado posesión en el cargo empezó a cavar su tumba por una y otra situación que se agravó con los pésimos resultados en materia de prevención, aunado a su soberbia.

Hay quien encontró la manera de hacer negocios en la secretaria y vende plazas desde los 30 hasta los 70 mil pesos, acción que seguramente la secretaria de salud, tarde que temprano detectará y por supuesto sabemos que actuará en consecuencia contra los responsables de la acción.

Si esto fuera poco, las amenazas veladas que han vertido contra ella algunos de los trabajadores eventuales no la intimidan, por eso determinantemente en su momento lo dijo, “un día sin eventuales me tiene sin cuidado y quien falte a trabajar sin justificación, se le descontará el día”.

Hay que decirlo, los señalamientos que en su momento hizo el gobernador del Estado Francisco Cabeza de Vaca, están sustentados, de las farmacias de los hospitales y algunos centros de salud existe un robo descarado de medicamentos, los médicos en su mayoría los principales responsables de ello, por eso es que se ha aplicado un control más férreo para saber cuánto medicamento se recibe y a quien se le entrega.

La serie de vicios y prácticas ventajosas de algunos vivales, pronto deberán de ser investigadas por la dependencia, porque hay médicos y enfermeras que con toda la facilidad del mundo programan sus enfermedades y se incapacitan para no acudir a trabajar, dos días.

También definen y determinan a su conveniencia los días de descanso de mediano o alto riesgo, sin importar la necesidad del servicio, el pase por horas o hasta los permisos económicos, se utilizan a conveniencia de algunos cuantos vivales que al amparo de la impunidad, sólo actúan a su beneficio y perjudicando las distintas áreas de la salud, sobre todo en perjuicio de los pacientes.

Los conflictos sindicales, creemos se dan más por el poder económico y las canonjías que esto representa para algunos cuantos, Héctor López González, dicen pronto será echado de la sección 51 junto con los orquestadores de las manifestaciones en contra de Maribel González Arredondo, a quien ahora refieren que la traicionaron.

Sin embargo hay quien apuesta doble contra sencillo que detrás de este movimiento, se encuentra el ex líder de la sección 51 Adolfo Sierra, opinión que no discutimos.

Aparte de todo esto, Gloria Molina, iniciará en breve una campaña intensiva de aplicación del refuerzo de vacunación en la entidad dirigida a los adolescentes, lo cual es bueno.

Lo malo, es que ni los censos, ni las hieleras que se utilizan para la trasportación de las vacunas están al día o en óptimas condiciones para tener una efectividad en este plan, todo por culpa de algunas jefas de enfermeras de los centros de salud que se han dedicado a todo tipo de “grillas” baratas, menos a trabajar…

El Buzón

Mientras que Jorge Alfredo Cantú García, presunto Homicida del periodista y amigo Carlos Domínguez Rodríguez, fue detenido por la procuraduría, su sobrino y ex alcalde Carlos Cantú Rosas Villarreal, fue designado como candidato a la presidencia Municipal de Nuevo Laredo, ahora por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El ex alcalde, con las cuentas públicas sin aprobar y familiar del presunto homicida, fue determinado por MORENA, como el aspirante mejor posesionado, según Renato Josafat Molina Arias, enlace nacional de ese partido. Por cierto Marco Martínez, refiere que va por la revancha y al igual que su jefe ahora busca repetir en el cargo de comunicación social de CCRV, veremos.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com