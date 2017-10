EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¡NI OBAMA NI EL PEJE LO TIENE!

I.-Otra vez los priístas de todo el país están siendo citados en la Ciudad de México.

Ahora la cita está programada para el viernes 20 de octubre a las 13:30 horas y el motivo es la realización de una sesión más del consejo político nacional.

Con este ritmo de citas en la capital del país los tricolores reunirán muchas millas con tanto vuelo que toman.

II.-El secretario de hacienda federal José Antonio Meade ya tiene su canción.

Porque resulta que sus seguidores lo quieren sentar en la silla presidencial en el 2018, y por ello no descansan en promoverlo.

La canción dice así: “Él es amigo, un amigo de verdad…si lo conoces lo puedes comprobar, él es humilde, de buen corazón…un mexicano, un gran servidor”.

Por poco y decían que no había diferencia entre él y Superman. Pero bueno, así son las cosas de la política y de esto veremos mucho conforme avancen las semanas. ¿Tú crees que Meade pueda llegar a ser presidente de México?

III.-Por cierto la que no salió nada bien de una encuesta informal que se llevó acabo en redes sociales fue la alcaldesa de Altamira.

Alma Laura Amparán sacó más NO que SÍ, pero como quiera ella se deja manejar por su marido Juvenal Hernández Llanos quien desea que su mujercita siga siendo presidenta municipal para él continuar gobernando ese municipio.

IV.- Oye, y el que no se la acaba es nada menos que el presidente del Congreso de Tamaulipas Carlos García González.

Y es que a este señor que quiere ser candidato del PAN a la presidencia de Matamoros lo balconearon.

Sí, porque presuntamente utilizó un reloj carísimo que ¡ni Obama ni el Peje lo tiene! Es un reloj de la marca Hublot y lo lució en la inauguración de un torneo deportivo en su tierra natal.

Es un relojito, dicen, que cuesta miles de dólares. Yo no sé de relojes, pero hablan que el equivalente en pesos sería poco más de 500 mil. ¡Usted cree! ¡Sencillito el diputado eh! Pero la verdad es que ahora al diputado local panista le apodan el Lord Hublot.

V.-Ya se habla más en firme de la posibilidad de que Geño Hernández sea extraditado a los Estados Unidos para que responda a la ley.

Si finalmente se produce ese hecho, la derrota será tremenda para las familias victorenses que no solamente solaparon “el estilo de gobernar” de Eugenio Hernández Flores, sino que participaron activamente y ese sexenio fue una fiesta de excesos. De darse esa extradición, será una derrota a su familia.

¿Por qué? Pues porque mucho se habló, a mi no me crea, que el hermano Chóforo había convertido su negocio de lápidas en un próspero negocio de mármoles y granito para uso residencial.

Que su cuñado Óscar Gómez, de ser un empleado de oficina (fue secretario particular de un secretario de administración) se convirtió en un “hombre de negocios” con posibilidad de comprar una residencia de 5 millones de dólares en la Unión Americana y hasta regalarle una avioneta a alguien muy querido por él para que no sufriera en la carretera los golpes de la delincuencia cuando fuera “al otro lado”.

Y así podríamos seguir con el resto de cuñados y hermanas que participaron, según la voz popular en negocios inmobiliarios, de salud, y de estructuras metálicas, y hasta trascendió en cierto momento que su señora madre llegó a traer obra pública (esto último sin comprobar).

Todo lo anterior forma parte de la historial oral, esa que se produce en la calle y a la que solamente tienen acceso los desposeídos, los que dejaron fuera del círculo del poder. Es una historial oral que tiene que ver con los últimos años de la zona centro de Tamaulipas, y a los jueces les tocará aceptarla por cierta o rechazarla por falsa.

Pero por eso creo que si llegan a extraditar a Eugenio Hernández este se pasaría al menos 20 o 30 años en la cárcel en los Estados Unidos. Y si tomamos en cuenta la edad que tiene (58 años) entonces, prácticamente que se olviden de él por el resto de su vida.

Y el planteamiento sería el siguiente. ¿Valió la pena ese viaje sexenal de lujos con (al parecer) dinero ajeno y (dicen que con) excesos en todos los sentidos? ¿Qué no hubo alguien en esa familia que lo detuviera, que lo aconsejara, para que ahora él no estuviera pasando por este trago amargo que muchos dicen que se lo tiene merecido? Esto es una derrota familiar cuando no hay valores.

¿Y sus amigos? Aquellos que se menciona se hicieron millonarios a su lado ¿dónde están? ¿También deberían ir a la cárcel? ¡El tiempo lo dirá!

MAQUIAVELITO

… ¿Quién le pedirá a Santa Claus una diputación federal una alcaldía o una senaduría? Pero lo más importante a quién oirá Papa Noel.

osjinuf@gmail.com

www.elfrancotirador.net