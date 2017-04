EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Ni traidor, ni desleal; el PRI nos abandonó”

“Yo no voy a estar donde no me sienta a gusto”, tronó el ex presidente estatal del PRI, FELIPE GARZA NARVÁEZ, luego de renunciar a su militancia priista y denunciar: “Yo no traiciono. Yo no abandono al partido, el partido nos abandonó a nosotros”, e indicó que a 11 meses de la derrota del 5 de junio, el Ejecutivo Nacional del que fue su partido durante 35 años, “no se ha acordado de nosotros”.

Y tras ilustrar que un militante de su nivel “no puede irse del partido así como así”, dejó claro que se sale del PRI por el mismo sitio por donde entró:

“La puerta grande”.

En un amplio diálogo con periodistas victorenses, GARZA NARVÁEZ dijo que a 11 meses de la elección del 5 de junio del 2016, uno de los grandes pendientes que tiene el PRI es el análisis de su derrota:

“Ese es uno de los pendientes que tiene el partido: hacer muy bien el análisis, sección por sección, municipio por municipio. Revisar muchas cosas para seguir tomando las siguientes decisiones; analizar sección por sección; ver quién hizo el trabajo, quién no. Es como cuando vas a ver al doctor: te hace 20 mil peguntas para luego ir armando una hipótesis. En la necesidad de configurar un diagnóstico, el PRI ha perdido mucho tiempo”, dijo.

Y refrendó:

“Tenemos 11 meses en el abandono. En septiembre inicia la organización de las elecciones del 2018, y aquí todavía no se tiene un diagnóstico… no se ha podido arrancar”.

Y apremió:

“Es tiempo de empezar a trazar el análisis”.

Luego, atajó:

“Estoy en libertad de irme para donde yo quiera. Hacer cosas acordes a mis principios, mis valores”, al rechazar que su renuncia a su militancia al PRI obedezca a la invitación para integrarse a otro partido político.

“No -categorizó-. No me voy del PRI para adherirme a otro partido. No tengo invitación, ni estoy pensando en eso”.

Aunque dejó abierta la posibilidad:

“Estoy retirándome del partido, no estoy renunciando a mis derechos constitucionales”, puntualizó, al aceptar que si en el futuro se presenta una oportunidad, “la valoraré”.

Afirmó repetida y sistemáticamente su lealtad y su trabajo con eficiencia al PRI, y contemporizó los dos adjetivos para señalarlos como consustanciales de la militancia, “porque ¿de qué sirve ser leal, si no eres eficiente; o a la inversa: para qué ser eficiente, si no eres leal?”, se preguntó.

Y tras elaborar una larga reseña de sus servicios al PRI, desde que abandonó el ejercicio de su profesión “para abrazar con pasión la política”, a sus 23 años de edad, indicó que todas esas responsabilidades -3 veces diputado, líder del Congreso, Delegado múltiples ocasiones, presidente estatal, etcétera, etcétera, etcétera-, las desempeñó con pasión, entrega, eficiencia, responsabilidad”.

Y sentenció:

“Ojalá y entendamos un día que cuando levantamos la mano para protestar cumplir y hacer cumplir la constitución, se entienda que no solamente es para una fotografía para colgar de una pared en la oficina o el despacho. Hay que entender el compromiso que hacemos al juramentar el mandato. Por eso es importante que tengamos instituciones que garanticen los derechos que están plasmados en las leyes”.

Más adelante y sin intentar polémicas, GARZA NARVÁEZ dijo categórico que el PRI en Tamaulipas permanece abandonado:

“Todos los días leemos en las columnas que el PRI cierra sus oficinas; que al PRI le cortaron la luz; que al PRI le cortan el agua. ¿Qué pasa con el Movimiento Territorial?, ¿Tiene luz?”, preguntó a casi medio centenar de periodistas que respondieron a su convocatoria.

“Pues bueno -concluyó-: esa es la razón por la que renuncio a mi militancia al PRI”.

Luego, le preguntaron:

-¿Eso significa que el PRI está acabado?

Y respondió:

“Yo no puedo decir que se acabo el partido, pero se ve triste, se ve desolado”.

A otra pregunta, refrendó la individualidad de su decisión y negó que haya inducido otras renuncias al partido, o tener información sobre otras dimisiones:

“No sé si haya más o no. No es mi intención invitar a nadie que lo haga. Fue una decisión personal, y así me la voy a llevar. La militancia sabe lo que va a hacer”.

Reiteró también no tener invitaciones para registrarse como militante en otra institución política, o de integrarse a una responsabilidad dentro del gobierno del Estado, aunque admitió que saludó -‘con afecto y con respeto’- en un acto ganadero al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, con quien compartió legislatura local.

También y a invitación de los reporteros, avizoró el 2018 y externó su deseo de que “todos los partidos sean más propositivos y dejen un espacio menor para las descalificaciones. Espero que haya muy buenas ofertas para el país, para la ciudadanía; que se den campañas de altura, que los partidos debatan, pero que el debate se dedique sobre todo a las propuestas, y menos tiempo a la descalificación, a insultarse y sacarse los trapitos sucios”.

Más adelante se refirió a “los tiempos” de su renuncia como militante del PRI, y destacó: “No quería que se prestara a suspicacias: no estamos en procesos internos, ni selección de candidaturas, ni estamos en elecciones. No hay otro interés que mi libertad; ya no tener ese compromiso y servir a la sociedad desde la trinchera en la que esté”.

(-Entreparéntesis: en Reynosa tomó forma concreta la degradación del Comité municipal del PAN, a Delegación municipal, con la diputada JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ como titular, en una ceremonia en la que se dejó ver JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, uno de los ‘prospectos’ potenciales a la candidatura azul para la Sucesión municipal en aquella frontera. Y bueno, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien acumula ‘puntos’ para su reelección, allí estuvo-).

En otro tema, en su interés por incentivar entre la población el cuidado de nuestro planeta, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, instruyó acciones innovadoras que formen conciencia entre los matamorenses.

Por lo que este lunes, el gobierno municipal inició en la Escuela primaria Ford 187, una campaña intensiva de concientización sobre el cambio climático y calentamiento global, en el que hace uso mediante un “Domo Planetario”.

Dicho Domo móvil, fue adquirido por el municipio para llevarlo a las escuelas y a las áreas verdes de colonias y mostrar temas que tiene que ver con nuestro Planeta Tierra, que estamos haciendo para cuidar nuestro entorno.

A través de este Domo Planetario vamos a aprender muchas cosas, porque tenemos mucho que mostrar a todos los seres humanos para que respetemos el medio ambiente y para poder entender bien que es el cambio climático.

En ese sentido el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en Matamoros, IVÁN ROBLES FLORES, comentó que la campaña va dirigida a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a la población infantil y juvenil, con ello se busca sembrar en ellos niños la importancia del cuidado del medio ambiente.

“Es para el equipo de trabajo del presidente ‘CHUCHÍN’, un compromiso muy importante el contribuir a que no siga creciendo esta problemática; el objetivo del Domo es que ustedes conozcan más sobre el tema, vean la importancia y lo que tenemos que hacer al respecto”, enfatizó.

Mientras que en Reynosa, más de mil ciudadanos del oriente de la ciudad se reunieron con MAKI ORTIZ en la colonia Riberas del Carmen, luego que familias del sector formado por varias colonias, e invitados por la Presidencia Municipal, se congregaron para saludar a la Alcaldesa y solicitar los servicios que cada Miércoles Ciudadano ofrece el Ayuntamiento a través de todas sus secretarías, coordinaciones y direcciones.

La señora NANCY MASCAREÑO CUERVO, una de las 690 personas que emitieron peticiones para la mejora de su sector, ofreció la bienvenida a la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y a sus colaboradores a la Audiencia Pública y reconoció su interés por la gente de las colonias populares: “los habitantes de esta colonia le agradecemos su valiosa presencia ya que ningún Presidente se había tomado la molestia de visitar colonia por colonia; solo cuando más nos necesitan”.

Deben sentirse bien orgullosos de ser de Reynosa, -dijo MAKI a los colonos del oriente de la ciudad-, y les informó sobre las inversiones en drenaje sanitario, obras que, dijo, son necesarias tras 40 años sin rehabilitación: “nosotros vamos a invertir más de 200 millones en el drenaje, porque estamos cansados de vivir sin sanidad, con tanta suciedad en las colonias, cada vez que llueve poquito estamos llenos de aguas negras y ya no se puede vivir así”.

Brindaron atención en la Audiencia, junto con la Presidenta Municipal, el secretario técnico HUGO RAMÍREZ TREVIÑO; el médico EDUARDO BLADINIERES, titular de SEDESOL; el presidente y la directora del DIF, CARLOS PEÑA ORTIZ y ORALIA CANTÚ CANTÚ; ZULEMA DEL CARMEN GONZÁLEZ BEAS, secretaria de Servicios Administrativos; ESMERALDA CHIMAL, secretaria de Finanzas; EDUARDO LÓPEZ ARIAS, secretario de Obras Públicas; MARIO CANTÚ, titular de Desarrollo Económico y ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO, director jurídico en función de secretario del Ayuntamiento, entre otros funcionarios municipales que participaron también en la entrega de despensas.

En Nuevo Laredo, por cierto, más de 50 adultos activos de los centros asistenciales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fueron festejados en las instalaciones de la Casa Club del Adulto Activo por ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del patronato del Sistema DIF.

Para celebrar a las personas que cumplieron años en marzo y abril, la esposa del presidente municipal ENRIQUE RIVAS, les realizó una amena convivencia donde saludó y felicitó personalmente a cada uno de los festejados.

El Coro de la Casa Club inició la celebración interpretando las tradicionales mañanitas, además los presentes disfrutaron del grupo de danza de la institución que con un popurrí folklórico contagió al público presente.

Los asistente degustaron de un cóctel de fruta, ensalada y pastel que se elaboró especialmente para los festejados.

Al convivio asistieron ANUAR KASSIM TERÁN, director del DIF; RAMIRO OLLERVIDES BELTRÁN, director de finanzas y recursos humanos del DIF; DORA MARÍA CARDONA de LUNA, directora del Fortalecimiento Familiar y del Adulto Activo, y CONSUELO ÁVILA HUARACHA, coordinadora del programa Adultos Activos.

Cambio de orientación temática para mencionar que la presidenta del Sistemas DIF Victoria, TONY SÁENZ de ALMARAZ, festejó a los niños de los Centro De Atención Infantil Comunitarios (CAICs) Vicente Guerrero, Mariano Matamoros y Ampliación La Esperanza, así como a los pequeños de la Gardería del organismo, con una celebración llena de juegos, sorpresas y diversión.

La primera dama del municipio convivió con los niños de los CAICs mencionados, en donde se realizaron juegos, se presentó el show de Las Muñequitas, rompieron piñata, además de disfrutar dulces, pastel y una rica pizza, obsequiada a los pequeños por Domino’s Pizza Hut, patrocinadores de esta celebración.

Las actividades continuará mañana con festejos en los demás CAICs del municipio, para que los reyes del hogar disfruten de una celebración en grande, organizada por el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER y su esposa TONY SÁENZ, a través del DIF municipal.

De Río Bravo reportan que dentro de las actividades que se están realizando en el marco de la Primer Semana de los Niños, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y el Sistema DIF Municipal que dirige la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO, inauguran la Primer Olimpiada Infantil Municipal, donde participan alrededor de 20 instituciones educativas.

“Continuamos con las festividades educativas, culturales y deportivas

del día del niño, que a lo largo de toda la semana seguiremos llevando a cabo como la que hoy nos convoca, quiero felicitar a todos los participantes de esta Primer Olimpiada Infantil, en la que estoy

seguro que se fomentara el deporte entre los niños y sus familias,

además de la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo”,

comentó el munícipe.

Asimismo, GUAJARDO ANZALDÚA agregó que, “Siempre he sido un convencido de que el deporte es fundamental en la vida de todos los riobravenses, los invito a echarle muchas ganas, pero sobre todo a que se diviertan mucho en esta olimpiada junto a sus compañeros en esta fiesta deportiva en honor a todos ustedes, sigamos festejando a nuestras niñas y niños, disfruten de esta sana competencia y que gane el mejor”.

Aquí un paréntesis para advertirle que el gobierno del Estado denunció lo que parece un hackeo de sus instituciones estratégicas, a efecto de que la ciudadanía no se deje sorprender por informaciones apócrifas.

En este sentido, el Gobierno del Estado aclaró que su Secretaria de Finanzas, MARÍA GABRIELA GARCÍA VELÁZQUEZ, no cuenta con ninguna cuenta de redes sociales tales como Facebook, Twitter, Google+, etc.

“En caso de recibir algún mensaje, invitación o solicitud de algún tipo de información desde alguna cuenta de correo, teléfono, mensajería o red social, se solicita no se proporcione ya que se trataría de cuentas apócrifas”, advierte.

De igual manera tampoco pertenecen a la Secretaria las cuentas de WhatsApp del número 5548670490, y de correo electrónico finanzas_gob@hotmail.com.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, advirtió la presencia de información falsa en algunas cuentas de redes sociales sobre la convocatoria para ingresar a la Policía Estatal, donde les cobran hasta 500 pesos para hacer los trámites que son totalmente gratuitos.

Ante esta situación, la dependencia estatal anuncia que los interesados pueden tener acceso a la información a través de las cuentas oficiales, en Facebook como Secretaría de Seguridad Pública Tamaulipas y en Twitter como @SSP_GobTam, donde encontrarán con números de contacto para aclarar todas sus dudas.

Por último, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FMVZ-UAT), abrirá el proceso de entrega de fichas para el examen de selección de aspirantes a ingresar a la carrera de Médico Veterinario Zootecnista.

La dirección de la FMVZ-UAT informa que a partir del 30 de abril queda abierto el proceso de entrega de fichas; el curso de inducción será del 3 al 5 de julio; y el examen de admisión y entrevista, para el día 6 de julio.

Los resultados del examen se darán a conocer el 4 de agosto; las inscripciones del 7 al 11 de agosto, para iniciar las clases el 14 del mismo mes, en lo que comprende al ciclo escolar de la UAT agosto-diciembre 2017.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.